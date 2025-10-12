Kết quả bóng đá Iraq - Indonesia: Cuộc chiến không khoan nhượng (Vòng loại World Cup)

Indonesia đã để thua cay đắng Saudi Arabia ở lượt trận trước. Do vậy, muốn giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2026, đội bóng "xứ Vạn đảo" phải hạ Iraq với tỷ số có cách biệt lớn, trước khi mơ đến kết quả có lợi khi Iraq và Saudi Arabia gặp nhau.

Indonesia (áo đỏ) thi đấu quyết tâm trước Iraq

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Patrick Kluivert đương nhiên không hề dễ dàng. Trong suốt hiệp đầu tiên, Indonesia dốc sức tấn công. Ngay phút thứ 9, Thom Haye đã có cơ hội tốt để mở tỷ số cho đội bóng "xứ Vạn đảo" nhưng không tận dụng thành công. Hai đội chơi với tâm lý sợ thua nên hiệp 1 kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Tỷ số hiệp 1: Iraq 0-0 Indonesia

Đội hình thi đấu

Iraq: Hachim, Ali, Younis, Tahseen, Doski, Resan, Al Ammari, Yakob, Bayesh, Meme, Karim

Indonesia: Paes, Diks, Ridho, Idzes, James, Reijnders, Pelupessy, Verdonk, Kambuaya, Zijlstra, Haye