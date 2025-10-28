Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Arsenal có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"

Cơ hội cho Arsenal chấm dứt 21 năm chờ đợi

Lần gần nhất Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh là 21 năm trước, dưới thời Arsene Wenger trong mùa giải bất bại huyền thoại 2003/04. Kể từ đó, người hâm mộ Arsenal đã quen với một từ duy nhất: “Gần như”. Mùa này, mọi yếu tố đều đang ủng hộ đội bóng chủ sân Emirates.

Sau nhiều năm thất vọng và hụt hơi, mọi yếu tố đều đang ủng hộ Arsenal

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang dẫn đầu bảng với 19 điểm sau 9 vòng, trong khi các đối thủ gần nhất là Bournemouth, Tottenham và… tân binh Sunderland. Arsenal bỏ cách Man City 6 điểm và Liverpool 7 điểm, hai đối thủ trực tiếp vừa thất bại ở vòng gần nhất, làm mọi thứ gần như hoàn hảo cho “Pháo thủ”. Man City và Liverpool không còn là những cỗ máy bất khả chiến bại như trước.

Khi Liverpool và Man City sa sút, Chelsea vật lộn để tìm sự ổn định, còn MU vẫn trong giai đoạn tái thiết dù vừa có 3 chiến thắng liên tiếp, mùa này có thể là cơ hội tốt nhất của Arsenal để nắm quyền kiểm soát cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và kết thúc hơn hai thập kỷ chờ đợi danh hiệu.

Cục diện BXH Ngoại hạng Anh hiện tại

Hàng thủ vững chắc

Ở mùa giải 2023/24, Arsenal chỉ để thủng lưới 29 bàn, và mùa sau đó là 34 bàn, đồng thời kết thúc cả hai mùa với hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh. Mùa này, “Pháo thủ” tiếp tục phong độ ấn tượng khi đang dẫn đầu giải đấu về số trận giữ sạch lưới (6), bàn thua (3), số cú sút phải đối mặt (72), cú sút trúng đích phải đối mặt (19) và số bàn thua kỳ vọng (xGA 5,3).

Cặp trung vệ Gabriel và William Saliba được xem là một trong những cặp trung vệ hay nhất giải, giúp Arsenal giữ sạch lưới 6/9 trận Ngoại hạng Anh đã qua, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Với phong độ hiện tại, Arsenal thậm chí có cơ hội phá kỷ lục của Chelsea mùa 2004/05 khi chỉ để thủng lưới 15 bàn trên đường đến ngôi vương.

Giá trị Thứ hạng chỉ số ở Ngoại hạng Anh Bàn thua 3 1 Số trận giữ sạch lươi 6 1 Cú sút phải nhận trong vòng cấm 50 1 Sai lầm dẫn đến bàn thua 0 1 Số bàn thua kỳ vọng 5,28 1

Arsenal sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Ngoại hạng Anh từ đầu mùa

Arsenal đã giữ sạch lưới trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, tương đương 385 phút không để thủng lưới, và mới chỉ để lọt lưới 3 bàn trong 12 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Câu nói “tấn công giúp bạn thắng trận, nhưng phòng ngự giúp bạn vô địch” chưa bao giờ phù hợp hơn với Arsenal hiện tại. Nếu “Pháo thủ” muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài 21 năm, hàng phòng ngự vững chắc của họ sẽ một lần nữa đóng vai trò là xương sống cho tham vọng đó.

Vua các tình huống cố định

Sự nguy hiểm của Arsenal từ tình huống cố định là điều đã được biết đến, nhưng các đội đối phương vẫn chưa tìm ra cách khắc chế hiệu quả.

“Pháo thủ” đã ghi những bàn thắng quan trọng từ các pha phạt góc và đá phạt trực tiếp trong các trận gặp MU, Newcastle, Fulham và Atletico Madrid, giúp đội bóng thành London giành những chiến thắng then chốt. Đơn cử, Gabriel mở tỉ số trước Atletico Madrid khi tưởng chừng như không còn cách nào khác.

Arsenal ngày càng nổi tiếng với khả năng tận dụng "bóng chết", các đối thủ vẫn chưa thể tìm ra cách hóa giải

Các HLV đối phương đều nhấn mạnh chất lượng của Arsenal từ các tình huống cố định, và với Bukayo Saka cùng Declan Rice, họ đang sở hữu hai trong số những cầu thủ thực hiện các tình huống cố định tốt nhất Ngoại hạng Anh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal đã ghi 11 bàn từ tình huống cố định tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn Chelsea 2 bàn (9 bàn), và 69% (11/16) bàn thắng mùa 2025/26 của “Pháo thủ” đến từ các tình huống này.

Dù Arsenal vẫn mong muốn ghi thêm bàn từ lối chơi mở, nhưng việc có tỉ lệ bàn thắng cao nhất từ tình huống cố định trong khi vẫn dẫn đầu bảng là lợi thế đáng kể.

Chiều sâu đội hình đáng nể

Trong trận thắng Crystal Palace cuối tuần qua, các CĐV Arsenal có chút lo lắng khi William Saliba phải rời sân ở giờ nghỉ giữa hiệp. Tuy nhiên, khi tân binh mùa hè Cristhian Mosquera vào thay, cầu thủ 21 tuổi này đã tiếp tục thi đấu ấn tượng vượt kỳ vọng. Một lần nữa, điều đó cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể mà HLV Arteta đang sở hữu, đặc biệt ở hàng thủ.

Mosquera tiếp tục thể hiện phong độ chắc chắn sau khi được tung vào sân thay cho Saliba

Mosquera gần như chưa bao giờ gây thất vọng mỗi khi được trao cơ hội, và ở tuổi 21, trung vệ người Tây Ban Nha vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Ngoài Mosquera, tân binh khác là Piero Hincapie vẫn đang chờ cơ hội ra sân thường xuyên, trong khi Ben White gần như chưa góp mặt nhiều ở mùa này.

Chưa kể, những ngôi sao tấn công như Martin Odegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus và Kai Havertz đang trên đường trở lại sau chấn thương, hứa hẹn sẽ giúp HLV Arteta có thêm sự lựa chọn để xoay tua trong phần còn lại của mùa giải. Đây thực sự là tin xấu cho các đội muốn đuổi kịp Arsenal trên bảng xếp hạng.

Trong mùa hè vừa qua, Arsenal chi tới khoảng 250 triệu bảng cho 8 tân binh. Ở các mùa trước, “Pháo thủ” thường vật lộn vì thiếu chiều sâu đội hình, đặc biệt khi gặp chấn thương, khiến họ hụt hơi ở giai đoạn nước rút. Vì thế, HLV Arteta dường như quyết tâm không để lịch sử lặp lại.