Arsenal bắt đầu run rẩy: Khi trò chơi "hắc ám" của Emery tiếp sức cho Man City

Ngôi đầu bảng của Arsenal bị lung lay

Kết quả chấn động nhất thuộc khuôn khổ vòng 15 Premier League đương nhiên điểm danh màn ngã ngựa cay đắng 1-2 của Arsenal trước Aston Villa tại hiểm địa Villa Park, nơi đã chứng kiến hàng loạt kỷ niệm đau buồn dành cho “Pháo thủ” vài năm qua.

Arsenal bị Man City và chính Aston Villa thu hẹp khoảng cách

Bàn thắng mở tỷ điểm của Matty Cash, tình huống gỡ hòa thắp lại hy vọng từ Leandro Trossard, và rồi cú đấm quyết định ở phút 90+4 do công Emiliano Buendia đã tạo nên kịch bản nghẹt thở. Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại trên mọi đấu trường của “Pháo thủ” kể từ tháng 9, mà trên hết còn khiến ngôi đầu bảng của họ trở nên lung lay đáng báo động.

Khoảng cách không còn an toàn khi chính Villa phả hơi nóng ngay phía sau với chỉ 3 điểm ít hơn “Pháo thủ”, trong khi Manchester City, sau thắng lợi dễ dàng 3-0 trước Sunderland ít giờ sau đó, cũng đã rút ngắn cách biệt xuống còn vỏn vẹn 2 điểm.

Thêm niềm đau với người từ Birmingham

Một lần nữa, khát vọng đăng quang hạng đấu danh giá nhất xứ sương mù của CLB Bắc London lại bị Villa dội gáo nước nghiệt ngã nhất. Đáng nói hơn, trong tấn bi kịch này, những "người cũ" từng gắn bó với màu áo đỏ trắng như Unai Emery hay thủ môn Emiliano Martinez lại trực tiếp đứng sau, một tay “tung cú đấm” vào Arsenal.

Unai Emery, kể từ khi tái xuất Premier League và tiếp quản ghế nóng tại Villa Park, chiến lược gia người Tây Ban Nha thường biến mỗi dịp đụng độ đội bóng cũ thành những 90 phút thi đấu cực đại đối với người kế nhiệm Mikel Arteta. Cụ thể, trong tổng cộng 6 lần so tài với đàn em đồng hương ở quãng thời gian này, Emery bất bại đến 4 và giành 3 thắng lợi.

Không trực tiếp xỏ giày ra sân thi đấu, nhưng Emery vẫn biết cách gieo sầu cho cố nhân bằng khả năng cầm sa bàn lọc lõi, nghệ thuật bài binh bố trận, cùng phong cách đọc trận đấu khác biệt hoàn toàn. Arsenal của Arteta có thể mạnh về kiểm soát và áp đặt, nhưng Villa của Emery lại sắc sảo trong việc chuyển đổi trạng thái và khai thác điểm yếu đối thủ. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua những quyết định thay người mang tính bước ngoặt ở màn thư hùng gần nhất khi hầu hết các phương án thay người của Emery trong hiệp 2 đều phát huy hiệu quả tối đa.

Villa thời Emery lại khiến Arsenal ngậm cay nuốt đắng

Ông tung vào sân những quân bài tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật như Jadon Sancho, Donyell Malen và đặc biệt là Emiliano Buendia, sau khi Arsenal kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chính những cái tên này, bằng cách liên tục xáo trộn vị trí đã làm đảo lộn hoàn toàn hàng phòng ngự đội khách, đặc biệt cả 3 đều góp dấu giày vào tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định: từ pha phối hợp làm rối loạn hàng thủ của Sancho và Malen, mở ra khoảng trống để Buendia tung cú dứt điểm chốt hạ.

Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng chiến thắng trước Arsenal

Và nếu như Emery là bộ não chỉ huy, thì Martinez lại trở thành tấm lá chắn thép uy tín trước cầu môn để ra sức ngăn cản Arsenal chạm tay vào vinh quang. Chứng kiến hình ảnh nhà vô địch thế giới 2022 bay lượn, từ chối cú sút phạt của Martin Odegaard, đến pha dứt điểm hiểm hóc của Bukayo Saka, người hâm mộ Arsenal không khỏi cảm thấy nhói lòng.

