HLV Kim Sang Sik dẫn 6 trợ lý đi “xem giò” đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết

U23 Việt Nam trở lại tập nhẹ, không cầu thủ nào chấn thương

Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam nhanh chóng chuyển sang trạng thái chuẩn bị cho vòng tứ kết U23 châu Á. Không chỉ duy trì nhịp tập luyện hợp lý, ban huấn luyện còn chủ động “đi trước một bước” trong khâu phân tích đối thủ.

U23 Việt Nam trở lại tập luyện chiều ngày 13/1. Ảnh Ted Trần

Chiều 13/1, U23 Việt Nam bước vào buổi tập hồi phục tại sân tập quen thuộc. Không khí toàn đội khá thoải mái, tinh thần hứng khởi sau chiến thắng quan trọng, đặc biệt là không ghi nhận bất kỳ trường hợp chấn thương hay đau ốm nào. Đây được xem là tín hiệu rất tích cực trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầy khắc nghiệt.

Ở buổi tập này, ban huấn luyện chia đội hình thành nhiều nhóm, dựa trên số phút thi đấu của từng cầu thủ ở trận gặp U23 Saudi Arabia. Những cầu thủ đá chính chủ yếu thực hiện các bài thả lỏng, giãn cơ và hồi phục thể lực, trong khi nhóm cầu thủ dự bị hoặc không ra sân được tăng cường vận động nhẹ kết hợp với bóng. Đáng chú ý, các trò chơi mang tính giải trí được đưa vào giáo án, giúp cầu thủ duy trì cảm giác bóng và giải tỏa áp lực tâm lý.

HLV Kim Sang Sik mang theo “bộ não” đi do thám đối thủ tứ kết

Kết thúc buổi tập, HLV Kim Sang Sik cho các học trò trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sau bữa tối, HLV Kim Sang Sik đã trực tiếp dẫn theo 6 trợ lý thân cận đến sân vận động Prince Abdullah Al Faisal (Jeddah, Saudi Arabia) để theo dõi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria, cặp đấu xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết.

HLV Kim Sang Sik và các cộng sự ngồi theo dõi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria. Ảnh Ted Trần

Những gương mặt có mặt trong “ban trinh sát” đặc biệt này gồm các trợ lý HLV Lee Jung Soo, Đinh Hồng Vinh, Yoon Dong Hun, Lee Won Jae, trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn và cán bộ phân tích kỹ thuật Nguyễn Anh Tuấn. Theo ghi nhận, ban huấn luyện U23 Việt Nam ngồi chăm chú theo dõi suốt 90 phút thi đấu, ghi chép kỹ lưỡng nhằm đánh giá điểm mạnh – yếu, lối chơi và những phương án chiến thuật có thể khai thác từ đối thủ sắp tới.

Trong khi đó, tại khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân, Đình Bắc cùng các đồng đội cũng theo dõi trận đấu này qua sóng truyền hình trực tiếp, thể hiện sự tập trung cao độ cho vòng knock-out. U23 UAE rốt cuộc cầm hòa U23 Syria 1-1 để giành ngôi nhì bảng B và đoạt vé vào tứ kết.

Theo kế hoạch, U23 UAE sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở vòng tứ kết diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1. Đáng chú ý, U23 Việt Nam phần nào có lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày, qua đó giúp ban huấn luyện có thêm thời gian hoàn thiện đấu pháp.

Ban huấn luyện U23 Việt Nam xác định tinh thần chung: không chủ quan, chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản. Với lực lượng đầy đủ, nền tảng thể lực ổn định cùng sự chủ động trong công tác chuyên môn, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang cho thấy sự sẵn sàng cao nhất trước thử thách lớn ở vòng tứ kết U23 châu Á.