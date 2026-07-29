Siêu máy tính dự đoán Arsenal bảo vệ ngôi vương, MU bật khỏi top 4 ở NHA 2026/27

Chỉ còn vài tuần nữa, mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 sẽ chính thức khởi tranh. Điều này đồng nghĩa những "dự đoán bằng siêu máy tính" quen thuộc của bóng đá Anh cũng bắt đầu.

Theo kết quả phân tích mới nhất từ Siêu máy tính Compare, vốn được thực hiện bằng sự kết hợp giữa AI tác nhân (agentic AI) và các thuật toán xác suất toán học, Arsenal được dự đoán sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh, qua đó lần đầu tiên đăng quang hai mùa liên tiếp kể từ giữa thập niên 1930.

Dữ liệu cho thấy "Pháo thủ" có tới 45% khả năng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Man City được dự đoán cán đích ở vị trí thứ hai, kém nhà đương kim vô địch chỉ 3 điểm. Liverpool xếp thứ ba, ít hơn Man City 11 điểm, trong khi Chelsea đứng thứ tư với khoảng cách ít hơn 4 điểm so với "Lữ đoàn đỏ".

Siêu máy tính Compare dự đoán bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh 2026/27

Aston Villa, đội từng kết thúc mùa giải 2025/26 ở vị trí thứ 4, bị dự báo sẽ tụt xuống thứ 5. Điều đó đồng nghĩa họ sẽ phải hy vọng Ngoại hạng Anh tiếp tục có thêm một suất tham dự Cúp C1 như mùa trước nếu muốn góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Bất ngờ lớn nhất có lẽ là việc MU, đội xếp thứ ba mùa trước, được dự đoán sẽ rơi xuống vị trí thứ sáu. Theo siêu máy tính Compare, "Quỷ đỏ" chỉ có 3,5% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh.

Ở nhóm cuối bảng, Hull City, Ipswich Town và Coventry City là ba cái tên bị dự đoán sẽ phải xuống hạng. Trong đó, Ipswich có 54% nguy cơ xuống hạng, Coventry là 68%, còn Hull City lên tới 84%.

Đáng chú ý, Hull City chỉ được dự đoán giành 19 điểm sau cả mùa giải. Nếu điều này xảy ra, họ sẽ trở thành một trong 10 đội bóng có thành tích tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.