Choáng mức thưởng triệu đô ở FIFA ASEAN Cup, ĐT Việt Nam so kè Thái Lan - Trung Quốc

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Aston Villa vs Nottingham Forest
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Ninh Bình vs Hải Phòng
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Liverpool vs Chelsea
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Fulham vs AFC Bournemouth
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Sunderland vs Manchester United
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Lazio vs Inter Milan
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Manchester City vs Brentford
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
Logo Real Betis - BET Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Logo Como - COM Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Choáng mức thưởng triệu đô ở FIFA ASEAN Cup, ĐT Việt Nam so kè Thái Lan - Trung Quốc

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khiến dư luận sửng sốt khi công bố những chi tiết quan trọng xoay quanh FIFA ASEAN Cup 2026 (21/9 - 06/10).

Sau những thảo luận quan trọng tại Đại hội FIFA 2026, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đưa ra những cập nhật chi tiết và cụ thể hơn về FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu chính thức đầu tiên thuộc khuôn khổ FIFA của bóng đá Đông Nam Á. Đây được kỳ vọng là bước ngoặt lớn, thay đổi hoàn toàn cấu trúc cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á và các khu vực lân cận.

FIFA ASEAN Cup 2026 có tổng quỹ thưởng vượt mốc&nbsp;4 triệu USD, trong đó đội vô địch nhận 1 triệu USD&nbsp;

Thời gian và địa điểm tổ chức

Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra trong khung lịch FIFA Days, kéo dài từ ngày 21/9 đến ngày 06/10. Việc tổ chức vào thời điểm này đảm bảo các đội tuyển có thể triệu tập những quân bài tốt nhất đang thi đấu ở nước ngoài.

Về địa điểm đăng cai, giải đấu sẽ được chia làm hai phân hạng:

- Division 1 (Hạng 1): Một phần sẽ diễn ra tại Indonesia, địa điểm còn lại hiện đang được FIFA cân nhắc và sẽ sớm công bố.

- Division 2 (Hạng 2): Toàn bộ các trận đấu sẽ được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Thể thức thi đấu độc đáo

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ quy tụ 14 đội tuyển, chia làm hai phân hạng dựa trên thứ hạng FIFA. Đáng chú ý, bên cạnh 11 đội Đông Nam Á, giải đấu còn có sự góp mặt của 3 đội tuyển khách mời là Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ, trong đó:

- Division 1 (8 đội) gồm: Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ (khách mời), Malaysia và Singapore. 8 đội chia làm 2 bảng (mỗi bảng 4 đội).

- Division 2 (6 đội) gồm: Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor-Leste. 6 đội chia làm 2 bảng (mỗi bảng 3 đội).

Điểm khác biệt lớn nhất của giải đấu là không có vòng bán kết. Các đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến thẳng vào trận chung kết tranh chức vô địch. Các đội nhì bảng sẽ tranh hạng Ba, trong khi các đội còn lại sẽ thi đấu các trận phân hạng. Thể thức này đảm bảo mỗi đội tuyển sẽ thi đấu từ 2 đến 4 trận trong một lịch trình dày đặc và kịch tính.

ĐT Việt Nam nằm ở nhóm 1, so tài ĐT Trung Quốc và các đại kình địch như Thái Lan, Indonesia

Giải thưởng và tài chính "khủng"

Để tăng tính hấp dẫn, FIFA đã phê duyệt gói tài chính cực kỳ ấn tượng với tổng quỹ giải thưởng vượt mốc 4 triệu USD. Cụ thể:

- Mỗi đội tham dự nhận ngay mức phí hỗ trợ 125.000 USD.

- Các trận thắng và hòa đều có tiền thưởng riêng.

- Đội vô địch Division 1 sẽ nhận khoản thưởng lên đến 1.000.000 USD.

- Đội đứng đầu Division 2 sẽ nhận 300.000 USD.

FIFA dự kiến sẽ hoàn tất mọi chi tiết cuối cùng và đưa ra thông báo chính thức trước ngày 1/6/2026. Với sự tham gia của các đội tuyển mạnh như Trung Quốc và Ấn Độ bên cạnh những "ông lớn" Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan, FIFA ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ là "đại tiệc" bóng đá thực sự, nâng tầm vị thế của khu vực trên bản đồ bóng đá thế giới.

-06/05/2026 23:14 PM (GMT+7)
