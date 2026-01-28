Khi Michael Carrick mới nhậm chức HLV tạm quyền ở MU, các CĐV thực sự lo ngại cho ông. Việc tiếp quản mớ hỗn độn ở sân Old Trafford và lập tức chạm trán Man City và Arsenal, 2 đối thủ đua vô địch Ngoại hạng Anh rõ ràng là thử thách quá sức.

Nhưng cuối cùng, Carrick với trình “tân binh” lại liên tục khiến trình “thách đấu” Pep Guardiola và Mikel Arteta ôm hận. Điều đáng nói, MU của Carrick thắng vô cùng thuyết phục thay vì dựa vào may mắn.

Với Man City, MU tỏ ra áp đảo về số cơ hội ngon ăn. Nếu may mắn không nghiêng về đoàn quân HLV Pep Guardiola, “Quỷ đỏ” phải ghi được 4 bàn trở lên thay vì chỉ thắng 2-0.