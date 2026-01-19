Kết quả bóng đá Aston Villa - Everton: Kịch tính cột dọc & xà ngang (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
Kết quả bóng đá Aston Villa - Everton: Kịch tính cột dọc & xà ngang (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26

(Vòng 22) Everton chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại trên sân nhà của Aston Villa nhờ bàn thắng trong hiệp hai của Thierno Barry.

   

Rohl của Everton đưa bóng trúng cột dọc chỉ sau 12 giây bóng lăn. Mành lưới Aston Villa thậm chí rung lên sau pha bật cao đánh đầu của O’Brien nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.

Phía Aston Villa cũng một lần đưa bóng dội khung gỗ khi cú đánh đầu của Guessand tìm đến xà ngang. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Unai Emery chơi có phần chệch choạc trong phần lớn thời gian hiệp một sau khi mất đội trưởng McGinn vì chấn thương.

Aston Villa phải trả giá sau những sai lầm của Pau Torres và thủ môn Martinez. Các học trò của HLV Emery thi đấu thiếu tốc độ và sự sắc bén trong suốt trận đấu, qua đó lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 0-1 Everton (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Everton: Barry (59')

Đội hình xuất phát

Aston Villa: Martinez, Matty Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen, Bogarde, Tielemans, McGinn, Buendia, Rogers, Watkins

Everton: Pickford, Patterson, O’Brien, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Merlin Rohl, Armstrong, McNeil, Grealish, Barry

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Aston Villa - Everton: Kịch tính cột dọc & xà ngang (Ngoại hạng Anh) - 1 Aston Villa Everton Kết quả bóng đá Aston Villa - Everton: Kịch tính cột dọc & xà ngang (Ngoại hạng Anh) - 2

Sút khung thành
18 (5)
9 (3)
Thời gian kiểm soát bóng
64%
36%
Phạm lỗi
15
13
Thẻ vàng
1
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
4
Phạt góc
6
4
Cứu thua
2
5

Chấm điểm cầu thủ

Aston Villa Kết quả bóng đá Aston Villa - Everton: Kịch tính cột dọc & xà ngang (Ngoại hạng Anh) - 3 vs Kết quả bóng đá Aston Villa - Everton: Kịch tính cột dọc & xà ngang (Ngoại hạng Anh) - 4 Everton

Điểm

Martinez 6.1

Matty Cash 7.2

Konsa 6.8

Pau Torres 6.2

Maatsen 7.0

Thẻ vàng Bogarde 6.8

Tielemans 7.9

McGinn 6.0

Buendia 6.8

Rogers 5.8

Watkins 5.7

Điểm

8.6Pickford

7.5Patterson

7.9O’Brien

7.5Tarkowski

6.8Mykolenko

8.6Garner Thẻ vàng

7.4Rohl

6.3Armstrong

7.2McNeil Thẻ vàng

7.2Grealish

7.8Barry Ghi bàn

Thay người

Guessand 6.9

Hemmings 6.0

Digne 6.3

Thay người

Beto

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Theo Sỹ Ánh

19/01/2026 00:26 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26
