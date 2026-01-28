Lưu bài viết thành công
Michael Carrick đang tạo ra hiện tượng gây sốt ở nước Anh khi giúp MU đánh bại Man City và Arsenal ngay trong vài tuần đầu đảm nhận vị trí HLV tạm quyền. Cũng chính vì vậy, giới mộ điệu lập tức dấy lên tranh cãi về việc liệu đội chủ sân Old Trafford có nên trao cơ hội dẫn dắt "Quỷ đỏ" lâu dài cho Carrick hay không.
2 tuần ở trên mây xanh
Khi Michael Carrick mới nhậm chức HLV tạm quyền ở MU, các CĐV thực sự lo ngại cho ông. Việc tiếp quản mớ hỗn độn ở sân Old Trafford và lập tức chạm trán Man City và Arsenal, 2 đối thủ đua vô địch Ngoại hạng Anh rõ ràng là thử thách quá sức.
Nhưng cuối cùng, Carrick với trình “tân binh” lại liên tục khiến trình “thách đấu” Pep Guardiola và Mikel Arteta ôm hận. Điều đáng nói, MU của Carrick thắng vô cùng thuyết phục thay vì dựa vào may mắn.
Với Man City, MU tỏ ra áp đảo về số cơ hội ngon ăn. Nếu may mắn không nghiêng về đoàn quân HLV Pep Guardiola, “Quỷ đỏ” phải ghi được 4 bàn trở lên thay vì chỉ thắng 2-0.
Còn ở trận gặp Arsenal, MU tạo nên màn ngược dòng mãn nhãn. Đoàn quân HLV Carrick khiến đội bóng được coi như mạnh nhất châu Âu hiện nay nhận tới 3 bàn thua.
Sự thăng hoa của dàn sao MU đến từ hậu vệ như Dorgu cho tới sao trên hàng tấn công như Cunha. Họ đều có được những siêu phẩm cho riêng mình. Điều này cho thấy dàn sao “Quỷ đỏ” ở trạng thái thăng hoa tột độ.
Trong khi đó, Mbeumo đã có bàn thứ 50 ở Ngoại hạng Anh. Anh chứng minh bản thân thực sự là cầu thủ ở những trận đấu lớn, khi ở vòng 22 chọc thủng lưới Man City.
Mbeumo không phải lúc nào cũng tận dụng tốt những khoảnh khắc như vậy. Phong độ của anh chưa đạt đỉnh. Nhưng đã lâu rồi, MU mới có cầu thủ đáng tin cậy đến thế ở những tình huống then chốt.
MU từng gây bất ngờ ở các trận lớn dưới thời người tiền nhiệm Ruben Amorim. Nhưng hiếm khi toàn đội chơi với niềm tin, sự tự do và khát khao chiến thắng, như hiện tại. Họ đã “lột xác” chỉ với sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Carrick.
Cơ hội trở thành HLV chính thức của Carrick
Liệu MU có nên để Carrick đảm nhiệm công việc ở sân Old Trafford lâu dài? MU từng trải qua điều này, khi để Ole Gunnar Solskjaer từ HLV tạm quyền lên làm HLV chính thức sau quãng thời gian thăng hoa.
Quyết định ấy cuối cùng trở thành thảm họa. HLV Solskjaer thất bại toàn tập từ ngày lên chức và bị chính "Quỷ đỏ" sa thải.
Tất nhiên vẫn cần thêm nhiều bằng chứng đánh giá năng lực của Carrick. Ở vòng đấu tới, “Quỷ đỏ” sẽ đối đầu Fulham trên sân nhà. Fulham không hề dễ chơi, khi đội bóng này thắng 4 trận trong 7 vòng đấu đã qua.
