Kết quả bóng đá Aston Villa - Everton: Kịch tính cột dọc & xà ngang (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 22) Everton chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại trên sân nhà của Aston Villa nhờ bàn thắng trong hiệp hai của Thierno Barry.
Rohl của Everton đưa bóng trúng cột dọc chỉ sau 12 giây bóng lăn. Mành lưới Aston Villa thậm chí rung lên sau pha bật cao đánh đầu của O’Brien nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.
Phía Aston Villa cũng một lần đưa bóng dội khung gỗ khi cú đánh đầu của Guessand tìm đến xà ngang. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Unai Emery chơi có phần chệch choạc trong phần lớn thời gian hiệp một sau khi mất đội trưởng McGinn vì chấn thương.
Aston Villa phải trả giá sau những sai lầm của Pau Torres và thủ môn Martinez. Các học trò của HLV Emery thi đấu thiếu tốc độ và sự sắc bén trong suốt trận đấu, qua đó lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 0-1 Everton (Hiệp 1: 0-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Everton: Barry (59')
Đội hình xuất phát
Aston Villa: Martinez, Matty Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen, Bogarde, Tielemans, McGinn, Buendia, Rogers, Watkins
Everton: Pickford, Patterson, O’Brien, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Merlin Rohl, Armstrong, McNeil, Grealish, Barry
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Điểm
Martinez 6.1
Matty Cash 7.2
Konsa 6.8
Pau Torres 6.2
Maatsen 7.0
Bogarde 6.8
Tielemans 7.9
McGinn 6.0
Buendia 6.8
Rogers 5.8
Watkins 5.7
Điểm
8.6Pickford
7.5Patterson
7.9O’Brien
7.5Tarkowski
6.8Mykolenko
8.6Garner
7.4Rohl
6.3Armstrong
7.2McNeil
7.2Grealish
7.8Barry
Thay người
Guessand 6.9
Hemmings 6.0
Digne 6.3
Thay người
Beto
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/01/2026 00:26 AM (GMT+7)