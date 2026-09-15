Kết quả bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Philippines: Bước ngoặt thẻ đỏ, tan nát 5 bàn (ASIAD)

U23 Uzbekistan đối đầu với U23 Philippines ở lượt đầu tiên của bảng B môn bóng đá nam tại ASIAD 2026. Đội bóng áo trắng chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi Philippines chủ động phòng ngự số đông và chờ phản công.

Urinboev mở tỉ số cho U23 Uzbekistan

Ban đầu Uzbekistan tấn công khá bế tắc trong khi Reyes của Philippines có 2 cơ hội dứt điểm trước vòng cấm trong những pha phản công. Dần dần, Uzbekistan tăng tốc và Saidnurullayev vô lê ngay nhưng bóng trúng cột dọc.

Sau nhiều nỗ lực, Uzbekistan cuối cùng có bàn mở tỉ số. Người lập công là đội trưởng Urinboev với cú đánh đầu cận thành. Số 10 còn có thêm 2 cơ hội nhưng không tận dụng được.

Sang hiệp hai, Uzbekistan tiếp tục dồn ép để tìm bàn thắng. Phút 48, Muens để mất bóng trong vòng cấm và phạm lỗi với đối thủ. Trọng tài rút ngay thẻ đỏ trực tiếp khiến U23 Philippines chỉ còn chơi với 10 người. Thế nhưng, họ suýt có bàn gỡ hòa ở phút 59 nhưng xà ngang lại từ chối nỗ lực của Lucero.

Chỉ 1 phút sau, Uzbekistan có được bàn thắng nâng tỉ số lên thành 2-0. U23 Philippines cũng có bàn rút ngắn ngay sau đó với sai lầm của hậu vệ bên phía áo trắng. Kể từ đây, Uzbekistan làm chủ hoàn toàn thế trận. Họ dồn ép liên tục và bàn thắng tiếp theo tới dễ dàng.

Phút 71, Uzbekistan khiến hàng phòng ngự Philippines mất phương hướng hoàn toàn và Saidnurullayev ghi bàn dễ dàng. 3 phút sau, Fayullaev tung ra cú dứt điểm trái phá khiến thủ thành của Nicholas không có cơ hội để cản phá. Cuối trận, Reimov ghi bàn ấn định tỉ số đậm đà cho U23 Uzbekistan.

Tỉ số chung cuộc: U23 Uzbekistan 5-1 U23 Philippines (H1: 1-0)

Ghi bàn:

U23 Uzbeksitan: Urinboev 30', Reimov 79', Saidnurullayev 60' 71', Fayullaev 73'

U23 Philippines: Merino 62'

Đội hình xuất phát

U23 Uzbekistan: Muratbaev, Khamidov, Murtazaev, Rizakulov, Khayrullaev, Bakhromov, Saidnurullayev, Urinboev, Jumaev, Fayzullaev, Karimov

U23 Philippines: Nicolas Guimaraes, Merino, Reyes, Woods, Muens, Aldeguer, Lucero, Rontini, Ortega, Rublico, Baldisimo