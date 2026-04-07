Ngỡ ngàng trận cầu 24 thẻ đỏ: Loạn từ sân tới khán đài, fan dùng cả "hàng nóng"

Từ trận đấu bình thường đến hỗn loạn ngoài kiểm soát

Trận đấu thuộc giải hạng hai khu vực của bóng đá Pháp, giữa Avenir de Guilliers và Indépendant de Moron tại Morbihan ban đầu diễn ra bình thường và kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tình hình bất ngờ leo thang khi cổ động viên hai đội xảy ra tranh cãi. Mâu thuẫn nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả quy mô lớn, lôi kéo cả cầu thủ hai bên vào vòng xoáy xung đột.

Trận đấu nghiệp dư trở thành "vết nhơ" của bóng đá Pháp với 24 thẻ đỏ cùng màn ẩu đả căng thẳng

Không dừng lại ở đó, bố của một cầu thủ đội Moron đã lao vào sân nhằm bảo vệ con mình. Hành động này càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, biến cuộc xô xát thành vụ bạo lực thực sự.

Theo báo Ouest-France, các bên lao vào đánh nhau túi bụi, thậm chí có những cú đánh trực tiếp vào đầu, khiến nhiều người có mặt rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những người chứng kiến cho biết, một số người tham gia ẩu đả còn sử dụng dùi cui, làm gia tăng mức độ nguy hiểm của vụ việc.

Trọng tài rút 24 thẻ đỏ, lực lượng an ninh phải can thiệp

Trước tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, trọng tài đã đưa ra quyết định chưa từng có khi rút tới 24 thẻ đỏ trong tổng số 27 cầu thủ tham gia trận đấu.

Cụ thể, 13 cầu thủ của Guilliers và 11 cầu thủ của Moron bị truất quyền thi đấu. Đây được xem là một trong những sự kiện hy hữu nhất từng xảy ra trên sân cỏ Pháp.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng hiến binh quốc gia đã phải có mặt để kiểm soát tình hình. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, cuộc ẩu đả về cơ bản đã kết thúc.

Hiện vụ việc đang chờ được Ủy ban kỷ luật khu vực xem xét trong những ngày tới. Giới chuyên môn nhận định, cả hai câu lạc bộ có thể sẽ phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc sau sự cố bị xem là “vết nhơ” của bóng đá Pháp.