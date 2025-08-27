Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bốc thăm vòng bảng Cúp C1: Real Madrid đợi tái đấu Arsenal, chờ hàng loạt đại chiến

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Các CĐV rất kỳ vọng những cuộc đại chiến sẽ xuất hiện ở buổi lễ bốc thăm các trận đấu thuộc vòng bảng Cúp C1.

  

🚀Các nhóm hạt giống trước thềm lễ bốc thăm phân các trận đấu ở vòng bảng Cúp C1

Nhóm hạt giống số 1: PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, Barcelona

Nhóm hạt giống số 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt

Nhóm hạt giống số 3: PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisbon, Olympiacos, Slavia Prague, Bodo/Glimt, Marseille

Nhóm hạt giống số 4: AS Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat

Những đội chưa chắc chắn về nhóm hạt giống: Tottenham, Ferencvaros / Qarabag, Basel / Copenhagen, Fenerbahce / Benfica, Rangers / Club Brugge

Hiện tại đã có 32/36 đội chính thức đoạt vé dự Cúp C1. Lý do chưa đủ số đội là bởi vòng loại Cúp C1 vẫn chưa khép lại. Những tấm vé còn lại sẽ được quyết định ở các trận đấu Ferencvaros - Qarabag, Basel - Copenhagen, Fenerbahce - Benfica, Rangers - Club Brugge.

🔥Chờ đợi hàng loạt đại chiến xuất hiện

Thể thức bốc thăm các trận đấu ở vòng bảng Cúp C1 mùa 2025/26 sẽ giống như mùa 2024/25. Thể thức bốc thăm dạng Thụy Sĩ, khi mỗi đội gặp 8 đối thủ với 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Các đội bóng cùng quốc gia sẽ không gặp nhau và một đội bóng sẽ chỉ gặp tối đa 2 đối thủ tới từ cùng một quốc gia. Theo giải thích từ UEFA, một đội sẽ gặp 2 đối thủ tới từ mỗi nhóm hạt giống. 

Với tình hình như vậy, Arsenal sẽ có nguy cơ đối đầu với hàng loạt ông lớn ở nhóm hạt giống số một, khi họ nằm ở nhóm hạt giống số 2. PSG, Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich đều có thể là những cái tên có khả năng gặp "Pháo thủ" ngay từ giai đoạn vòng bảng. 

Real Madrid có thể tái đấu Arsenal ở vòng bảng Cúp C1

Real Madrid có thể tái đấu Arsenal ở vòng bảng Cúp C1

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Arsenal thi đấu ấn tượng khi gặp Real Madrid ở vòng tứ kết. "Pháo thủ" hạ đối thủ này với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận. 

Chưa hết, các ông lớn ở nhóm hạt giống số một cũng có thể đối đầu nhau, miễn là họ đến từ các nền bóng đá khác nhau. Ví dụ như PSG ngay từ vòng bảng có thể gặp Real Madrid và Barcelona.

🌟Khi nào diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng Cúp C1

Dự kiến UEFA tổ chức lễ bốc thăm vòng bảng Cúp C1 vào 23h, 28/8 tại Monaco (Pháp). Đây là thời điểm vòng loại Cúp C1 đã hoàn tất và UEFA xác định được tất cả các đội tham dự vòng bảng của giải. Về phần thời gian thi đấu của giai đoạn vòng bảng, UEFA sẽ công bố sau lễ bốc thăm.

Một điểm đặc biệt khác của lễ bốc thăm Cúp C1 là gần như loại bỏ việc bốc thăm thủ công. Nguyên nhân là bởi nếu bốc thủ công sẽ cần tới 1.000 quả bóng và 36 bát thủy tinh và dự kiến kéo dài trong 4 tiếng. Bởi vậy, ban tổ chức sẽ chỉ bốc thăm lượt đầu, sau đó sẽ trao phần việc còn lại cho AI (trí tuệ nhân tạo).

Thể thức thi đấu Cúp C1 mùa 2025/26

Thể thức thi đấu Cúp C1 mùa 2025/26

