MU 18 lần cột/xà đen đủi nhất Ngoại hạng Anh, mất 10 điểm quý giá

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brest vs Olympique Marseille
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Como
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Union Berlin vs Bayer Leverkusen
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Aston Villa vs Leeds United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Chelsea vs Burnley
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Lens vs Monaco
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lecce vs Inter Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Osasuna vs Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Newcastle United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Espanyol
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Paris Saint-Germain vs Metz
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Metz - MET Metz
-
Nottingham Forest vs Liverpool
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Napoli
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Barcelona vs Levante
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Parma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-

MU 18 lần cột/xà đen đủi nhất Ngoại hạng Anh, mất 10 điểm quý giá

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Manchester United đang cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Đội chủ sân Old Trafford hiện đứng thứ 4 tại Premier League với 45 điểm. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn kém đội đầu bảng Arsenal tới 13 điểm, khiến cuộc đua vô địch trở nên khá xa vời, dù vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.

   

Thống kê Opta chỉ ra vận đen khó tin của "Quỷ đỏ"

Mùa này, Man Utd đặc biệt kém may mắn khi đã 18 lần đưa bóng trúng khung gỗ, nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh. Xếp sau là Newcastle United với 14 lần. Theo phân tích mới nhất của Opta Analyst, nếu tất cả các cú dứt điểm trúng khung gỗ (cả thuận lợi lẫn bất lợi) đều được tính thành bàn, cục diện bảng xếp hạng mùa này đã rất khác.

Nếu may mắn hơn, MU đã bằng điểm Arsenal

Nếu may mắn hơn, MU đã bằng điểm Arsenal

Cụ thể, Man Utd sẽ có thêm 10 điểm, nâng tổng số lên 55 và cân bằng điểm số với Arsenal (đội bị trừ 3 điểm so với mức 58 hiện tại). Manchester City, đội đang đứng thứ hai với 53 điểm, thậm chí sẽ vươn lên ngôi đầu với 57 điểm. Rõ ràng, nếu “Quỷ đỏ” dứt điểm hiệu quả hơn, họ hoàn toàn có thể là ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch.

Cơ hội Champions League rộng mở cho Man Utd

Vận đen trước khung thành không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, mà còn tác động đến tương lai băng ghế huấn luyện của Man Utd khi những kịch bản khác có thể đã xảy ra nếu đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn. Dẫu vậy, mục tiêu thực tế lúc này của “Quỷ đỏ” là suất dự Champions League mùa tới.

Một vị trí trong top 5 nhiều khả năng đủ để giành vé dự cúp châu Âu danh giá. Man Utd hiện hơn đội xếp thứ 6 là Liverpool 3 điểm và còn vượt trội về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Liverpool và Chelsea còn phải căng sức trên nhiều mặt trận, bao gồm FA Cup và Champions League. Với lịch thi đấu “nhẹ” hơn khi chỉ tập trung cho giải quốc nội, Man Utd đang nắm lợi thế lớn để đoạt vé Champions League mùa tới.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
HLV Arteta có thể rời Arsenal nếu không vô địch Ngoại hạng Anh, chờ ghế nóng Barca
HLV Arteta có thể rời Arsenal nếu không vô địch Ngoại hạng Anh, chờ ghế nóng Barca

Arsenal vừa rơi điểm một cách đáng tiếc trên sân Wolves. Nếu "Pháo thủ" tiếp tục thất bại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, khả năng HLV Mikel...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/02/2026 12:26 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN