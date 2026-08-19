Nóng nhất thể thao sáng 19/8: Chuyên gia lo ngại sức khỏe của Djokovic

Chuyên gia lo ngại sức khỏe của Djokovic

Sau khi Djokovic bị loại sớm khỏi Cincinnati Open, Camille Pin, cựu tay vợt người Pháp đang làm bình luận viên cho Eurosport, bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của Nole. “Ngay từ đầu trận đấu, Nole đã cho thấy anh ấy gặp vấn đề trong hô hấp. Đó là dấu hiệu cực kỳ tệ. Tại sao anh ấy lại cảm thấy khó chịu với thời tiết nóng ẩm trong khi từng vô địch giải đấu đến 3 lần? Mặc dù đã lớn tuổi nhưng anh ấy vẫn giữ được vóc dáng. Bởi vậy, Djokovic cần phải kiểm tra lại vấn đề ngay lập tức”.

Novak Djokovic

Red Bull quyết tâm giữ chân Max Verstappen

Theo tin mới nhất từ giới thạo tin, đội đua F1 Red Bull đã thống nhất phương án với trường hợp của Max Verstappen. Theo đó, đội đua này quyết định đề nghị bản hợp đồng có thời hạn lên tới 5 năm cùng mức lương mới chưa được tiết lộ cho tay đua này. Trước đó, họ đề nghị bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm nhưng Verstappen từ chối.

Anthony Joshua đồng ý đấu Tyson Fury

Theo nguồn tin của Daily Mail, Anthony Joshua đã ký kết hợp đồng lên sàn đấu Tyson Fury. Hai võ sĩ người Anh sẽ thượng đài vào ngày 20 tháng 11 tại New York City. Trước đó, đôi bên đàm phán rất lâu nhưng không tìm được tiếng nói chung. Cả hai đều muốn trận đấu diễn ra tại Anh nhưng cuối cùng địa điểm được chọn lại nằm ở Mỹ.

Usman tự tin có cách thắng

Kamaru Usman, cựu vô địch UFC, tiết lộ nghĩ ra cách đánh bại Islam Makhachev, người được mệnh danh là “Độc cô cầu bại” tại sàn UFC. “Hiện tại chúng ta có rất nhiều võ sĩ giỏi nhưng phong cách thi đấu mới là yếu tố quan trọng. Tôi tin rằng bản thân có thể gây ra nhiều khó khăn cho Islam hơn bất kỳ võ sĩ nào đang chơi ở hạng bán trung”.