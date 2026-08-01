Trực tiếp chuyển nhượng 1/8: Arsenal sáng cửa chiêu mộ Vinicius
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 1/8.
Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Real Madrid đã nói rõ với Vinicius rằng lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới nhất cũng là đề nghị cuối cùng dành cho anh. Ngôi sao người Brazil chỉ có hai lựa chọn là chấp nhận hoặc từ chối, và nếu không đạt được thỏa thuận, anh hoàn toàn có thể bị bán. Hiện vẫn chưa rõ Vinicius sẽ hạ thấp các yêu cầu của mình để chấp nhận đề nghị từ Real Madrid hay sẽ bị sức hút từ Arsenal thuyết phục.
Chia sẻ trên YouTube, nhà báo Mario Cortegana của The Athletic cho biết: "Arsenal đã theo đuổi thương vụ này và tổ chức nhiều cuộc đàm phán. Họ tin rằng mình đang ở vị thế rất thuận lợi nếu Real Madrid không thể gia hạn hợp đồng với Vinicius".
Sau khi trở thành nhà đương kim vô địch Premier League, "Pháo thủ" cho thấy tham vọng tiếp tục thống trị giải đấu cao nhất nước Anh. Để làm được điều đó, HLV Mikel Arteta hiểu rằng cần phải chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Theo tiết lộ từ nhà báo chuyển nhượng Nicolo Schira, MU đang quan tâm đến cầu thủ chạy cánh Francisco Conceicao của Juventus. Nguồn tin cho biết "Quỷ đỏ" đã gửi yêu cầu hỏi mua tuyển thủ Bồ Đào Nha. Về phía Juventus, đội bóng thành Turin sẵn sàng để Conceicao ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Theo Tuttosport, bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Conceicao sẽ phải đưa ra lời đề nghị tối thiểu 50 triệu euro. Tuy nhiên, MU có thể đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều CLB Premier League khác, những đội cũng đã được người đại diện Jorge Mendes của Conceicao liên hệ.
Theo Diario AS (Tây Ban Nha), tiền đạo cánh Franco Mastantuono của Real Madrid đang lọt vào tầm ngắm của Roma và Fiorentina.
Real Madrid được cho là ưu tiên để tài năng 18 tuổi gia nhập một CLB châu Âu theo dạng cho mượn trong cả mùa giải nhằm tích lũy thêm thời gian thi đấu. Hiện các đội bóng Serie A đang là những ứng viên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Mastantuono. Mùa giải trước, tài năng trẻ người Argentina có 23 lần ra sân tại La Liga.
Người hùng của World Cup Ferran Torres có thể chuyển đến Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã được "Gà trống" đưa vào danh sách mục tiêu sau khi đội bóng thành London từ bỏ ý định chiêu mộ Junior Kroupi, cầu thủ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương ở bàn chân. Bên cạnh Tottenham, PSG cũng được cho là đang quan tâm đến Ferran Torres.
Theo RMC Sport, Maghnes Akliouche đã chính thức gia nhập PSG. Cầu thủ chạy cánh tuyển Pháp chuyển đến PSG từ Monaco với mức phí 50 triệu euro. Thương vụ này cũng sẽ tạo điều kiện để quá trình đàm phán đưa Bradley Barcola gia nhập Liverpool được đẩy nhanh.
John Stones đã gia nhập nhà đương kim vô địch Serie A Inter Milan theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi ký hợp đồng có thời hạn hai năm hôm 30/7.
Trung vệ người Anh chia tay Man City khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng 6, khép lại 10 năm đầy vinh quang tại sân Etihad với hàng loạt danh hiệu.
Kể từ khi trở thành cầu thủ tự do, Stones đã nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng, trong đó có Chelsea và Juventus.
Theo thông tin từ phóng viên Keith Downie của Sky Sports, Newcastle đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với Braga về thương vụ thủ môn Lukas Hornicek. "Chích chòe" chấp nhận kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 25,7 triệu bảng của Hornicek và hiện đang thảo luận với đội bóng Bồ Đào Nha về phương thức thanh toán.
Thủ thành 24 tuổi người CH Czech đã được phép di chuyển để tiến hành kiểm tra y tế, trong lúc hai CLB hoàn tất những thủ tục cuối cùng của thương vụ. Hornicek sẽ trở thành tân binh thứ năm của Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, nâng tổng số tiền "Chích chòe" đã chi lên 140 triệu bảng.
Arsenal đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc với Newcastle để chiêu mộ Bruno Guimaraes, đồng thời lên lịch kiểm tra y tế vào tuần tới khi "Pháo thủ" tiến...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/08/2026 01:02 AM (GMT+7)