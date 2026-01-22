Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Slavia Praha vs Barcelona 22/01/26 - Trực tiếp
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
0
Olympique Marseille vs Liverpool 22/01/26 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Juventus vs Benfica 22/01/26 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Logo Benfica - SLB Benfica
0
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise 22/01/26 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
0
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
0
Chelsea vs Pafos 22/01/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Logo Pafos - PAF Pafos
0
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 22/1: Chốt rời Barca, Lewandowski hứng thú chuyển sang MLS

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Manchester United

Robert Lewandowski tỏ ra hứng thú với khả năng sang Mỹ thi đấu nếu không tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Chốt rời Barca, Lewandowski hứng thú chuyển sang MLS

Robert Lewandowski tỏ ra hứng thú với khả năng sang Mỹ thi đấu nếu không tiếp tục gắn bó với Barcelona. Tiền đạo người Ba Lan sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè và đang có “những lựa chọn cụ thể” tại MLS, theo Florian Plettenberg. Ngoài ra, Lewandowski cũng nhận được sự quan tâm từ Saudi Arabia và châu Âu, đồng thời khẳng định chưa nghĩ tới chuyện giải nghệ.

Tin mới nhất bóng đá sáng 22/1: Chốt rời Barca, Lewandowski hứng thú chuyển sang MLS - 1

Lewandowski chưa có kế hoạch giải nghệ

Inter đàm phán với thủ môn Martinez của Aston Villa

Inter Milan đã có những cuộc làm việc với người đại diện của thủ môn Emiliano Martinez (Aston Villa, ĐT Argentina), theo tiết lộ của Gianluca Di Marzio. Đội bóng áo xanh-đen đang tìm người kế nhiệm Yann Sommer, người nhiều khả năng rời CLB sau mùa này. Tuy nhiên, để thương vụ thành công, Martinez có thể phải chấp nhận giảm lương so với mức đãi ngộ hiện tại ở Premier League.

Nwaneri có mặt tại Marseille để hoàn tất thương vụ

Tài năng trẻ Ethan Nwaneri đã có mặt tại Marseille nhằm hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Arsenal sang đội bóng do HLV Roberto De Zerbi dẫn dắt. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp Nwaneri có thêm thời gian thi đấu và tích lũy kinh nghiệm, trong bối cảnh anh gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất ra sân tại Emirates.

Ajax muốn mượn Ugarte từ Man United

Ajax bày tỏ mong muốn mượn Manuel Ugarte và đã liên hệ với Manchester United, theo The Athletic. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" hiện chưa có kế hoạch để tiền vệ người Uruguay rời Old Trafford. Cầu thủ 24 tuổi không đá chính trong trận ra mắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, nhưng vẫn được tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 81.

Tottenham sẵn sàng chi 25 triệu bảng vì Summerville

Tottenham được cho là chuẩn bị gửi đề nghị trị giá 25 triệu bảng tới West Ham để chiêu mộ Crysencio Summerville, theo Daily Mail. Cầu thủ chạy cánh này vừa ghi bàn vào lưới Spurs cuối tuần qua, góp công giúp West Ham thắng 2-1. Nếu Summerville cập bến, Tottenham có thể để Mathys Tel ra đi ngay trong tháng 1.

Mateta mở ra hai lựa chọn cho Aston Villa

Jean-Philippe Mateta quyết tâm rời Crystal Palace và khẳng định không có ý định sang Saudi Pro League. Theo Fabrizio Romano, tiền đạo này chỉ muốn gia nhập một CLB tại Premier League hoặc Serie A. Aston Villa và Juventus hiện là hai cái tên được liên hệ, mở ra những lựa chọn đáng chú ý cho tương lai của Mateta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/01/2026 00:56 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Điểm tin bóng đá
Xem thêm
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN