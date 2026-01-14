Nhận diện U23 UAE, đối thủ của U23 Việt Nam: Hàng công to khỏe, hàng thủ lúng túng

U23 UAE đã được xác định là đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết giải U23 châu Á. Họ đoạt ngôi nhì bảng B sau khi cầm hòa U23 Syria 1-1 ở lượt cuối cùng, hai đội bằng điểm nhau nhưng U23 UAE đã có hiệu số tốt hơn.

U23 UAE, đối thủ ở tứ kết của U23 Việt Nam

U23 UAE có thực lực ra sao và U23 Việt Nam cần chú ý điều gì?

Điểm mạnh: Thể hình & tốc độ

U23 UAE thực sự không phải là một đội quá mạnh khi so sánh với các đội đã vào vòng knock-out khác. Nhưng họ có những cá nhân rất khỏe & nhanh có thể tạo ra đột biến, và ưu tiên của U23 Việt Nam là phải hạn chế không gian hoạt động của các cầu thủ này.

Hàng tấn công của U23 UAE đang sở hữu Junior Ndiaye, một tiền đạo từng đá cho các đội tuyển trẻ Pháp và đang khoác áo Montpellier ở Ligue 2, nhưng sinh ra tại UAE và đã đá cho tuyển U23 UAE từ năm 2024. Chân sút này tỏ ra rất đáng gờm trong các pha đi bóng xuống 2 hành lang, sử dụng tốc độ và cơ bắp để lên bóng & che bóng.

Ndiaye thường đá cùng Mansoor Al Menhali và Ali Al Memari. Trong khi Al Memari có xu hướng dạt trái và đá thiên về kỹ thuật, Al Menhali chơi dựa vào thể chất hơn, đặc biệt cần chú ý là các tình huống Al Menhali lùi ra ngoài vòng cấm và đánh đầu làm tường cho đồng đội phía sau băng lên.

Junior Ndiaye tung hoành trong vòng vây các cầu thủ Syria

Không chỉ hàng công, U23 UAE còn có 2 cầu thủ ở tuyến khác rất khỏe & nhanh, cả hai đều sinh tại Ghana. Solomon Sosu đá tiền vệ bao sân và có thể là một trong những cầu thủ tận dụng các pha làm tường của Al Menhali, với thể lực rất bền bỉ để chạy theo các pha phản công ở cuối trận.

Trong khi đó, Richard Akonnor đá hậu vệ trái và có thể lọt xuống sát đường biên ngang để tạt bóng vào, và thường rất khó bị đánh bại trong các pha không chiến nếu các quả tạt rơi về phía cột xa nơi có anh này đứng chặn.

Tất cả những cầu thủ này đều ưa thích khoảng trống mở rộng để họ có thể tổ chức tình huống, do đó càng về cuối trận họ sẽ càng nguy hiểm. Nhưng những cầu thủ này chưa thể hiện nhiều đột biến khi U23 UAE là bên phải dâng lên tấn công.

Điểm yếu: Tuyến sau lúng túng

Hàng phòng ngự U23 UAE không thực sự ổn trong triển khai bóng, họ hay chuyền hỏng và kỹ thuật xử lý bước 1 cũng khá vụng. U23 Nhật Bản tận dụng điều này rất tốt trong trận thắng 3-0 khi pressing rất cao, buộc U23 UAE phải phất dài và những đường bóng này khá đơn giản khiến các cầu thủ Nhật cắt được.

U23 UAE thường đá 4-4-2 và đôi lúc đổi sang 5-4-1, cách bố trí nào cũng thường có 2 tiền vệ trung tâm. Nhưng họ vẫn có lúc sơ hở ở trung lộ, một kiểu tấn công thường gây khó khăn cho U23 UAE là khi đối phương tổ chức ở biên cách khu 16m50 khoảng 10-15m, một cầu thủ của đối phương đột ngột cắt vào, gây ra thoáng bối rối cho phía UAE khi không rõ ai kèm người đột phá.

Các cầu thủ U23 Nhật Bản pressing rất rát lên các hậu vệ U23 UAE, trong ảnh là 2 cầu thủ Nhật cùng lao vào Akonnor

Trong khi cánh trái của U23 UAE do Akonnor trấn giữ chơi tốt, cánh phải là nơi họ hay bị khai thác nhất. U23 Syria đã gỡ hòa 1-1 khi đánh vào cánh này, và trước U23 Nhật Bản phía UAE cũng lọt lưới 1 bàn nữa từ khu vực này. Đó chính là khu vực Đình Bắc hoạt động cho U23 Việt Nam.

Một điều nữa, dù là một đội có thể hình cao to, chống các pha đá phạt chưa chắc đã là thế mạnh của U23 UAE. U23 Nhật Bản đã ấn định 3-0 từ một tình huống họ đá phạt góc vào cột gần và một cầu thủ Nhật đánh đầu cắt mặt cầu môn cho một cầu thủ khác xâm nhập từ ngoài vào dứt điểm. Hãy chờ xem HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có chiêu gì khi đá phạt góc trước U23 UAE.