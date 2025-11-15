Nhiều huyền thoại khởi đầu tệ ở Ngoại hạng Anh, Wirtz - Sesko chưa nên quá lo

Wirtz, Sesko, Cunha, Simons, Elanga, Madueke, Frimpong, Kerkez, Delap, v.v… Chúng ta vừa liệt kê những ngôi sao đắt tiền chuyển nhượng tới các CLB Premier League trong mùa hè này hiện đang thi đấu kém thuyết phục. Trong số họ có cả những cầu thủ đã chuyển đội trong nội bộ Premier League chứ không phải từ nước ngoài chuyển tới.

Hai cầu thủ này đang chật vật ở môi trường bóng đá Anh

Những cầu thủ này đang bị “soi” nhiều, nhất là Wirtz khi anh vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo ở Premier League dù có mức giá rất đắt. Vậy chúng ta hãy ngược dòng lịch sử: Những huyền thoại nào của giải đấu đã có mùa giải đầu tiên thi đấu không ra gì?

Dennis Bergkamp (Arsenal)

- Mùa đầu tiên: Phá kỷ lục chuyển nhượng của Arsenal. 7 trận đầu tiên không ghi được bàn nào, kết thúc mùa chỉ 11 bàn trong 33 trận ở Premier League, Arsenal về thứ 5.

- Kết cục: 3 lần vô địch Premier League, 3 lần vô địch FA Cup, được đề cử vào Ngôi nhà danh vọng bóng đá Anh năm 2007, được dựng tượng ngoài sân Emirates năm 2014.

David De Gea (MU)

- Mùa đầu tiên: 47 bàn thua trong 39 trận bắt chính, giữ sạch lưới chỉ 15 trận. Góp mặt trong trận thua Man City 1-6, bị thay thế bởi Anders Lindegaard từ tháng 12/2011 cho tới tháng 2/2012 khi Lindegaard bị chấn thương.

- Kết cục: Đoạt 1 Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 Europa League trong hơn 500 trận khoác áo MU, 3 mùa liên tiếp đoạt giải Cầu thủ hay nhất MU, 4 mùa lọt đội hình tiêu biểu PFA.

Cả hai cầu thủ trong ảnh đều mờ nhạt trong mùa đầu tiên ở Premier League

Jordan Henderson (Liverpool)

- Mùa đầu tiên: Gia nhập Liverpool từ Sunderland, chơi ở vị trí tấn công nhưng ghi chỉ 2 bàn & 3 kiến tạo trong 48 trận, phong độ quá tệ khiến giám đốc thể thao Damien Comolli bị sa thải.

- Kết cục: Đội trưởng của đội hình Liverpool đoạt mọi danh hiệu dưới thời Jurgen Klopp, bao gồm 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 Champions League, 1 Club World Cup. Lọt đội hình tiêu biểu PFA 2019/20, được bầu chọn Cầu thủ hay nhất cùng mùa giải bởi Hiệp hội nhà báo bóng đá.

Son Heung Min (Tottenham)

- Mùa đầu tiên: Ra sân 42 trận cho Tottenham mùa 2015/16 thì dự bị tới 18 trận và bị thay ra trong 20 trận. Ghi chỉ 8 bàn & 5 kiến tạo.

- Kết cục: Á quân Champions League 2018/19, Á quân League Cup 2020/21, đồng Vua phá lưới Premier League 2021/22. Cầu thủ châu Á đầu tiên chạm mốc 100 bàn tại Premier League, và đội trưởng châu Á đầu tiên trong lịch sử Tottenham. Ra đi sau trận chung kết Europa League 2025, chấm dứt 17 năm không danh hiệu của CLB với chức vô địch.

Son Heung Min xin rời Tottenham chỉ sau 1 mùa thi đấu, nhưng đã bị từ chối

Patrice Evra (MU)

- Mùa đầu tiên: Gia nhập MU giữa mùa 2005/06, ra sân chỉ 14 trận và bị thay ra chỉ sau hiệp 1 ngay trong trận ra mắt (thua Man City 1-3). Ngồi dự bị ở 4/5 trận đầu tiên tại Cúp C1 của mùa 2006/07.

- Kêt cục: Đoạt 14 danh hiệu trong 8 năm, bao gồm 5 Premier League và 1 Champions League. 3 lần lọt đội hình tiêu biểu PFA.

Luis Suarez (Liverpool)

- Mùa đầu tiên: Ghi 4 bàn trong 13 trận đầu tiên ở Liverpool sau khi gia nhập giữa mùa 2010/11. Ghi chỉ 11 bàn ở Premier League mùa 2011/12 và Liverpool về thứ 8.

- Kết cục: Vua phá lưới Premier League, Cầu thủ hay nhất Premier League và Giày vàng châu Âu 2013/14, 2 năm liền lọt đội hình tiêu biểu PFA trước khi chuyển sang Barcelona.

Didier Drogba (Chelsea)

- 2 mùa đầu tiên: Ghi chỉ 16 bàn thắng mỗi mùa dù chơi ít nhất 40 trận.

- Kết cục: 4 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 3 League Cup, người hùng của chung kết Champions League 2012. 2 lần lọt đội hình tiêu biểu PFA, 2 lần Vua phá lưới Premier League. Cầu thủ nước ngoài ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Chelsea.

Luis Suarez & Didier Drogba

Edin Dzeko (Man City)

- Mùa đầu tiên: Gia nhập giữa mùa 2010/11, ghi chỉ 6 bàn trong 21 trận cho Man City (2 bàn trong 15 trận ở Premier League).

- Kết cục: 19 bàn trong mùa 2011/12, bao gồm bàn gỡ hòa phút 90+2 trong trận thắng QPR 3-2 mang về danh hiệu Premier League đầu tiên của Man City. Ghi 26 bàn trong 48 trận mùa 2013/14 vô địch Premier League và League Cup.

Tất nhiên, chúng ta cũng có những Juan Veron, Andriy Shevchenko hay Darwin Nunez không bao giờ chứng tỏ sự xứng đáng với số tiền bỏ ra. Dù vậy khả năng những Wirtz, Cunha hay Simons tỏa sáng chỉ có thể kiểm chứng được nếu cho họ thời gian. Ngay cả Michel Platini còn khổ sở với bóng đá Ý trước khi đoạt 3 Quả bóng Vàng liên tiếp.