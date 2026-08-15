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Ngỡ ngàng Malaysia "ế vé" bán kết đấu Việt Nam: Khán giả quay lưng hay sợ thua đậm?

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Báo chí Malaysia tiết lộ vé trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam vẫn đang "ế" dù giá không hề đắt.

   

Malaysia dùng sân bé bằng 1/4 Buki Jalil để đấu ĐT Việt Nam

ĐT Malaysia chuẩn bị tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân nhà trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Không giống như những lần trước đây, LĐBĐ Malaysia lựa chọn sân Kuala Lumpur thay vì SVĐ lớn nhất tại Đông Nam Á, Bukit Jalil. Sân đấu này chỉ có sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi, chưa bằng 1/4 sức chứa của sân Bukit Jalil.

Malaysia tổ chức trận bán kết AFF Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur, bé bằng 1/4 sân Bukit Jalil

Malaysia tổ chức trận bán kết AFF Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur, bé bằng 1/4 sân Bukit Jalil

Vậy tại sao Malaysia lại “bỏ lớn để lấy nhỏ”? Nên nhớ rằng những cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài luôn là điểm tựa của ĐT Malaysia trong nhiều năm qua. Câu trả lời rất đơn giản. Đó là khán giả Malaysia đang quay lưng lại với chính ĐTQG của họ sau sự kiện 7 cầu thủ nhập tịch chui.

LĐBĐ Malaysia từng “làm liều” khi sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch chưa đủ điều kiện để thi đấu tại vòng loại ASIAN Cup 2027, trong đó có chiến thắng tưng bừng trước ĐT Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Tuy nhiên, FIFA cũng như AFC đã vào cuộc sau đó và ĐT Malaysia bị tước 2 trận thắng “ma” cùng với đó là án phạt tiền rất nặng.

Những nỗ lực sau đó của LĐBĐ Malaysia khiến vụ việc này kéo dài nhưng cuối cùng án phạt vẫn được giữ nguyên. Chính điều đó khiến cho người hâm mộ Malaysia không còn đặt niềm tin vào ĐTQG nữa. Theo tin từ báo chí Malaysia, ở thời điểm còn hơn 1 ngày nữa là trận bán kết diễn ra nhưng số lượng vé được bán ra cực kỳ thấp.

bán kết AFF Cup vẫn đang "ế"

Phóng viên ghi nhận mới chỉ có hơn 3.500 vé, tương đương khoảng 1/4 sức chứa của sân Kuala Lumpur mới được bán ra. Trước đó, Malaysia từng làm chủ nhà trong cuộc đối đầu với Philippines, trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp của họ ở giải đấu lần này, và vé được mua sạch trước đó vài ngày.

Còn lần này lại rất khác. Tờ Malaysia Metro cho rằng việc giá vé tăng khoảng 70% so với trận đấu với Philippines là nguyên nhân của vấn đề. Nhưng thực tế, giá vé cao nhất của trận đấu này chỉ là 100RM, tương đương khoảng hơn 600.000 đồng, còn lại là hai hạng vé 50RM (hơn 300.000 đồng), và 70 RM (khoảng 450.000 đồng).

Mức giá như vậy là khá rẻ ngay cả với người Việt Nam chứ không chỉ người Malaysia. Liệu có phải người hâm mộ Malaysia sợ “Hổ vàng” sẽ thua đậm ngay trên sân nhà trước đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nên không muốn tới xem? Thực tế, HLV Tan Chang Hoe cũng đang gặp vô vàn khó khăn khi lực lượng sứt mẻ vì chấn thương cũng như cầu thủ bị CLB gọi về.

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Việt Nam - Malaysia 19.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
Kịch bản ĐT Việt Nam ghi 3 bàn trước Malaysia, Quang Hải tỏa sáng đập tan chỉ trích (Clip 1 phút)
Kịch bản ĐT Việt Nam ghi 3 bàn trước Malaysia, Quang Hải tỏa sáng đập tan chỉ trích (Clip 1 phút)

ĐT Việt Nam rất có duyên ghi 3 bàn trước Malaysia trong những cuộc đối đầu gần đây.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 17:50 PM (GMT+7)
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