FIFA ASEAN Cup: Chương mới và phép thử cho bóng đá Đông Nam Á

Giải đấu này chỉ cách ASEAN Cup truyền thống vỏn vẹn một tháng, câu hỏi lớn xuất hiện: đây là cú hích nâng tầm khu vực, hay là bước ngoặt buộc hệ thống cũ phải thay đổi, thậm chí hy sinh?

Giải đấu đúng chuẩn FIFA

Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh vai trò kết nối và phát triển toàn cầu khi công bố FIFA ASEAN Cup. Điểm khác biệt cốt lõi của giải đấu này nằm ở tính chính danh và thời điểm tổ chức.

Đội tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch của ASEAN Cup 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024)

Diễn ra trong FIFA Days tháng 9 và 10-2026, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất từ các câu lạc bộ trên toàn thế giới, điều mà ASEAN Cup do AFF tổ chức chưa từng thực hiện được. Lần đầu tiên, khu vực có một giải đấu cấp đội tuyển được FIFA bảo trợ, nằm trong lịch quốc tế và có thể quy tụ phiên bản mạnh nhất của mỗi đội, tạo nền tảng nâng tầm chuyên môn, thương mại lẫn vị thế.

Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup khiến cho ASEAN Cup, giải đấu truyền thống tồn tại 30 năm qua đứng trước áp lực buộc phải cải tiến, nâng chất lượng.

Di sản bóng đá khu vực

Ra đời từ năm 1996, ASEAN Cup không chỉ là một giải đấu mà còn là di sản bóng đá khu vực. Những lần đăng quang của đội tuyển Việt Nam hay kỷ lục 7 lần vô địch của đội tuyển Thái Lan đã tạo nên bản sắc riêng.

Tuy nhiên, giải đấu này không nằm trong FIFA Days, các CLB không có nghĩa vụ nhả quân, khiến chất lượng đội hình không đồng đều.

Nguyễn Xuân Son (12) đoạt danh hiệu Vua phá lưới (7 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất của giải tại ASEAN Cup 2024.

Chính vì vậy sự xuất hiện của FIFA ASEAN Cup vô hình trung đặt ASEAN Cup vào thế khó: nếu giữ mô hình cũ, nguy cơ lép vế về chất lượng lẫn sức hút là điều khó tránh.

Bài toán không dễ có lời giải

Năm 2026, khu vực sẽ chứng kiến kịch bản chưa từng có - hai giải lớn nhất ASEAN Cup (24-7 đến 26-8) và FIFA ASEAN Cup (21-9 đến 6-10) - chỉ cách nhau khoảng một tháng. Khoảng cách này buộc các đội tuyển phải tính toán dồn lực cho giải nào, phân bổ đội hình ra sao, ưu tiên danh hiệu hay chất lượng chuyên môn.

Với những đội có tham vọng như Việt Nam hay Thái Lan, đây là bài toán chiến lược thực sự. Không loại trừ khả năng ASEAN Cup trở thành nơi thử nghiệm lực lượng, còn FIFA ASEAN Cup mới là mặt trận chính.

Nếu điều đó xảy ra, cán cân giá trị giữa hai giải sẽ đảo chiều.

Khả năng ASEAN Cup bị xóa sổ là rất thấp vì đây là tài sản lịch sử, thương mại và bản quyền của AFF.

Để phù hợp với xu thế mới, ASEAN Cup có thể trở thành giải hạng hai dành cho cầu thủ trẻ hoặc đội hình B; có thể điều chỉnh lịch thi đấu để tránh xung đột; hoặc tìm cách cải tổ, dù việc đưa vào FIFA Days gần như bất khả thi.

Dù theo hướng nào, ASEAN Cup cũng khó giữ vị thế duy nhất và tối cao như trước. Vì rằng FIFA ASEAN Cup mang lại lợi ích rõ ràng, nâng chuẩn thi đấu, tăng cơ hội cọ xát, thu hút tài trợ và truyền thông toàn cầu. Nhưng đi kèm là áp lực về lịch thi đấu dày đặc, nguy cơ quá tải cầu thủ và xung đột lợi ích.

Với các nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam, đây là con dao hai lưỡi: thích nghi tốt sẽ bứt phá, còn ngược lại dễ rơi vào trạng thái quá tải chiến lược.

FIFA ASEAN Cup không đơn thuần là một giải đấu mới mà là phép thử cho toàn bộ cấu trúc bóng đá Đông Nam Á. Trong cuộc chơi này, không có chỗ cho sự bảo thủ: hoặc thích nghi để nâng tầm, hoặc bị làn sóng chuyên nghiệp hóa cuốn đi.

ASEAN Cup sẽ không dễ biến mất, nhưng chắc chắn sẽ không còn như cũ. Và đôi khi, để lớn lên, một nền bóng đá phải chấp nhận viết lại chính truyền thống của mình.