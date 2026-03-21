FIFA ASEAN Cup: Chương mới và phép thử cho bóng đá Đông Nam Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cagliari vs Napoli 21/03/26 - Trực tiếp
Logo Cagliari - CAG Cagliari
0
Logo Napoli - NAP Napoli
1
Lens vs Angers SCO
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Villarreal vs Real Sociedad
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Heidenheim vs Bayer Leverkusen
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Milan vs Torino
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Sassuolo
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Nice vs Paris Saint-Germain
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Olympique Marseille vs Lille
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Athletic Club vs Real Betis
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Augsburg vs Stuttgart
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Argentina vs Guatemala
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Guatemala - GUA Guatemala
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

FIFA ASEAN Cup: Chương mới và phép thử cho bóng đá Đông Nam Á

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

(NLĐO) - FIFA ASEAN Cup - giải đấu lần đầu tiên được FIFA phê duyệt tổ chức ngay trong FIFA Days.

Giải đấu này chỉ cách ASEAN Cup truyền thống vỏn vẹn một tháng, câu hỏi lớn xuất hiện: đây là cú hích nâng tầm khu vực, hay là bước ngoặt buộc hệ thống cũ phải thay đổi, thậm chí hy sinh?

Giải đấu đúng chuẩn FIFA

Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh vai trò kết nối và phát triển toàn cầu khi công bố FIFA ASEAN Cup. Điểm khác biệt cốt lõi của giải đấu này nằm ở tính chính danh và thời điểm tổ chức.

Đội tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch của ASEAN Cup 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024)

Đội tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch của ASEAN Cup 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024)

Diễn ra trong FIFA Days tháng 9 và 10-2026, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có quyền triệu tập lực lượng mạnh nhất từ các câu lạc bộ trên toàn thế giới, điều mà ASEAN Cup do AFF tổ chức chưa từng thực hiện được. Lần đầu tiên, khu vực có một giải đấu cấp đội tuyển được FIFA bảo trợ, nằm trong lịch quốc tế và có thể quy tụ phiên bản mạnh nhất của mỗi đội, tạo nền tảng nâng tầm chuyên môn, thương mại lẫn vị thế.

Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup khiến cho ASEAN Cup, giải đấu truyền thống tồn tại 30 năm qua đứng trước áp lực buộc phải cải tiến, nâng chất lượng.

Di sản bóng đá khu vực

Ra đời từ năm 1996, ASEAN Cup không chỉ là một giải đấu mà còn là di sản bóng đá khu vực. Những lần đăng quang của đội tuyển Việt Nam hay kỷ lục 7 lần vô địch của đội tuyển Thái Lan đã tạo nên bản sắc riêng. 

Tuy nhiên, giải đấu này không nằm trong FIFA Days, các CLB không có nghĩa vụ nhả quân, khiến chất lượng đội hình không đồng đều.

Nguyễn Xuân Son (12) đoạt danh hiệu Vua phá lưới (7 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất của giải tại ASEAN Cup 2024.

Nguyễn Xuân Son (12) đoạt danh hiệu Vua phá lưới (7 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất của giải tại ASEAN Cup 2024.

Chính vì vậy sự xuất hiện của FIFA ASEAN Cup vô hình trung đặt ASEAN Cup vào thế khó: nếu giữ mô hình cũ, nguy cơ lép vế về chất lượng lẫn sức hút là điều khó tránh.

Bài toán không dễ có lời giải

Năm 2026, khu vực sẽ chứng kiến kịch bản chưa từng có - hai giải lớn nhất ASEAN Cup (24-7 đến 26-8) và FIFA ASEAN Cup (21-9 đến 6-10) - chỉ cách nhau khoảng một tháng. Khoảng cách này buộc các đội tuyển phải tính toán dồn lực cho giải nào, phân bổ đội hình ra sao, ưu tiên danh hiệu hay chất lượng chuyên môn.

Với những đội có tham vọng như Việt Nam hay Thái Lan, đây là bài toán chiến lược thực sự. Không loại trừ khả năng ASEAN Cup trở thành nơi thử nghiệm lực lượng, còn FIFA ASEAN Cup mới là mặt trận chính. 

Nếu điều đó xảy ra, cán cân giá trị giữa hai giải sẽ đảo chiều.

Khả năng ASEAN Cup bị xóa sổ là rất thấp vì đây là tài sản lịch sử, thương mại và bản quyền của AFF. 

Để phù hợp với xu thế mới, ASEAN Cup có thể trở thành giải hạng hai dành cho cầu thủ trẻ hoặc đội hình B; có thể điều chỉnh lịch thi đấu để tránh xung đột; hoặc tìm cách cải tổ, dù việc đưa vào FIFA Days gần như bất khả thi.

Dù theo hướng nào, ASEAN Cup cũng khó giữ vị thế duy nhất và tối cao như trước. Vì rằng FIFA ASEAN Cup mang lại lợi ích rõ ràng, nâng chuẩn thi đấu, tăng cơ hội cọ xát, thu hút tài trợ và truyền thông toàn cầu. Nhưng đi kèm là áp lực về lịch thi đấu dày đặc, nguy cơ quá tải cầu thủ và xung đột lợi ích.

Nhà vô địch của ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 - Đội tuyển Việt Nam

Nhà vô địch của ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 - Đội tuyển Việt Nam

Với các nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam, đây là con dao hai lưỡi: thích nghi tốt sẽ bứt phá, còn ngược lại dễ rơi vào trạng thái quá tải chiến lược.

FIFA ASEAN Cup không đơn thuần là một giải đấu mới mà là phép thử cho toàn bộ cấu trúc bóng đá Đông Nam Á. Trong cuộc chơi này, không có chỗ cho sự bảo thủ: hoặc thích nghi để nâng tầm, hoặc bị làn sóng chuyên nghiệp hóa cuốn đi.

ASEAN Cup sẽ không dễ biến mất, nhưng chắc chắn sẽ không còn như cũ. Và đôi khi, để lớn lên, một nền bóng đá phải chấp nhận viết lại chính truyền thống của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/03/2026 11:04 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN