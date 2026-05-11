Nóng bảng xếp hạng U17 châu Á: Thua Hàn Quốc, U17 Việt Nam đứng thứ mấy?

Lượt trận thứ hai ở bảng C VCK U17 châu Á 2026 vừa kết thúc với những diễn biến cực kỳ bất ngờ và đầy cảm xúc. U17 Việt Nam đối đầu với U17 Hàn Quốc và vượt lên dẫn trước ở phút 32. Các học trò của HLV Roland đã phòng ngự chắc chắn trong suốt những phút sau đó.

U17 Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng lại hơi non nớt

Tuy nhiên, U17 Hàn Quốc vẫn chứng tỏ được đẳng cấp với cú phạt đền thành bàn ở phút 84. Sau đó, sự non nớt của U17 Việt Nam phải trả giá bằng ba bàn thua liên tiếp trong những phút cuối. Thua chung cuộc 1-4, U17 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng vào chính tay U17 Hàn Quốc.

Đội bóng tới từ xứ “Kim chi” có được 4 điểm sau 2 lượt trận, hơn 1 điểm so với U17 Việt Nam và hơn thành tích đối đầu. Vị trí của thầy trò HLV Roland phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa U17 UAE và U17 Yemen diễn ra sau đó khoảng nửa tiếng.

Nếu U17 UAE thắng, U17 Việt Nam sẽ rớt xuống vị trí thứ ba sau lượt đấu cuối. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. U17 Yemen đã bất ngờ chơi cực hay trong trận đấu thứ hai tại VCK U17 châu Á 2026. Họ bị dẫn trước trong hiệp một nhưng ngược dòng sớm trong hiệp hai với 2 bàn thắng liên tiếp.

U17 Yemen gây bất ngờ với chiến thắng trước U17 UAE

U17 UAE cũng không chịu kém cạnh khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 62. Thế nhưng như vậy là chưa đủ. Phút 85, Aziz đã đem về bàn thắng quý hơn vàng cho U17 Yemen và giúp đội bóng này có được 3 điểm đầu tiên.

Với kết quả này, U17 UAE tụt xuống vị trí cuối cùng bảng C sau lượt thứ hai với chỉ 1 điểm. Trong khi đó, U17 Yemen có được 3 điểm nhưng xếp thứ ba do kém hơn chỉ số đối đầu so với U17 Việt Nam.

Kết quả của lượt thứ hai này khiến cục diện bảng C sẽ cực kỳ khó lường ở lượt đấu cuối bởi cả 4 đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 UAE trong khi U17 Hàn Quốc gặp U17 Yemen. Hai trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 0h, 14/5 nên biến số vẫn rất nhiều.

Bảng xếp hạng bảng C VCK U17 châu Á 2026 sau lượt 2