Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: Thầy Kim không chủ quan (AFF Cup)

Thầy Kim không chủ quan

ĐT Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế lớn khi bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 (20h, 19/8). Lý do bởi toàn đội thắng Malaysia với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi ngay trên sân khách. Nhưng không vì vậy mà HLV Kim Sang Sik chủ quan, bởi vốn dĩ Malaysia với lực lượng sứt mẻ đã gây ra không ít khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Chia sẻ với giới truyền thông sau trận đấu đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay: "Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì toàn đội đã chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây là thành quả do các cầu thủ thi đấu hết mình. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Hôm nay cũng có nhiều fan tới sân cổ vũ, tôi cũng cảm ơn họ.

Thầy Kim chưa vội mừng

Chúng tôi thắng 2-0, nhưng đây mới chỉ là một nửa lượt đấu. Chúng tôi sẽ cần phải xem lại các điểm còn thiếu sót và chiến thuật, các cầu thủ cũng cần phục hồi thể lực để có thể thi đấu tốt hơn ở trận bán kết lượt về tại Việt Nam".

Patrik Lê Giang được thầy Kim tin tưởng

Thủ môn Patrik Lê Giang đã thi đấu rất xuất sắc để giúp ĐT Việt Nam giữ sạch lưới trước Malaysia. Trong bối cảnh đối thủ sẽ chơi tấn công để tìm bàn thắng ở trận lượt về, Patrik Lê Giang sẽ lại được thầy Kim tin tưởng. Ông thầy người Hàn Quốc từng dành không ít lời khen cho thủ môn này:

"Patrik Lê Giang có giải đấu đầu tiên chơi cho tuyển Việt Nam. Cậu ấy đã thi đấu rất nhiệt huyết, thể hiện tốt kể cả về mặt tinh thần và có thể lực tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ. Cậu ấy làm đúng trách nhiệm của thủ môn, khi giao tiếp và dẫn dắt các cầu thủ phòng ngự rất tốt cho tới cuối trận đấu".

HLV Tan Cheng Hoe từng tiếc nuối vì đội nhà phung phí cơ hội

Malaysia thua ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026 một phần vì họ tận dụng cơ hội quá kém. Điều đó khiến HLV Tan Cheng Hoe rất tiếc nuối:

"Tất nhiên, chúng tôi đã bước vào trận đấu với sự chuẩn bị rằng khả năng chuyển trạng thái của Việt Nam thực sự nguy hiểm, cũng như khả năng ghi bàn của họ. Tôi nghĩ trong trận đấu, chúng tôi đã tạo ra những cơ hội mà chúng tôi cần phải dứt điểm sắc bén hơn.

HLV Tan Cheng Hoe

Bởi vì ở những phút cuối, việc thiếu tập trung, đây là những chi tiết nhỏ, đôi khi xuất hiện trong cả hiệp một và hiệp hai, trong khi họ thực sự phải kiểm soát trận đấu. Vì vậy, thật không may với bàn thua thứ hai. Tôi biết tình huống này sẽ là một trải nghiệm tốt cho các cầu thủ trẻ. Đây là sự cọ xát và trải nghiệm tốt đối với họ khi thi đấu".

Mọi chuyện chưa kết thúc

ĐT Malaysia bị ĐT Việt Nam dẫn với cách biệt 2 bàn, còn phải chơi trên sân khách ở trận lượt về. Nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn mơ về cuộc ngược dòng: "Tôi cho rằng chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa phía trước. Chúng tôi chưa thua cả cuộc chiến, chúng ta mới chỉ thua một trận đánh. Tất nhiên, chúng tôi cần đến đó, có thêm một khoảng thời gian hồi phục trong 3 ngày, phân tích những điểm yếu của mình và hồi phục tốt.

Chúng tôi biết không dễ để thi đấu ở Hà Nội, đặc biệt với sự ủng hộ của khán giả nhà và sân vận động có sức chứa tối đa. Loại áp lực này, bầu không khí này, tôi muốn các cầu thủ đến đó và tận hưởng trận đấu. Với những gì tốt nhất, có lẽ chúng ta có thể ghi một bàn thắng và có được sự tự tin".