Có lẽ, những khoảnh khắc trên còn trực tiếp khơi gợi lại ký ức đau thương chưa hề phai nhạt về trận lượt về Premier League mùa giải 2023/24 trên sân Emirates, nơi ngôi sao người Argentina cũng trở thành siêu nhân của Villa, liên tiếp thực hiện hàng loạt pha cứu thua khó tin, từ chối mọi nỗ lực của các chân sút chủ nhà. Đặc biệt phải kể đến tình huống anh dùng cẳng chân cản phá bóng ngay trên vạch vôi trước cú đệm bóng cận thành từ Leandro Trossard – pha bóng mang tính biểu tượng cho sự tuyệt vọng của Arsenal trước người cũ. Trận thua 0-2 năm đó cũng trực tiếp phá vỡ giấc mộng đăng quang của thầy trò Arteta dù giải chỉ còn vài vòng nữa là khép lại.

Không chỉ đau vì Villa

Thế nhưng, nỗi đau của Arsenal ở vòng 14 đâu chỉ đến ở Villa Park bởi loạt trận cuối tuần qua, "Pháo thủ" còn chịu tổn thương gián tiếp vì những người cũ khác tại Sunderland, trong chuyến làm khách đến Etihad của Man City.

Người hâm mộ Arsenal, trong thế hiểm nghèo hẳn đã thầm hy vọng Granit Xhaka hay Daniel Ballard – những cựu thần từng một thời gắn bó tại Emirates – sẽ thi đấu quả cảm để cản bước tiến của Man City, qua đó giúp Arsenal giữ vững lợi thế. Nhưng thực tại lại trái ngang hoàn toàn. Trận đấu giữa Man City và Sunderland thực tế lại diễn ra một chiều, kết thúc bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 cho “The Citizens”.

Điều trớ trêu và cay đắng nhất đương nhiên là việc 2 niềm hy vọng Xhaka và Ballard lại là những cái tên chơi tệ nhất, góp phần trực tiếp vào thất bại tan nát của Sunderland. Cần nhớ, chỉ mới tháng trước, cũng chính bộ đôi này đã thi đấu thăng hoa tột độ khi đối đầu Arsenal tại sân The Light: Ballard trực tiếp ghi 1 bàn, Xhaka làm chủ tuyến giữa, giúp Sunderland cầm hòa Pháo thủ 2-2 đầy cảm xúc.

Nhưng ở vòng 15, khi đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Arsenal, cả hai chỉ còn là nỗi thất vọng ê chề. Ballard là cái tên đáng trách nhất hàng thủ đội khách đến từ vùng Đông Bắc. Trung vệ 26 tuổi trải qua ngày thi đấu như mơ ngủ khi chính anh là người chạm bóng cuối cùng trong siêu phẩm sút xa mở tỷ số của Ruben Dias. Pha can thiệp vụng về của anh khiến bóng đổi hướng, làm bó tay thủ môn Robin Roefs, mở toang cánh cửa vào khung thành Sunderland.

Ballard và Xhaka cũng chẳng thể giúp Arsenal vuốt mặt.

Chưa dừng lại, ngôi sao người Bắc Ireland suốt 90 phút trên sân còn liên tục tỏ ra lóng ngóng, mất phương hướng trước sức tấn công vũ bão từ các học trò của Pep Guardiola. Ballard để mất bóng tới 9 lần, liên tục chuyền sai địa chỉ ở những khu vực nguy hiểm và chỉ thắng vỏn vẹn 3/7 pha tranh chấp tay đôi. Với màn trình diễn thiếu an toàn, không ngạc nhiên khi anh nhận về điểm số thấp nhất trong số 22 cầu thủ đá chính từ Sofascore.

Trong khi đó, ở khu vực giữa sân, Xhaka cũng chẳng khá hơn là bao. Ngôi sao người Thụy Sĩ nếm trải trận đấu thất vọng nhất kể từ khi gia nhập Sunderland hồi đầu mùa.

Trước hàng tiền vệ cơ động và giàu kỹ thuật bên phía Man City, Xhaka hoàn toàn bị bóp nghẹt. Anh không thể giúp đội khách thoát khỏi áp lực tầm cao, thất bại trong nhiệm vụ luân chuyển bóng và trở nên lạc lõng.

Hình ảnh một Xhaka mạnh mẽ, quyết liệt thường thấy đã biến mất, thay vào đó là sự chậm chạp và thiếu chính xác. Thậm chí cầu thủ 33 tuổi còn phải ra nghỉ ở phút 73 – một điều hiếm thấy từ đầu mùa, bởi Xhaka trong mọi thời điểm luôn là cái tên không thể thay thế.

Vòng 15 Premier League khép lại với một gam màu xám xịt bao trùm Arsenal. Từ Villa Park đến Etihad, những bóng ma quá khứ dường như hiện về, hợp lực tạo nên vòng vây nghiệt ngã, đẩy “Pháo thủ” vào thế khó trong cuộc đua quyền lực.