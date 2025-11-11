MU sống lại từ bóng chết: Amorim biến phạt góc thành "vũ khí" lợi hại

⚠️ Từ “ác mộng” phạt góc đến bước chuyển mình

Suốt nhiều năm qua, MU luôn gặp vấn đề với các tình huống phạt góc - cả trong khâu tấn công lẫn phòng ngự. Ngoại trừ 2 mùa giải 2021/22 và 2022/23, thời điểm "Quỷ đỏ" tạm thời giảm thiểu số bàn thua từ các pha cố định, họ vẫn thường xuyên để lộ điểm yếu ở mảng này.

Khi các CLB Ngoại hạng Anh bắt đầu chú trọng hơn tới tình huống cố định, MU tụt lại phía sau, đặc biệt ở những pha tấn công từ phạt góc. Tuy nhiên dưới thời HLV Ruben Amorim, mọi thứ đang dần thay đổi.

MU đang tận dụng tốt các tình huống phạt góc để tìm kiếm bàn thắng

Thống kê cho thấy, MU vẫn chưa thực sự cải thiện ở khâu phòng ngự. Họ để lọt trung bình 7,1 bàn thua trên mỗi 100 quả phạt góc, nhiều thứ 5 Ngoại hạng Anh mùa này.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đội bóng lại đang có phong độ ấn tượng nhất giải trong tấn công. Trung bình, họ ghi 14,3 bàn thắng trên mỗi 100 quả phạt góc, cao nhất giải.

🎯 Những con số biết nói

Không chỉ vậy, các chỉ số chuyên sâu cũng phản ánh chất lượng cơ hội mà họ tạo ra: trung bình 7,1 bàn thắng kỳ vọng (xG) trên 100 quả phạt góc, đứng thứ 2 toàn giải.

Sự xuất hiện của tân binh Bryan Mbeumo giúp các pha bóng cố định của “Quỷ đỏ” trở nên sắc sảo và có tổ chức hơn. Amorim chủ trương sử dụng các quả phạt góc “in-swinging” (bóng xoáy vào trong) hướng đến khu vực trung tâm và cột xa trong vòng 6 mét.

Bruno Fernandes thường thực hiện từ cánh trái, còn Mbeumo từ cánh phải. Các trung vệ như Harry Maguire, Matthijs de Ligt hay Leny Yoro là mục tiêu chính của mọi đường bóng, trong khi Luke Shaw có nhiệm vụ cản phá hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống.

🧠 Cách MU “vẽ” bàn thắng từ phạt góc

Ở trận hòa 1-1 với Fulham hồi tháng 8, Amorim bố trí Yoro, De Ligt và Shaw ở khu vực cột xa, cùng Matheus Cunha và Benjamin Sesko trong tình huống phạt góc mở tỷ số. Cụ thể, De Ligt cản thủ môn Bernd Leno, còn Shaw khóa chặt Rodrigo Muniz, giúp Yoro có khoảng trống để đánh đầu ghi bàn.

Tương tự, đến trận hòa Nottingham Forest 2-2 ở vòng 10, Casemiro ghi bàn mở tỷ số sau pha dàn xếp đá phạt góc chuẩn xác với Bruno Fernandes, De Ligt. Các cầu thủ MU tạo ra khoảng trống bằng những pha chạy chỗ và che chắn hợp lý: Shaw khóa người, De Ligt ghìm chặt thủ môn, Fernandes đưa bóng chính xác tới vị trí của Casemiro.

Trong trận gặp Tottenham cuối tuần qua, De Ligt tiếp tục trở thành tâm điểm. Khi Harry Maguire rời sân, cầu thủ người Hà Lan đổi vai trò, trở thành người đánh đầu. Mason Mount đảm nhiệm việc cản thủ môn, còn Luke Shaw “khóa” Bentancur. Kết quả: De Ligt thoát kèm và đánh đầu tung lưới Tottenham, giúp MU gỡ hòa 2-2 đúng vào khoảng thời gian bù giờ.

💪 Hiệu quả không thể chối cãi

Bàn thắng của De Ligt trước Tottenham là pha lập công từ phạt góc thứ 6 của MU ở Ngoại hạng Anh mùa này – chỉ kém 1 bàn so với kỷ lục ghi bàn từ phạt góc ở mùa 2018/19. Các chỉ số “bàn thắng kỳ vọng trên 100 quả phạt góc” của họ mùa này cũng tăng gấp đôi so với 7 mùa giải gần nhất.

Dù khả năng tổ chức phòng ngự chống phạt góc chưa thật sự chắc chắn, sự ổn định của thủ môn Senne Lammens đã giúp MU bớt lo hơn. Trái lại, những pha phạt góc tấn công giờ đây lại trở thành “vũ khí bí mật” của HLV Ruben Amorim – điều khó ai dám nghĩ tới 1 năm trước.

Những tình huống phạt góc dẫn tới bàn thắng ở 2 trận gần đây của MU (gặp Nottingham Forest và Tottenham) đều được dàn xếp bài bản

🔚 Khi MU cố biến điểm yếu thành điểm mạnh

MU đang chứng minh, không cần những bài dàn xếp phức tạp, đôi khi sự chính xác và tính kỷ luật mới là yếu tố then chốt. Các quả phạt góc của họ ở mùa 2025-26 tuy đơn giản, nhưng mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình.

Từ việc “sợ” phạt góc, giờ đây họ đã biến những tình huống đó thành cơ hội vàng. Với cách vận hành hiện tại, Amorim đang cho thấy ông có thể giúp “Quỷ đỏ” mạnh lên không chỉ trong lối chơi kiểm soát bóng mà còn ở những khoảnh khắc quyết định – nơi các quả phạt góc có thể định đoạt cả mùa giải.