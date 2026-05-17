Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Pep Guardiola cần bao nhiêu danh hiệu để phá kỷ lục của Sir Alex Ferguson?

Pep Guardiola Cup FA Manchester City

Pep Guardiola tiếp tục gia tăng số danh hiệu mình giành được trong nghiệp HLV sau khi Man City đăng quang FA Cup.

   

Mỗi mùa 2 cúp

Cú giật gót thiên tài của Antoine Semenyo đã mang về FA Cup cho Man City sau trận chung kết kịch tính trước Chelsea. Trận thắng 1-0 tại Wembley đã hoàn tất cú đúp vô địch cúp quốc nội của Man City, và họ vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng vô địch Premier League nên một cú ăn ba vẫn còn khả thi mùa này.

Đây là danh hiệu thứ 20 tại Man City của Pep Guardiola, khiến ông tiếp tục ngự trị ở đầu danh sách những HLV nhiều cúp nhất trong lịch sử CLB. Ông đã đăng quang Premier League 6 lần, 4 FA Cup, 5 League Cup, 3 Community Shield, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Club World Cup. Pep đã có 10 năm ở CLB tức trung bình mỗi mùa ông đoạt 2 cúp.

Chức vô địch này đưa ông tiếp tục leo cao trên bảng thành tích những HLV thành công nhất trong lịch sử. Trước Man City, ông đã đoạt 14 chức vô địch tại Barcelona trong 4 mùa giải, bao gồm 3 La Liga, 2 Cúp nhà Vua, 2 Champions League, 3 Siêu cúp TBN, 2 Siêu cúp châu Âu và 2 Club World Cup. Tại Bayern, Pep mang về 7 danh hiệu trong 3 mùa, gồm 3 Bundesliga, 2 Cúp quốc gia, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 Club World Cup.

Cách kỷ lục bao xa?

Pep Guardiola tổng cộng đã có 41 danh hiệu trong sự nghiệp làm HLV và ông đang đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách những HLV trưởng đoạt nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử. Đứng dầu danh sách này là Sir Alex Ferguson với 49 danh hiệu.

Cần vô địch thêm 9 danh hiệu nữa để Pep Guardiola vượt qua Sir Alex và nếu theo tần suất đoạt cúp hiện tại ở Man City, Pep cần dẫn dắt thêm 4 mùa giải nữa. Có thể ông sẽ có cơ hội đoạt Community Shield mỗi mùa, bên cạnh 3 đấu trường quen thuộc trong nước là Premier League, FA Cup và League Cup. Kể cả trong mùa giải 2024/25 thi đấu khá kém, Man City vẫn vào chung kết FA Cup và đoạt Community Shield.

Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa Pep sẽ phải kéo dài thời gian ở Man City của mình, hoặc chuyển sang một CLB hàng đầu khác ở châu Âu, trong khi ông đã không ít lần nghĩ về việc tạm nghỉ khoảng 3 năm trở lại đây. Hợp đồng của Pep với Man City sẽ hết hạn vào năm 2027 và ông vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

