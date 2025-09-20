Trực tiếp bóng đá Brighton - Tottenham: Phá dớp sân khách (Ngoại hạng Anh)
(21h, 20/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh) Tottenham đã thua trong cả 2 lần tới thăm sân Amex nhưng họ có cơ hội phá dớp tối nay.
Premier League | 21h, 20/9 | Falmer
Điểm
Verbruggen
De Cuyper
Dunk
Van Hecke
Veltman
Milner
Baleba
Minteh
Rutter
Mitoma
Welbeck
Điểm
Vicario
Spence
Van de Ven
Romero
Porro
Palhinha
Bentancur
Simons
Pape Sarr
Kudus
Richarlison
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Brighton chật vật tìm giải pháp lối chơi
Trận thắng duy nhất của Brighton, trận thắng ngược 2-1 trước Man City, không đủ để che lấp các vấn đề trong lối chơi của đội bóng này. Họ đã không thắng ở 3 vòng đấu còn lại và hiện đứng thứ 13 trên BXH,
Tuy nhiên ở trận này họ sẽ có sự trở lại của Carlos Baleba trên hàng tiền vệ, sau khi Baleba ngồi dự bị ở trận thua Bournemouth. Ngoài ra Brighton đang bất bại ở 6 trận đấu gần đây trên sân nhà khi tiếp đón các đối thủ trong khuôn khổ Premier League.
Tottenham không ngán đá sân khách
Tottenham đã có khởi đầu tốt trong kỷ nguyên Thomas Frank và riêng trên sân khách, họ đã thắng 2 trận với tổng tỷ số 5-0. Spurs đã không có thành tích thắng 3 trận sân khách liên tiếp kể từ năm 2020 khi được Jose Mourinho dẫn dắt.
Tottenham hy vọng sẽ phá dớp tại sân Falmer (hay Amex) bởi trong 2 lần gần nhất đến thăm Brighton, họ đều đã thua trận, bao gồm cả trận thua 2-3 tháng 10/2024 khi họ đã dẫn trước 2-0.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/09/2025 16:03 PM (GMT+7)