Ai cũng biết Amorim đã xử lý phũ phàng với Kobbie Mainoo thế nào. Nhưng Carrick lại nghĩ khác. Ông gieo niềm tin trở lại tiền vệ người Anh, ngoài ra chuyển từ sơ đồ 5 hậu vệ thành 4 hậu vệ giúp ổn định hàng thủ “Quỷ đỏ”. Bruno Fernandes cũng thoải mái hơn khi được xếp ở vai trò số 10 quen thuộc.
Carrick trông rất “vừa vặn” với sự hỗ trợ từ trợ lý Steve Holland. Tổng cộng qua 2 giai đoạn làm HLV tạm quyền ở MU, Carrick dẫn dắt 5 trận, thắng 4, đánh bại các đội của Mikel Arteta (2 lần), Pep Guardiola (Man City), Unai Emery (Villarreal) và hòa Thomas Tuchel (Chelsea) 1 lần.
Nhiều nghi ngờ hướng về Carrick
Carrick dẫn dắt MU giành chiến thắng trước 2 đội mạnh nhất nước Anh trong hai cuối tuần liên tiếp, chẳng lẽ ông không xứng đáng ít nhất nằm trong danh sách ứng viên chính thức vào hè 2026?
Một số người sẽ đồng ý để Carrick ở lại MU lâu dài. Số khác cho rằng còn quá sớm. Có lẽ những tuần tới sẽ cho thấy rõ hơn trình độ của Carrick. HLV tạm quyền này không giấu việc phải điều chỉnh chiến thuật do chất lượng đối thủ ở hai trận đầu ông cầm quân sẽ khác so với thời gian tới.
Về phần cựu danh thủ Roy Keane, ông lại tỏ ra quá gay gắt về cơ hội làm HLV chính thức của Carrick: “Carrick đã làm rất tốt. 2 màn trình diễn của MU trước Man City và Arsenal rất xuất sắc. Nhưng HLV nào cũng có thể giúp MU thắng 2 trận đó.
Dù MU thắng hết các trận còn lại, tôi nghĩ họ vẫn không nên trao công việc HLV chính cho Carrick. Tôi vẫn không bị thuyết phục rằng ông ấy là người phù hợp. Tuyệt đối không.
MU cần HLV lớn hơn và tốt hơn. Với quy mô CLB và những thách thức trong vài năm tới, MU cần nhà cầm quân có khả năng giúp đội vô địch Ngoại hạng Anh.
Chúng ta có ngồi đây tin rằng Michael Carrick có thể đưa MU vô địch Ngoại hạng Anh sao? Với tôi thì chưa đủ. Tôi không tin ông ấy là người làm được điều đó”.
Duy trì niềm tin nơi các cầu thủ
Tất nhiên thật khó để Carrick ngay lập tức thuyết phục được giới mộ điệu rằng ông là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng. Ở ngoài kia còn rất nhiều người đẳng cấp với những bản CV chất lượng như Glasner, Xavi, Southgate hay De Zerbi.
Nhưng Carrick không hề thiếu lợi thế của riêng mình. Ông có được niềm tin rất lớn nơi các cầu thủ khi giúp họ khẳng định giá trị bản thân sau 2 trận thắng Man City và Arsenal. Niềm tin này không dễ gì gây dựng trong những ngày đầu như vậy.
Các cầu thủ ảnh hưởng rất lớn đến ghế nóng của HLV. Họ hoàn toàn có thể “cưa ghế” người này nếu không ưa phong cách huấn luyện. Họ cũng sẵn sàng thi đấu “chết bỏ” khi nhận thấy bản thân chơi thăng hoa dưới sự chỉ đạo của HLV đó. Carrick cần tìm cách để dàn sao “Quỷ đỏ” nể phục và cống hiến hết mình.
Khi chiếm được niềm tin của cầu thủ, Carrick cũng sẽ được ban lãnh đạo MU tin tưởng hơn. Từ đó, ông có thể xây dựng nhiều quyền lực ở Old Trafford nếu được tin tưởng trao cho vị trí HLV chính thức. Một khi quyền hành nằm trong tay, Carrick có thể lèo lái MU đi đúng hướng.
