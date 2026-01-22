Tin mới nhất bóng đá sáng 22/1: Chốt rời Barca, Lewandowski hứng thú chuyển sang MLS

Chốt rời Barca, Lewandowski hứng thú chuyển sang MLS

Robert Lewandowski tỏ ra hứng thú với khả năng sang Mỹ thi đấu nếu không tiếp tục gắn bó với Barcelona. Tiền đạo người Ba Lan sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè và đang có “những lựa chọn cụ thể” tại MLS, theo Florian Plettenberg. Ngoài ra, Lewandowski cũng nhận được sự quan tâm từ Saudi Arabia và châu Âu, đồng thời khẳng định chưa nghĩ tới chuyện giải nghệ.

Lewandowski chưa có kế hoạch giải nghệ

Inter đàm phán với thủ môn Martinez của Aston Villa

Inter Milan đã có những cuộc làm việc với người đại diện của thủ môn Emiliano Martinez (Aston Villa, ĐT Argentina), theo tiết lộ của Gianluca Di Marzio. Đội bóng áo xanh-đen đang tìm người kế nhiệm Yann Sommer, người nhiều khả năng rời CLB sau mùa này. Tuy nhiên, để thương vụ thành công, Martinez có thể phải chấp nhận giảm lương so với mức đãi ngộ hiện tại ở Premier League.

Nwaneri có mặt tại Marseille để hoàn tất thương vụ

Tài năng trẻ Ethan Nwaneri đã có mặt tại Marseille nhằm hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Arsenal sang đội bóng do HLV Roberto De Zerbi dẫn dắt. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp Nwaneri có thêm thời gian thi đấu và tích lũy kinh nghiệm, trong bối cảnh anh gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất ra sân tại Emirates.

Ajax muốn mượn Ugarte từ Man United

Ajax bày tỏ mong muốn mượn Manuel Ugarte và đã liên hệ với Manchester United, theo The Athletic. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" hiện chưa có kế hoạch để tiền vệ người Uruguay rời Old Trafford. Cầu thủ 24 tuổi không đá chính trong trận ra mắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, nhưng vẫn được tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 81.

Tottenham sẵn sàng chi 25 triệu bảng vì Summerville

Tottenham được cho là chuẩn bị gửi đề nghị trị giá 25 triệu bảng tới West Ham để chiêu mộ Crysencio Summerville, theo Daily Mail. Cầu thủ chạy cánh này vừa ghi bàn vào lưới Spurs cuối tuần qua, góp công giúp West Ham thắng 2-1. Nếu Summerville cập bến, Tottenham có thể để Mathys Tel ra đi ngay trong tháng 1.

Mateta mở ra hai lựa chọn cho Aston Villa

Jean-Philippe Mateta quyết tâm rời Crystal Palace và khẳng định không có ý định sang Saudi Pro League. Theo Fabrizio Romano, tiền đạo này chỉ muốn gia nhập một CLB tại Premier League hoặc Serie A. Aston Villa và Juventus hiện là hai cái tên được liên hệ, mở ra những lựa chọn đáng chú ý cho tương lai của Mateta.