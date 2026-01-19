Kết quả bóng đá Aston Villa - Everton: Kịch tính cột dọc & xà ngang (Ngoại hạng Anh)

Rohl của Everton đưa bóng trúng cột dọc chỉ sau 12 giây bóng lăn. Mành lưới Aston Villa thậm chí rung lên sau pha bật cao đánh đầu của O’Brien nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.

Phía Aston Villa cũng một lần đưa bóng dội khung gỗ khi cú đánh đầu của Guessand tìm đến xà ngang. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Unai Emery chơi có phần chệch choạc trong phần lớn thời gian hiệp một sau khi mất đội trưởng McGinn vì chấn thương.

Aston Villa phải trả giá sau những sai lầm của Pau Torres và thủ môn Martinez. Các học trò của HLV Emery thi đấu thiếu tốc độ và sự sắc bén trong suốt trận đấu, qua đó lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 0-1 Everton (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Everton: Barry (59')

Đội hình xuất phát

Aston Villa: Martinez, Matty Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen, Bogarde, Tielemans, McGinn, Buendia, Rogers, Watkins

Everton: Pickford, Patterson, O’Brien, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Merlin Rohl, Armstrong, McNeil, Grealish, Barry

Thống kê trận đấu

Aston Villa Everton Sút khung thành 18 (5) 9 (3) Thời gian kiểm soát bóng 64% 36% Phạm lỗi 15 13 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 4 Phạt góc 6 4 Cứu thua 2 5

Chấm điểm cầu thủ

Aston Villa vs Everton Điểm Martinez 6.1 Matty Cash 7.2 Konsa 6.8 Pau Torres 6.2 Maatsen 7.0 Bogarde 6.8 Tielemans 7.9 McGinn 6.0 Buendia 6.8 Rogers 5.8 Watkins 5.7 Điểm 8.6Pickford 7.5Patterson 7.9O’Brien 7.5Tarkowski 6.8Mykolenko 8.6Garner 7.4Rohl 6.3Armstrong 7.2McNeil 7.2Grealish 7.8Barry Thay người Guessand 6.9 Hemmings 6.0 Digne 6.3 Thay người Beto Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV