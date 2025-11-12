Nhận định bóng đá U22 Việt Nam - U22 Trung Quốc: Quyết thắng trận ra quân

Bài kiểm tra đầu tiên

Panda Cup 2025 là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức, diễn ra từ 12 đến 18/11/2025, với sự góp mặt của 4 đội tuyển U22 gồm Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc. Đây là được xem là bước chạy đà quan trọng cho 4 đội tuyển hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đối với U22 Việt Nam, Panda Cup 2025 là cơ hội cọ xát quý báu, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trong giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33.

U22 Trung Quốc sẽ là thử thách đầu tiên của U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025, giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Về lực lượng, U22 Việt Nam quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất được sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, bên cạnh các trụ cột đã góp phần quan trọng trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức… Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chưa thể sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận ra quân gặp chủ nhà U22 Trung Quốc do nhiều cầu thủ hội quân muộn. Những cái tên như Viktor Lê, Văn Trường, Đình Bắc, Minh Phúc… không thể ra sân vì đến Trung Quốc trễ hơn toàn đội. Họ vừa phải hoàn tất các trận đấu muộn ở vòng 11 V-League vừa qua.

Bên kia chiến tuyến, chủ nhà U22 Trung Quốc cũng gặp khó khăn về lực lượng. HLV Antonio Puche Vicente không tập hợp được lực lượng mạnh nhất vì chấn thương, đồng thời bị xung đột lịch thi đấu với các giải khác. Cái tên đáng chú ý nhất của U22 Trung Quốc là Wang Bohao. Tiền vệ 20 tuổi hiện đang khoác áo CLB Den Bosch của Hà Lan.

U22 Trung Quốc bước vào trận đấu này với phong độ khá ấn tượng. Đội bóng xứ tỷ dân bất bại 5 trận gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng trước Thái Lan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu lại đang nghiêng về U22 Việt Nam. “Những chiến binh sao vàng” bất bại trong cả 3 lần đối đầu U22 Trung Quốc trong quá khứ, thắng 1 và hòa 2. Còn nhớ ở lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 3 vừa qua, U22 Trung Quốc phải vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước U22 Việt Nam.

Với lợi thế sân nhà, U22 Trung Quốc chắc chắn sẽ quyết tâm phá dớp không thắng U22 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hứa hẹn sẽ bung hết sức để tạo động lực cho chính mình để hy vọng ghi điểm với HLV Kim Sang Sik, người sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Đội hình dự kiến

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Công Phương, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Quốc Việt.

U22 Trung Quốc: Li Hao, Peng Xiao, Liu Haofan, Alex yang, Bao Shinmieng, Xu Bin, Yang Haoyu, Kuai Jiwen, Chan Zheshi, Wang Bohao, Behram Abduweli.

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 1-1 U22 Trung Quốc