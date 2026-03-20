"Cơn mưa" thẻ đỏ ở Conference League, 8 ông lớn khó nhọc ghi danh tứ kết

Sự kiện: Europa Conference League Crystal Palace

Lượt về vòng 1/8 Conference League chứng kiến 8 trận cầu cực kỳ căng thẳng và hấp dẫn. Ở đó, đáng chú ý có đến 4 chiếc thẻ đỏ được các trọng tài rút ra.

Crystal Palace nhọc nhằn vượt ải Larnaca, ghi tên vào tứ kết

Bàn thắng trong hiệp phụ của Ismaila Sarr giúp Crystal Palace đánh bại AEK Larnaca 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết UEFA Conference League sau 120 phút căng thẳng.

Crystal Palace ghi danh tứ kết

Crystal Palace ghi danh tứ kết

Đại diện nước Anh nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 14 khi Sarr tận dụng đường chuyền của Adam Wharton để dứt điểm gọn gàng. Palace kiểm soát thế trận nhưng phung phí nhiều cơ hội, khiến họ phải trả giá khi Enric Saborit đánh đầu gỡ hòa sau hơn một giờ thi đấu.

Thế trận trở nên kịch tính khi Saborit bị truất quyền thi đấu, song Palace vẫn không thể tận dụng lợi thế trong thời gian chính thức. Bước sang hiệp phụ, Sarr chuộc lỗi với pha dứt điểm một chạm chuẩn xác từ đường căng ngang của Daichi Kamada, ấn định chiến thắng.

Crystal Palace tiến vào tứ kết và sẽ đối đầu Fiorentina, trong khi Larnaca khép lại hành trình đáng nhớ trong tiếc nuối.

Barco tỏa sáng, Strasbourg nghẹt thở vào tứ kết Conference League

Bàn thắng muộn của Valentin Barco giúp Strasbourg cầm hòa Rijeka 1-1, qua đó thắng chung cuộc 3-2 và lần đầu vào tứ kết một giải UEFA kể từ năm 1995.

Strasbourg nhập cuộc áp đảo như lượt đi, liên tục tạo cơ hội nhưng Abdoul Ouattara hai lần dứt điểm thiếu chính xác. Khi đang kiểm soát thế trận, đội chủ nhà bất ngờ thủng lưới sau pha phối hợp mạch lạc của Rijeka, kết thúc bằng cú dứt điểm của Toni Fruk.

Sau giờ nghỉ, Strasbourg đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Joaquun Panichelli từng đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì việt vị, trước khi bỏ lỡ thêm một cơ hội ngon ăn. Sức ép không ngừng nghỉ cuối cùng được đền đáp khi Sebastian Nanasi kiến tạo để Valentin Barco dứt điểm cận thành, ấn định kết quả.

Bàn thắng quyết định giúp Strasbourg giành vé đi tiếp và chạm trán Mainz ở tứ kết.

Strasbourg xuất sắc đi tiếp

Strasbourg xuất sắc đi tiếp

AZ hủy diệt Sparta, tiến vào tứ kết

Chiến thắng 4-0 ngay trên sân khách giúp AZ vượt qua Sparta Prague với tổng tỷ số 6-1, hiên ngang giành vé vào tứ kết UEFA Conference League.

Đội bóng Hà Lan nhập cuộc như mơ khi Isak Jensen mở tỷ số sớm sau pha kiến tạo của Kees Smit. Trong khi đó, Sparta Prague chơi mờ nhạt, gần như không tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành Jeroen Zoet.

Bước sang hiệp hai, AZ tăng tốc và nhanh chóng định đoạt trận đấu. Troy Parrott nhân đôi cách biệt từ đường căng ngang chuẩn xác của Denzo Kasius, trước khi Sven Mijnans sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng của Sparta sau đó bị VAR từ chối càng khiến đội chủ nhà suy sụp.

Chưa dừng lại, Parrott tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo để Ro-Zangelo Daal ấn định chiến thắng 4-0. AZ khép lại màn trình diễn hoàn hảo và sẽ chạm trán Shakhtar Donetsk ở tứ kết.

AZ cũng góp mặt vòng 8 đội mạnh nhất

AZ cũng góp mặt vòng 8 đội mạnh nhất

Ishak tỏa sáng vẫn không đủ, Shakhtar giành vé đi tiếp

Dù thua 1-2 trước Lech Poznan và đứt mạch 14 trận bất bại, Shakhtar Donetsk vẫn giành quyền vào tứ kết UEFA Conference League với tổng tỷ số chung cuộc có lợi.

Lech Poznan nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm thắp lại hy vọng khi đội trưởng Mikael Ishak đánh đầu mở tỷ số phút 13 từ đường tạt bóng chuẩn xác của Taofeek Ismaheel. Đến cuối hiệp một, chính Ishak hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền, giúp đại diện Ba Lan vươn lên dẫn 2-0 và gây sức ép lớn lên đối thủ.

Sau giờ nghỉ, Lech Poznan tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng thiếu chút may mắn để gia tăng cách biệt. Bước ngoặt đến ở phút 67 khi Joao Moutinho phản lưới, giúp Shakhtar lấy lại lợi thế chung cuộc.

Dù thất bại trong trận lượt về, Shakhtar vẫn tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán AZ Alkmaar, trong khi Lech Poznan dừng bước đầy tiếc nuối.

Mainz áp đảo Sigma, lần đầu vào tứ kết châu Âu

Chiến thắng 2-0 chung cuộc trước Sigma Olomouc giúp Mainz lần đầu góp mặt ở tứ kết UEFA Conference League, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng trên sân nhà.

Sau trận hòa lượt đi, Mainz nhập cuộc chủ động và tạo sức ép lớn, nhưng hiệp một khép lại mà không có bàn thắng. Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai khi Stefan Posch đánh đầu ghi bàn từ quả tạt của Paul Nebel, mở tỷ số trận đấu.

Sigma buộc phải dâng cao nhưng tỏ ra bế tắc. Mọi hy vọng gần như chấm dứt ở phút 76 khi Peter Barath nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi sát vòng cấm, khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Tận dụng lợi thế hơn người, Mainz ấn định chiến thắng khi Armindo Sieb dứt điểm cận thành từ đường căng ngang của Danny da Costa. Đại diện Bundesliga hiên ngang tiến vào tứ kết và sẽ chạm trán Strasbourg.

- Conference League đã xác định được 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết gồm: Shakhtar Donetsk, AZ, Crystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, AEK Athens, Mainz và Strasbourg.

- Các cặp đấu tứ kết: Shakhtar Donetsk - AZ; Crystal Palace - Fiorentina; Rayo Vallecano - AEK Athens; Mainz - Strasbourg.

- Các trận đấu tứ kết Conference châu Âu 2025/26 sẽ diễn ra loạt trận lượt đi vào ngày 10/4 và loạt trận lượt về vào ngày 17/4.

-20/03/2026 07:58 AM (GMT+7)
