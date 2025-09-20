Trực tiếp bóng đá Brighton - Tottenham: Phá dớp sân khách (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 20/9 | Falmer Brighton 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brighton vs Tottenham Tottenham Điểm Verbruggen De Cuyper Dunk Van Hecke Veltman Milner Baleba Minteh Rutter Mitoma Welbeck Điểm Vicario Spence Van de Ven Romero Porro Palhinha Bentancur Simons Pape Sarr Kudus Richarlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brighton Brighton Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Verbruggen, De Cuyper, Dunk, Van Hecke, Veltman, Milner, Baleba, Minteh, Rutter, Mitoma, Welbeck Vicario, Spence, Van de Ven, Romero, Porro, Palhinha, Bentancur, Simons, Pape Sarr, Kudus, Richarlison

Brighton chật vật tìm giải pháp lối chơi

Trận thắng duy nhất của Brighton, trận thắng ngược 2-1 trước Man City, không đủ để che lấp các vấn đề trong lối chơi của đội bóng này. Họ đã không thắng ở 3 vòng đấu còn lại và hiện đứng thứ 13 trên BXH,

Tuy nhiên ở trận này họ sẽ có sự trở lại của Carlos Baleba trên hàng tiền vệ, sau khi Baleba ngồi dự bị ở trận thua Bournemouth. Ngoài ra Brighton đang bất bại ở 6 trận đấu gần đây trên sân nhà khi tiếp đón các đối thủ trong khuôn khổ Premier League.

Tottenham không ngán đá sân khách

Tottenham đã có khởi đầu tốt trong kỷ nguyên Thomas Frank và riêng trên sân khách, họ đã thắng 2 trận với tổng tỷ số 5-0. Spurs đã không có thành tích thắng 3 trận sân khách liên tiếp kể từ năm 2020 khi được Jose Mourinho dẫn dắt.

Tottenham hy vọng sẽ phá dớp tại sân Falmer (hay Amex) bởi trong 2 lần gần nhất đến thăm Brighton, họ đều đã thua trận, bao gồm cả trận thua 2-3 tháng 10/2024 khi họ đã dẫn trước 2-0.