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U23 Kuwait "choáng" vì sự cố ở ASIAD, U23 Việt Nam có lợi thế lớn trước đại chiến

Sự kiện: U23 Việt Nam Asiad 2026

3 cầu thủ của U23 Kuwait không thể nhập cảnh vào Nhật Bản để đấu với U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu diễn ra chiều 15/9.

     

ĐT U23 Kuwait sẽ phải đối đầu với ĐT U23 Việt Nam trong ngày ra quân tại ASIAD 2026 (17h, 15/9). Tuy nhiên, đội bóng này bất ngờ gặp hoàn cảnh trớ trêu. Theo nguồn tin từ Kuwait, 3 thành viên của ĐT U23 Kuwait không được nhập cảnh tại sân bay Nagoya.

U23 Kuwait mất 1 thủ môn, 1 hậu vệ và 1 tiền vệ vì không được nhập cảnh vào Nhật Bản

U23 Kuwait mất 1 thủ môn, 1 hậu vệ và 1 tiền vệ vì không được nhập cảnh vào Nhật Bản

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Kuwait, Ali Al-Marri, cho biết họ đã hoàn tất các thủ tục được yêu cầu và nộp dữ liệu, hồ sơ của đoàn Kuwait, bao gồm cả ba cầu thủ, trong thời hạn quy định, dựa trên thông tin nhận được từ Liên đoàn Bóng đá Kuwait.

Al-Marri cho biết ban tổ chức sau đó đã cấp thẻ chứng nhận chính thức cho các cầu thủ sau khi nhận được thông tin cá nhân và giấy tờ đi lại của họ. Ba cầu thủ là Abdulrahman Ajaj, Ali Hassan và Nasser Khader đều có giấy tờ đi lại được cấp theo Điều 17, nhưng các nhà chức trách Nhật Bản tại sân bay Nagoya vẫn từ chối cho họ nhập cảnh.

Phía Kuwait khẳng định họ không làm sai bất kỳ điều gì. Bởi vậy, Ủy ban Olympic Kuwait đã gửi đơn khiếu nại chính thức tới ban tổ chức Asian Games 2026 tại Aichi-Nagoya, yêu cầu làm rõ việc từ chối cho ba thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Kuwait nhập cảnh, mặc dù họ có thẻ chứng nhận chính thức do ban tổ chức Đại hội cấp.

Tuy nhiên, phía ban tổ chức ASIAD 2026 vẫn chưa có hồi âm. U23 Kuwait có mặt tại Nhật Bản từ ngày 9/9 và cho tới hôm qua (14/9) vẫn chỉ có 20 tuyển thủ tham gia tập luyện.

Theo nguồn tin từ Kuwait, HLV David Doniga đã phải triệu tập bổ sung thủ môn Abdullah Al Ayyoub, hậu vệ Abdulaziz Al Shammari, tiền vệ Turki Al Yousef để lấp vào những vị trí bị bỏ trống. Vấn đề là ba cầu thủ này đã hoàn tất thủ tục theo yêu cầu ban tổ chức hay chưa vẫn là điều chưa rõ ràng.

Nếu không kịp bổ sung nhân sự, U23 Kuwait sẽ gặp bất lợi trước U23 Việt Nam khi chỉ có 20 cầu thủ.

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Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Thử thách ngày ra quân (ASIAD)
Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Thử thách ngày ra quân (ASIAD)

(17h, ngày 15/9, vòng bảng ASIAD 2026) Dù không có lực lượng mạnh nhất và chỉ có ít ngày chuẩn bị, U23 Việt Nam vẫn được kỳ vọng tạo khởi đầu thuận...

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 12:00 PM (GMT+7)
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