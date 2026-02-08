Kết quả bóng đá Brighton - Crystal Palace: Bước ngoặt phút 61 (Ngoại hạng Anh)

Brighton tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Chủ nhà nhập cuộc nhanh và sớm có cơ hội nhưng Lewis Dunk lại đánh đầu ra ngoài. Dần dần, thế trận trở lại cân bằng khi Palace cũng chơi rất kín kẽ trên phần sân nhà.

Mitoma chơi rất nỗ lực trong hiệp một

Brighton vẫn là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Dunk tiếp tục đánh đầu nhưng bàn thắng chưa tới trong khi pha dứt điểm hay của De Cuyper lại bị hậu vệ cản phá.

Cuối hiệp một, Palace bắt đầu dồn lên mạnh mẽ với những tình huống cố định. Tuy nhiên, Larsen hay Sarr đều chưa thể tận dụng được. Bước sang hiệp hai, hai đội tiếp tục thế trận cân bằng. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 61.

Cầu thủ mới vào sân thay người, Guessand chuyền bóng tinh tế và Sarr đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối mặt với thủ môn đối phương để mở tỉ số trận đấu. Sau khi có được bàn thắng, Palace chơi hứng khởi và dồn lên tấn công nhưng không tìm được bàn thắng.

Chủ nhà thay liền ba cầu thủ để mong tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các đợt tấn công của Brighton thường xuyên bị bẻ gãy từ sớm. Cuối giờ, họ còn suýt nhận bàn thua thứ hai nếu Larsen dứt điểm tốt hơn. Chung cuộc, Palace thắng 1-0 trước Brighton.

Tỉ số chung cuộc: Brighton 0-1 Crystal Palace (H1: 0-0)

Ghi bàn: Sarr 61'

Đội hình xuất phát

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Dunk, Boscagli, De Cuyper, Howell, Baleba, Gross, Rutter, Kostoulas, Mitoma

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Wharton, Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell, Sarr, Pino, Larsen