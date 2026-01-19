Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa sảy chân, Arsenal hưởng lợi đua vô địch

Sự kiện: Premier League 2025-26 Aston Villa Everton F.C

Aston Villa gây thất vọng ngay trên sân nhà trước Everton, qua đó giúp Arsenal nới rộng khoảng cách 7 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

   

Aston Villa bị Arsenal nới rộng khoảng cách

Aston Villa bước vào trận đấu với thành tích toàn thắng 11 trận liên tiếp tại Villa Park, nhưng đoàn quân của HLV Unai Emery đã phải nhận thất bại 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà.

Aston Villa đã bỏ lỡ&nbsp;cơ hội leo lên ngôi nhì bảng

Aston Villa đã bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi nhì bảng

Everton suýt khiến Villa Park chết lặng chỉ sau 12 giây khi Merlin Rohl dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. HLV David Moyes sau đó tỏ ra không hài lòng khi bàn thắng đánh đầu từ quả phạt góc của Jake O’Brien bị từ chối, sau khi VAR xác định Harrison Armstrong rơi vào thế việt vị.

Chỉ chưa đầy 15 phút sau giờ nghỉ, Everton đã khai thông thế bế tắc khi Thierno Barry chớp thời cơ từ sai lầm nghiêm trọng của Pau Torres, cùng với lỗi xử lý của thủ môn Emiliano Martinez. Everton bảo toàn được lợi thế mong manh để giành trọn 3 điểm.

Kết quả này giúp Everton đứng thứ 10 với 32 điểm, chỉ còn kém đội đang xếp thứ tư là Liverpool 4 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Trong khi đó, Aston Villa vẫn xếp thứ ba với 43 điểm, bằng điểm với Man City và kém 7 điểm so với đội đầu bảng Arsenal.

Newcastle bỏ lỡ cơ hội vươn lên top 5

Ở trận đấu kết thúc ít giờ trước đó, Newcastle đã bị đội chủ nhà Wolves cầm hòa không bàn thắng trong trận đấu đầy nỗ lực của “Bầy sói”.

Newcastle đã có màn trình diễn thiếu cảm hứng khi tiền đạo Nick Woltemade tiếp tục “tịt ngòi”. Chân sút người Đức hiện mới chỉ có 3 bàn trong 19 trận gần nhất. Anh bị rút ra nghỉ trong hiệp hai để nhường chỗ cho Yoane Wissa.

Newcastle đã không ghi được bàn thắng trong 6/11 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh&nbsp;mùa này

Newcastle đã không ghi được bàn thắng trong 6/11 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa này

“Chích chòe” lẽ ra đã vươn lên vị trí thứ năm nếu thắng Wolves với cách biệt từ hai bàn trở lên, nhưng họ phải chờ đến phút 85 mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Dù vậy, trận hòa này vẫn giúp Newcastle tăng một bậc lên hạng 8.

Về phía Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng và hiện kém nhóm an toàn 14 điểm, họ đã tìm lại được tinh thần thi đấu để nối dài chuỗi bất bại lên 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Dù khả năng trụ hạng gần như không còn sau khi không thắng trong 19 trận đầu mùa, Wolves vẫn cho thấy những tín hiệu lạc quan cho tương lai dưới thời HLV Rob Edwards.

Cục diện top 10 BXH Ngoại hạng Anh:

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa sảy chân, Arsenal hưởng lợi đua vô địch - 3

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-19/01/2026 01:32 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
