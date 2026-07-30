Arteta nhắc khéo giới chủ về tham vọng của Arsenal khi liên tục bị "hớt tay trên"

Ảm đạm trên thị trường chuyển nhượng

Arsenal đã hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm bằng chức vô địch ở mùa giải 2025/26. Dù được đánh giá là một trong những CLB hàng đầu châu Âu và thế giới, "Pháo thủ" lại khởi đầu khá chậm trên thị trường chuyển nhượng hè.

Arteta đã cho thấy rõ định hướng mà ông muốn Arsenal theo đuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này

Đội chủ sân Emirates hiện mới chiêu mộ hai tân binh là thủ môn Ilan Meslier theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Leeds United và Christos Tzolis từ Club Brugge. Tuy nhiên, đội bóng thành London vẫn muốn tăng cường lực lượng ở cả hàng phòng ngự, tuyến giữa lẫn hàng công. Trong động thái cho thấy rõ kỳ vọng của mình ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, Arteta cho biết ông hy vọng ban lãnh đạo Arsenal sẽ sớm có thêm những "bước đi cụ thể" trên thị trường.

Một trong những cái tên Arsenal đang dành sự quan tâm là tiền đạo Vinicius của Real Madrid, dù vẫn còn phải chờ xem liệu thương vụ đình đám này có khả thi hay không. Đội chủ sân Emirates đang tìm cách chiếm lợi thế nếu Vinícius chia tay Real Madrid, điều được cho là không phù hợp với mong muốn của HLV trưởng José Mourinho.

Arsenal cũng đang dốc sức theo đuổi đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle. Tính đến đến hiện tại, ban lãnh đạo Newcastle vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức dành cho tiền vệ người Brazil, và "Chích chòe" cũng rất quyết tâm giữ chân anh.

Arsenal đang xúc tiến hai thương vụ đầy tham vọng nhằm chiêu mộ cả Bruno Guimaraes lẫn Vinicius

Phát biểu trên kênh truyền thông chính thức của Arsenal trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, Arteta nhấn mạnh "Pháo thủ" cần tiếp tục nâng cấp đội hình sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, khi mục tiêu tiếp theo là chinh phục Champions League.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Rất nhiều điều đang diễn ra. Tất cả chúng ta đều hiểu bối cảnh của kỳ chuyển nhượng này. Từ các ông chủ, ban lãnh đạo, giám đốc thể thao cho đến bản thân tôi, tất cả đều hiểu rằng chúng tôi muốn đưa CLB này lên một tầm cao mới.

Điều đó đòi hỏi một đội hình mạnh hơn, những cá nhân xuất sắc hơn. Chúng tôi đã xác định được những lĩnh vực còn có thể phát triển, cải thiện và hoàn thiện lối chơi, cũng như những gì cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Hy vọng trong thời gian rất sớm, chúng tôi sẽ có thể hiện thực hóa mọi thứ một cách cụ thể".

Đến nay, Arsenal đã để vuột mất hai mục tiêu chuyển nhượng là Jeremy Monga vào tay Man City và Morgan Rogers (Chelsea) do không sẵn sàng đáp ứng các điều khoản tài chính. Đặc biệt, thương vụ Chelsea chi 117 triệu bảng để chiêu mộ Rogers đã giúp đội chủ sân Stamford Bridge "hớt tay trên" Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh.

Arteta muốn vươn lên tầm cao mới

Arsenal sẽ bước vào trận giao hữu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải vào cuối tuần này, khi chạm trán Girona trên đất Tây Ban Nha. Trong khi đó, Arteta khẳng định thành công ở mùa giải trước chỉ càng làm gia tăng động lực và khát khao trong toàn đội.

"Đây phải là sự khởi đầu và cũng phải trở thành tiêu chuẩn của chúng tôi. Sự xuất sắc phải là tiêu chuẩn, là động lực để chúng tôi hướng tới tương lai. Mỗi ngày, chúng tôi phải làm việc với quyết tâm và tham vọng lớn hơn, bởi chúng tôi đã chứng minh mình có điều đó. Giờ đây, chúng tôi phải chứng minh rằng mình xứng đáng với đẳng cấp này và muốn đưa CLB lên một tầm vóc mới", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.

Arsenal cũng đang tìm kiếm một trung vệ mới trong mùa hè này sau khi trụ cột William Saliba dính chấn thương lưng và sẽ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Ezri Konsa của Aston Villa là một trong những mục tiêu được nhắm đến, nhưng hiện tại thương vụ vẫn chưa tiến triển đáng kể. Được biết, hai CLB vẫn còn khoảng cách lớn trong việc định giá tuyển thủ Anh, tương tự như trường hợp của Morgan Rogers.