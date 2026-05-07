Video bóng đá U17 Australia - U17 Ấn Độ: Ứng viên vô địch phô diễn đẳng cấp (Giải châu Á)

Chạm trán đối thủ "dưới cơ" U17 Ấn Độ, các cầu thủ U17 Australia không mấy khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Thậm chí chỉ mất 5 phút, đội tuyển "Xứ sở chuột túi" đã có bàn mở điểm nhờ công của Becvinovski.

U17 Australia đại thắng

Khoảng thời gian tiếp theo, thủ môn Rajrup Sarkar bên phía U17 Ấn Độ hoạt động hết công suất để ngăn chặn những đợt tấn công như vũ bão từ U17 Australia. Dù vậy, anh chỉ có thể giúp đại diện Nam Á đứng vững đến phút 30, thời điểm Max Court thực hiện thành công quả phạt đền.

Bước sang hiệp 2, U17 Ấn Độ vùng lên mạnh mẽ và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Dù vậy, sự hiệu quả vẫn là yếu tố tạo nên khác biệt giữa 2 đội. Khi hàng công chưa thể tìm đường vào khung thành, đại diện Nam Á tiếp tục hứng chịu 2 bàn thua từ U17 Australia ở phút 74, 86. Luka Demuth và Henrique Oliveira là những người ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Thắng 4-0 chung cuộc, U17 Australia độc chiếm ngôi đầu bảng D giải U17 châu Á sau lượt trận mở màn.