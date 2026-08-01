Trực tiếp chuyển nhượng 1/8: Arsenal sáng cửa chiêu mộ Vinicius

Arsenal sáng cửa chiêu mộ Vinicius

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Real Madrid đã nói rõ với Vinicius rằng lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới nhất cũng là đề nghị cuối cùng dành cho anh. Ngôi sao người Brazil chỉ có hai lựa chọn là chấp nhận hoặc từ chối, và nếu không đạt được thỏa thuận, anh hoàn toàn có thể bị bán. Hiện vẫn chưa rõ Vinicius sẽ hạ thấp các yêu cầu của mình để chấp nhận đề nghị từ Real Madrid hay sẽ bị sức hút từ Arsenal thuyết phục.

Chia sẻ trên YouTube, nhà báo Mario Cortegana của The Athletic cho biết: "Arsenal đã theo đuổi thương vụ này và tổ chức nhiều cuộc đàm phán. Họ tin rằng mình đang ở vị thế rất thuận lợi nếu Real Madrid không thể gia hạn hợp đồng với Vinicius".

Sau khi trở thành nhà đương kim vô địch Premier League, "Pháo thủ" cho thấy tham vọng tiếp tục thống trị giải đấu cao nhất nước Anh. Để làm được điều đó, HLV Mikel Arteta hiểu rằng cần phải chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới.