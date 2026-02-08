Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bayern Munich vs Hoffenheim 08/02/26 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
1
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
1
Liverpool vs Manchester City 08/02/26 - Trực tiếp
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Sassuolo vs Inter Milan 09/02/26 - Trực tiếp
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
0
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
0
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Kết quả bóng đá Brighton - Crystal Palace: Bước ngoặt phút 61 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Crystal Palace Brighton FC

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 61 với pha phối hợp rất hay của Crystal Palace.

   

Brighton tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Chủ nhà nhập cuộc nhanh và sớm có cơ hội nhưng Lewis Dunk lại đánh đầu ra ngoài. Dần dần, thế trận trở lại cân bằng khi Palace cũng chơi rất kín kẽ trên phần sân nhà. 

Mitoma chơi rất nỗ lực trong hiệp một

Brighton vẫn là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Dunk tiếp tục đánh đầu nhưng bàn thắng chưa tới trong khi pha dứt điểm hay của De Cuyper lại bị hậu vệ cản phá. 

Cuối hiệp một, Palace bắt đầu dồn lên mạnh mẽ với những tình huống cố định. Tuy nhiên, Larsen hay Sarr đều chưa thể tận dụng được. Bước sang hiệp hai, hai đội tiếp tục thế trận cân bằng. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 61. 

Cầu thủ mới vào sân thay người, Guessand chuyền bóng tinh tế và Sarr đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối mặt với thủ môn đối phương để mở tỉ số trận đấu. Sau khi có được bàn thắng, Palace chơi hứng khởi và dồn lên tấn công nhưng không tìm được bàn thắng. 

Chủ nhà thay liền ba cầu thủ để mong tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các đợt tấn công của Brighton thường xuyên bị bẻ gãy từ sớm. Cuối giờ, họ còn suýt nhận bàn thua thứ hai nếu Larsen dứt điểm tốt hơn. Chung cuộc, Palace thắng 1-0 trước Brighton. 

Tỉ số chung cuộc: Brighton 0-1 Crystal Palace (H1: 0-0)

Ghi bàn: Sarr 61'

Đội hình xuất phát

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Dunk, Boscagli, De Cuyper, Howell, Baleba, Gross, Rutter, Kostoulas, Mitoma

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Wharton, Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell, Sarr, Pino, Larsen

Video bóng đá Thể Công Viettel - SLNA: Hàng thủ tệ hại, vụn vỡ ở Hàng Đẫy (V-League)
Video bóng đá Thể Công Viettel - SLNA: Hàng thủ tệ hại, vụn vỡ ở Hàng Đẫy (V-League)

Thể Công cần đánh bại SLNA để tiếp tục cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, trong một ngày sân Hàng Đẫy có mưa, đội chủ nhà đã gặp quá nhiều khó khăn trước...

-08/02/2026 22:53 PM (GMT+7)
