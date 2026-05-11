Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Nóng bảng xếp hạng U17 châu Á: Thua Hàn Quốc, U17 Việt Nam đứng thứ mấy?

U17 Việt Nam thua U17 Hàn Quốc theo cách cực kỳ đáng tiếc và sẽ đứng thứ mấy ở bảng C sau lượt 2?

Lượt trận thứ hai ở bảng C VCK U17 châu Á 2026 vừa kết thúc với những diễn biến cực kỳ bất ngờ và đầy cảm xúc. U17 Việt Nam đối đầu với U17 Hàn Quốc và vượt lên dẫn trước ở phút 32. Các học trò của HLV Roland đã phòng ngự chắc chắn trong suốt những phút sau đó.

U17 Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng lại hơi non nớt

Tuy nhiên, U17 Hàn Quốc vẫn chứng tỏ được đẳng cấp với cú phạt đền thành bàn ở phút 84. Sau đó, sự non nớt của U17 Việt Nam phải trả giá bằng ba bàn thua liên tiếp trong những phút cuối. Thua chung cuộc 1-4, U17 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng vào chính tay U17 Hàn Quốc.

Đội bóng tới từ xứ “Kim chi” có được 4 điểm sau 2 lượt trận, hơn 1 điểm so với U17 Việt Nam và hơn thành tích đối đầu. Vị trí của thầy trò HLV Roland phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa U17 UAE và U17 Yemen diễn ra sau đó khoảng nửa tiếng.

Nếu U17 UAE thắng, U17 Việt Nam sẽ rớt xuống vị trí thứ ba sau lượt đấu cuối. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. U17 Yemen đã bất ngờ chơi cực hay trong trận đấu thứ hai tại VCK U17 châu Á 2026. Họ bị dẫn trước trong hiệp một nhưng ngược dòng sớm trong hiệp hai với 2 bàn thắng liên tiếp.

U17 Yemen gây bất ngờ với chiến thắng trước U17 UAE

U17 UAE cũng không chịu kém cạnh khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 62. Thế nhưng như vậy là chưa đủ. Phút 85, Aziz đã đem về bàn thắng quý hơn vàng cho U17 Yemen và giúp đội bóng này có được 3 điểm đầu tiên.

Với kết quả này, U17 UAE tụt xuống vị trí cuối cùng bảng C sau lượt thứ hai với chỉ 1 điểm. Trong khi đó, U17 Yemen có được 3 điểm nhưng xếp thứ ba do kém hơn chỉ số đối đầu so với U17 Việt Nam.

Kết quả của lượt thứ hai này khiến cục diện bảng C sẽ cực kỳ khó lường ở lượt đấu cuối bởi cả 4 đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 UAE trong khi U17 Hàn Quốc gặp U17 Yemen. Hai trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 0h, 14/5 nên biến số vẫn rất nhiều.

Bảng xếp hạng bảng C VCK U17 châu Á 2026 sau lượt 2

Video bóng đá U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc: Sỹ Bách tỏa sáng, tiếc nuối phút cuối (U17 châu Á)

U17 Việt Nam tấn công không nhiều nhưng khả năng tận dụng cơ hội lại cực kỳ tốt.

