MU 18 lần cột/xà đen đủi nhất Ngoại hạng Anh, mất 10 điểm quý giá

Thống kê Opta chỉ ra vận đen khó tin của "Quỷ đỏ"

Mùa này, Man Utd đặc biệt kém may mắn khi đã 18 lần đưa bóng trúng khung gỗ, nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh. Xếp sau là Newcastle United với 14 lần. Theo phân tích mới nhất của Opta Analyst, nếu tất cả các cú dứt điểm trúng khung gỗ (cả thuận lợi lẫn bất lợi) đều được tính thành bàn, cục diện bảng xếp hạng mùa này đã rất khác.

Nếu may mắn hơn, MU đã bằng điểm Arsenal

Cụ thể, Man Utd sẽ có thêm 10 điểm, nâng tổng số lên 55 và cân bằng điểm số với Arsenal (đội bị trừ 3 điểm so với mức 58 hiện tại). Manchester City, đội đang đứng thứ hai với 53 điểm, thậm chí sẽ vươn lên ngôi đầu với 57 điểm. Rõ ràng, nếu “Quỷ đỏ” dứt điểm hiệu quả hơn, họ hoàn toàn có thể là ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch.

Cơ hội Champions League rộng mở cho Man Utd

Vận đen trước khung thành không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, mà còn tác động đến tương lai băng ghế huấn luyện của Man Utd khi những kịch bản khác có thể đã xảy ra nếu đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn. Dẫu vậy, mục tiêu thực tế lúc này của “Quỷ đỏ” là suất dự Champions League mùa tới.

Một vị trí trong top 5 nhiều khả năng đủ để giành vé dự cúp châu Âu danh giá. Man Utd hiện hơn đội xếp thứ 6 là Liverpool 3 điểm và còn vượt trội về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Liverpool và Chelsea còn phải căng sức trên nhiều mặt trận, bao gồm FA Cup và Champions League. Với lịch thi đấu “nhẹ” hơn khi chỉ tập trung cho giải quốc nội, Man Utd đang nắm lợi thế lớn để đoạt vé Champions League mùa tới.