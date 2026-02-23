Sư phụ Chân Tử Đan giỏi hơn Lý Liên Kiệt, gặp côn đồ vẫn bị đánh nhập viện

Triệu Trường Quân là một trong những cao thủ võ thuật hàng đầu Trung Quốc, được giới chuyên môn đánh giá có thực lực vượt trội so với nhiều ngôi sao điện ảnh võ thuật nổi tiếng. Ông đồng thời là sư phụ từng trực tiếp truyền dạy cho Chân Tử Đan. Tuy nhiên, điều trớ trêu là chính ông cũng từng bị côn đồ đánh đến mức phải nhập viện.

Cao thủ được đánh giá giỏi hơn cả Lý Liên Kiệt

Sinh năm 1960 tại Tây An (Thiểm Tây) trong một gia đình công nhân xây dựng nghèo, Triệu Trường Quân đến với võ thuật từ rất sớm. Năm 6 tuổi, sau khi thua trong một trận đánh nhau, ông quyết tâm học võ để không bị bắt nạt nữa. Dù thu nhập ít ỏi, cha ông vẫn dốc lòng nuôi dưỡng con theo đuổi võ thuật, chắt chiu từng đồng mua sữa đậu nành, bánh quẩy để bồi bổ. Triệu Trường Quân ngày ngày luyện võ với các võ sư dân gian tại quảng trường Tân Thành, bất kể mưa gió.

Triệu Trường Quân là sư phụ của Chân Tử Đan

Năm 10 tuổi, ông được huấn luyện viên Bạch Văn Tường của đội võ thuật tỉnh Thiểm Tây phát hiện và đưa vào đào tạo chuyên nghiệp. Từ đó, Triệu Trường Quân bước vào con đường võ thuật chính quy với cường độ khổ luyện cao. Năm 12 tuổi, ông lần đầu dự giải đấu lớn, thi đấu cùng Lý Liên Kiệt. Dù giải không xếp hạng, cả hai đều nhận giải Biểu diễn xuất sắc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong giới võ thuật cho rằng ở thời điểm đó, quyền cước của Triệu Trường Quân nhỉnh hơn Lý Liên Kiệt.

Giai đoạn từ năm 1978 đến 1987 được xem là “thời kỳ vàng” của Triệu Trường Quân. Trong gần một thập niên, ông 10 lần vô địch toàn năng cá nhân, giành tổng cộng 54 huy chương vàng trong nước và quốc tế, trở thành người duy nhất đạt chuỗi 10 chức vô địch liên tiếp trong lịch sử võ thuật Trung Quốc. Thành tích này vượt xa nhiều tên tuổi lớn, kể cả Lý Liên Kiệt.

Triệu Trường Quân được đánh giá giỏi hơn Lý Liên Kiệt

Song song với thi đấu, Triệu Trường Quân cũng tham gia điện ảnh với vai trò diễn viên và chỉ đạo võ thuật trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Võ Đang”, “Tân Phương Thế Ngọc” và “Hải Đăng Truyền Kỳ”. Thậm chí, từng có nhận định cho rằng thập niên 1970 thuộc về Lý Liên Kiệt, còn thập niên 1980 là thời của Triệu Trường Quân. Dù vậy, ông sớm rút khỏi điện ảnh để tập trung mở trường võ, trong đó có cả phân hiệu tại Mỹ.

Hồng Kim Bảo từng mời Triệu Trường Quân tái xuất nhưng không thành công

Đóng góp lớn nhất của Triệu Trường Quân với điện ảnh Hoa ngữ là đào tạo Chân Tử Đan. Thông qua sự giới thiệu của mẹ Chân Tử Đan – võ sư Mạch Bảo Thiền – ông trở thành sư phụ của nam diễn viên, trực tiếp truyền dạy trong khoảng một năm, đặt nền móng quan trọng cho sự nghiệp sau này của Chân Tử Đan.

Năm 1993, khi phim võ thuật Hong Kong (Trung Quốc) bước vào thời kỳ hưng thịnh, Hồng Kim Bảo từng mời Triệu Trường Quân tái xuất màn ảnh nhưng ông từ chối, kiên định với con đường phát triển võ thuật truyền thống.

Bị côn đồ đánh nhập viện

Dù được xem là 1 cao thủ võ thuật, Triệu Trường Quân từng gây sốc khi bị 3 gã côn đồ đánh nhập viện vào năm 1990. Theo tờ 163, Triệu Trường Quân trong lúc đứng dưới mưa đón taxi đã xảy ra tranh chấp với ba tên côn đồ. Khi đó, Triệu Trường Quân sau giờ làm việc đứng trên đường phố Tây An giữa trời mưa để bắt taxi. Bất ngờ, ba thanh niên say rượu lao tới tranh xe, nói rằng họ là người chặn trước.

Với thân phận một danh gia võ thuật, Triệu Trường Quân không coi ba tên côn đồ ra gì. Ông không lập tức ra tay mà cảnh cáo với tư cách một võ sư: “Không muốn ăn đòn thì mau đi".

Triệu Trường Quân từng bị côn đồ đánh nhập viện

Tưởng rằng nghe đến tên tuổi của ông, ba tên kia sẽ bỏ chạy, nào ngờ chúng chẳng hề nhượng bộ, còn đối đầu và khiêu khích ngay tại chỗ.

Dưới sự ép tới từng bước của đối phương, tình hình nhanh chóng leo thang. Triệu Trường Quân lúc này không còn khách khí, trực tiếp bày thế “Địa Tranh Quyền” lừng danh, định dùng những động tác lăn lộn đặc trưng để trấn áp.

Nhưng diễn biến không như ông tưởng. Ba tên côn đồ cùng lúc xông vào: một tên ôm chặt chân Triệu Trường Quân, một tên chộp ghế ven đường đập thẳng vào đầu, tên còn lại liên tục đấm mạnh vào bụng.

Chưa đầy 180 giây, vị võ thuật quán quân lừng danh toàn quốc đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. May mắn có người qua đường nhận ra Triệu Trường Quân và đưa đi cấp cứu.

Ba tên côn đồ thấy ông ngã xuống liền chặn một chiếc taxi khác rồi nghênh ngang rời đi. Ngày hôm sau, tin Triệu Trường Quân bị đánh nhập viện lên trang nhất, cư dân mạng gọi ông là “nhà vô địch múa quyền hoa mỹ”.

Việc bị côn đồ đánh nhập viện đã ảnh hưởng tới danh tiếng của Triệu Trường Quân

Sau đó, Triệu Trường Quân lên tiếng nói rằng mình “chưa ra tay nặng”, cho rằng “nếu thật sự ra đòn thì sợ làm họ bị thương”. Có nhân chứng cho biết suốt quá trình ông ở thế phòng thủ bị động. Nghe nói Chân Tử Đan từng đề nghị trả đũa, nhưng bị ông ngăn lại.

Có ý kiến cho rằng Triệu Trường Quân sợ làm ba tên kia bị thương rồi bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Thực ra, xét theo diễn biến sự việc, dù ông có làm họ bị thương cũng khó bị truy cứu, vì đó hoàn toàn thuộc phạm trù phòng vệ chính đáng.

Tờ 163 thừa nhận: “Sự việc không chỉ làm tổn hại danh tiếng cá nhân Triệu Trường Quân, mà còn khiến dư luận chê bai võ thuật truyền thống là “chỉ đẹp mắt chứ không dùng được”.