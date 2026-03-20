Nóng FIFA công bố FIFA ASEAN Cup, ĐT Việt Nam và bóng đá khu vực vươn tầm

Ngày 20/3, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo giải đấu FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10/2026.

Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp trực tuyến của Hội đồng FIFA tại trụ sở ở Zurich (Thụy Sĩ), cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết Hội đồng đã “phê duyệt việc ra mắt FIFA ASEAN Cup, lần đầu được trình bày tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Malaysia vào tháng 10/2025 và nhận được phản hồi tích cực, với kỳ đầu tiên dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10/2026”.

FIFA hiện chưa công bố thêm chi tiết về FIFA ASEAN Cup. Đây là cập nhật đầu tiên kể từ khi cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới công bố kế hoạch thành lập một giải đấu mới dành cho toàn bộ 11 đội tuyển Đông Nam Á tại Kuala Lumpur vào tháng 10 năm ngoái.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra thông báo về giải đấu này sau khi ký biên bản ghi nhớ về phát triển bóng đá bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Với việc FIFA ASEAN Cup được khai sinh, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có lịch rất dày đặc trong năm 2026. Trước đó, các đội tham dự AFF Cup – hiện được biết đến với tên gọi ASEAN Hyundai Cup – diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.

Giải đấu này do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức 2 năm 1 lần và được xem là sân chơi bóng đá cấp đội tuyển quốc gia quan trọng nhất khu vực. Kể từ lần đầu tổ chức năm 1996, giải đấu sắp tới sẽ là lần thứ 16 được tổ chức. ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch.