Nóng nhất thể thao tối 23/2: Sao Philippines vui vì tennis Đông Nam Á gây tiếng vang

Sao Philippines vui vì tennis Đông Nam Á gây tiếng vang

Trả lời phỏng vấn Tennis Up To Date, Alexandra Eala không giấu được sự tự hào khi góp sức cho sự phát triển của tennis Đông Nam Á. Eala, hiện xếp hạng 31 WTA, là tay vợt người Philippines đầu tiên vào tới bán kết một giải WTA 1000, giành chiến thắng tại một trận đấu Grand Slam cũng như đánh bại nhiều đối thủ top 10 thế giới, nhà vô địch Grand Slam trong cùng một giải đấu.

"Thật vui khi thấy rằng, ví dụ như ở khu vực Đông Nam Á, có 4 tay vợt nữ góp mặt ở vòng đấu chính các giải đấu lớn gồm tôi, Janice Tjen, Mai Hontama và Lanlana Tararudee. Đây thực sự là thời điểm tuyệt vời cho thể thao và tennis nữ ở khu vực Đông Nam Á. Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của sự phát triển đó".

Sao trẻ tennis bật khóc sau khi vô địch, sánh ngang Federer

Mới đây, Joao Fonseca và đồng hương Marcelo Melo đã lên ngôi vô địch đôi nam Rio Open, giải ATP 500 diễn ra tại quê nhà Brazil. Theo thống kê, Fonseca trở thành tay vợt tuổi "teen" đầu tiên vô địch nội dung đôi nam một giải đấu thuộc cấp độ cao hơn ATP 250, kể từ sau huyền thoại Roger Federer vào năm 2001 (vô địch đôi nam Rotterdam Open).

Fonseca vô địch đôi nam Rio Open ở tuổi 19

Vào thời khắc nhận cúp vô địch, sao trẻ 19 tuổi xúc động bật khóc khi chứng kiến cổ động viên hò reo, hô vang tên mình, đồng thời hứa sẽ sớm vô địch nội đung đơn nam trong tương lai: "Tôi sẽ giành được cúp vô địch đơn nam ở đây một ngày nào đó. Nhưng hiện tại, thi đấu đôi nam cũng tuyệt vời rồi!".

Sinner thừa nhận giai đoạn khó khăn sau cú sốc tại Qatar Open

Tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner thừa nhận đang đối mặt quãng thời gian đầy thử thách sau thất bại bất ngờ trước Jakub Mensik ở tứ kết Qatar Open 2026. Trở lại thi đấu lần đầu kể từ khi dừng bước trước Novak Djokovic tại bán kết Australian Open 2026, tay vợt người Ý khởi đầu ấn tượng khi vượt qua Tomas Machac và Alexei Popyrin. Tuy nhiên, Sinner thua 1-2 dù thắng set hai 6-2, sớm rời giải trong tiếc nuối.

Sinner đang trải qua khó khăn

Anisimova xúc động khi chứng kiến Andreeva bật khóc tại Dubai

Tay vợt Mỹ Amanda Anisimova thừa nhận cô “rất xúc động” khi chứng kiến Mirra Andreeva suy sụp trong trận tứ kết tại Dubai Tennis Championships. Andreeva, nhà đương kim vô địch, đánh mất game giao bóng quyết định ở set ba và thua 2-6, 7-5, 6-7(4). Trong lúc căng thẳng, tay vợt 18 tuổi liên tục tự đập vào đùi vì thất vọng. Sau loạt tie-break, Andreeva gục xuống khóc nức nở trước khi ôm Anisimova ở lưới và rời sân trong nước mắt.

Lewis Hamilton khẳng định tiếp tục gắn bó với Ferrari

Sau giai đoạn thử xe trước mùa giải, Lewis Hamilton khẳng định “không đi đâu cả”, bác bỏ khả năng rời Ferrari sớm. Nhà vô địch thế giới bảy lần trải qua mùa giải ra mắt khó khăn với đội đua Italia, chỉ đứng thứ sáu chung cuộc với 156 điểm và không có podium.

Những kết quả chưa như kỳ vọng từng làm dấy lên nghi vấn về tương lai của tay lái 41 tuổi. Tuy nhiên, Hamilton nhấn mạnh anh sẵn sàng tấn công mùa giải mới, quyết tâm đưa Ferrari trở lại nhóm dẫn đầu.

Ryan Garcia hạ gục Mario Barrios, vô địch WBC hạng bán trung

Võ sĩ Ryan Garcia lần đầu bước lên đỉnh thế giới khi áp đảo Mario Barrios để giành đai WBC hạng bán trung tại Las Vegas. Garcia khởi đầu bùng nổ với cú đấm phải hạ knock-out đối thủ chỉ sau 30 giây, sau đó duy trì thế trận lấn lướt suốt 12 hiệp. Barrios bền bỉ chống đỡ nhưng không tìm được lời giải trước tốc độ và sự đa dạng đòn thế của Garcia. Chiến thắng này được xem là màn trình diễn hay nhất sự nghiệp của tay đấm người Mỹ.