Nhà vô địch cúp C1 Harry Kewell không muốn bị V-League “quật ngã”

Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam và chính thức ra mắt CLB Hà Nội, tân HLV Harry Kewell - huyền thoại một thời của Liverpool đã có những chia sẻ đầu tiên đầy cảm xúc, khẳng định khát vọng và mục tiêu khi bắt đầu hành trình mới tại V-League.

   

💜 Ấn tượng đầu tiên: “Hà Nội là một thành phố xinh đẹp và yêu bóng đá mãnh liệt”

Trong buổi ra mắt đội bóng Thủ đô, HLV Harry Kewell không giấu được sự hào hứng khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Ông nói: “Tôi rất biết ơn bóng đá, vì nó đưa tôi đến nhiều vùng đất tuyệt vời. Hà Nội là một thành phố xinh đẹp, con người thân thiện và có tình yêu bóng đá mãnh liệt”.

Đội trưởng Văn Quyết chào đón HLV Harry Kewell ở Hà Nội FC.

Đội trưởng Văn Quyết chào đón HLV Harry Kewell ở Hà Nội FC.

Cựu danh thủ người Australia, từng chinh chiến tại Premier League trong màu áo Leeds United và Liverpool cho biết ông muốn hòa nhập nhanh nhất có thể với văn hóa nơi đây.

“Mỗi quốc gia có văn hóa riêng, và tôi luôn nói với các con rằng: ‘Hãy đón nhận văn hóa nơi con đến’. Nếu làm được điều đó, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở Hà Nội như cách tôi tận hưởng bóng đá”, nhà vô địch UEFA Champions League trong màu áo CLB Liverpool nói.

🔥 Mục tiêu lớn: “Tôi muốn đưa Hà Nội trở lại đúng vị thế vốn có”

Không mất thời gian vòng vo, HLV Harry Kewell khẳng định rõ mục tiêu của mình khi nhận lời dẫn dắt CLB Hà Nội: “Tôi muốn đưa Hà Nội trở lại đúng vị thế vốn có”. Chiến lược gia sinh năm 1978 nhấn mạnh, đội bóng Thủ đô xứng đáng với vị thế của một trong những CLB hàng đầu Việt Nam.

Ông mong muốn tạo ra một tập thể mạnh mẽ, gắn kết, chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhưng hiệu quả: “Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên bầu không khí tuyệt vời và đưa CLB Hà Nội trở lại vị thế vốn có”.

Những phát biểu đó nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, bởi Hà Nội FC đang trong giai đoạn chuyển giao sau nhiều mùa giải không đạt kỳ vọng.

💪 “Tôi không muốn bị V-League quật ngã”

Khi được hỏi về thách thức tại môi trường bóng đá Việt Nam, HLV Harry Kewell thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không muốn bị V-League quật ngã”. Ông hiểu rõ đây là một giải đấu có tính cạnh tranh cao, nơi mọi đội bóng đều có thể gây bất ngờ. Tuy nhiên, HLV Kewell cho rằng chính điều đó làm nên sức hấp dẫn của công việc mới.

HLV Harry Kewell đánh giá cao tính cạnh tranh ở V-League.

HLV Harry Kewell đánh giá cao tính cạnh tranh ở V-League.

Theo nhà cầm quân người Australia, thành công sẽ chỉ đến nếu tập thể biết đoàn kết và nỗ lực không ngừng. Ngay sau những buổi làm việc đầu tiên, HLV Harry Kewell bày tỏ sự hài lòng với tinh thần học hỏi của các cầu thủ Hà Nội FC.

Ông chia sẻ: “Khi họ tiến bộ, đội bóng cũng sẽ đi lên. Tôi biết các cầu thủ Việt Nam rất cầu thị, luôn muốn được phát triển, và giúp họ tốt lên là nhiệm vụ của tôi”. Ngoài chuyên môn, vị HLV 47 tuổi cũng tỏ ra thích thú với đời sống văn hóa Việt Nam.

“Tôi yêu ẩm thực và tôi muốn thử hết các món ăn Việt, trừ nấm. Nhưng trước hết, bóng đá là ưu tiên số một”, Cựu danh thủ người Australia hài hước nói về ẩm thực Việt Nam.

🔔 Sẵn sàng viết lại chương mới cùng Hà Nội FC

Từ khi còn là cầu thủ, Harry Kewell đã nổi tiếng với lối chơi đầy nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Giờ đây, khi bước vào vai trò huấn luyện, cựu cầu thủ Liverpool vẫn giữ nguyên ngọn lửa ấy, chỉ khác là chuyển nó sang công việc cầm quân.

Với triết lý bóng đá hiện đại, kỷ luật và tôn trọng từng chi tiết nhỏ, Kewell đang mang đến một luồng sinh khí mới cho đội bóng Thủ đô. “Tôi đến đây để làm việc, để giúp đội bóng tiến bộ mỗi ngày. Thành công sẽ đến nếu tất cả cùng hướng về một mục tiêu”, HLV Harry Kewell chia sẻ thêm.

Ban lãnh đạo CLB Hà Nội kỳ vọng, dưới bàn tay của Harry Kewell – người từng có kinh nghiệm huấn luyện tại Anh và Australia – đội bóng sẽ lấy lại phong độ, hướng đến những danh hiệu quốc nội và vươn tầm khu vực.

CLB Hà Nội chào đón nhà vô địch UEFA Champions League
CLB Hà Nội chào đón nhà vô địch UEFA Champions League

(PLO)- Cựu vô địch V-League, CLB Hà Nội đã chính thức công bố tân thuyền trưởng mới là Harry Kewell và hào hứng chào đón cựu danh thủ Úc từng khoác áo...

Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2025 12:51 PM (GMT+7)
