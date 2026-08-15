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ĐT Việt Nam làm quen sân đấu Malaysia, Xuân Son khoe cơ bắp cuồn cuộn

Sự kiện: Đại chiến Malaysia - Việt Nam Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2026

Xuân Son và dàn sao ĐT Việt Nam có tâm trạng vô cùng thoải mái trước thềm đại chiến Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup (20h, 16/8).

   

Chiều ngày 15/8, ĐT Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân vận động Kuala Lumpur, nơi tổ chức trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Malaysia và nhà đương kim vô địch (20h ngày 16/8).

Chiều ngày 15/8, ĐT Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân vận động Kuala Lumpur, nơi tổ chức trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Malaysia và nhà đương kim vô địch (20h ngày 16/8).

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra từ 17h, theo giờ địa phương.

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra từ 17h, theo giờ địa phương.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có mặt tại sân vận động Kuala Lumpur từ khoảng 16h30.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có mặt tại sân vận động Kuala Lumpur từ khoảng 16h30.

Trong lúc chờ các học trò thay đồ trong phòng thay đồ, HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện ĐT Việt Nam đi một vòng khảo sát mặt cỏ sân vận động Kuala Lumpur.

Trong lúc chờ các học trò thay đồ trong phòng thay đồ, HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện ĐT Việt Nam đi một vòng khảo sát mặt cỏ sân vận động Kuala Lumpur.

Sân Kuala Lumpur có mặt cỏ lá gừng, tương tự như mặt cỏ sân vận động Bình Dương ở TP.HCM.

Sân Kuala Lumpur có mặt cỏ lá gừng, tương tự như mặt cỏ sân vận động Bình Dương ở TP.HCM.

Trước khi bước vào buổi tập, HLV Kim Sang Sik dặn dò khá kỹ học trò về việc tập luyện cẩn thận, tránh chấn thương không cần thiết khi tập trên mặt cỏ lá gừng này.

Trước khi bước vào buổi tập, HLV Kim Sang Sik dặn dò khá kỹ học trò về việc tập luyện cẩn thận, tránh chấn thương không cần thiết khi tập trên mặt cỏ lá gừng này.

Quang Hải và đồng đội hào hứng bước vào buổi tập làm quen sân vận động Kuala Lumpur.

Quang Hải và đồng đội hào hứng bước vào buổi tập làm quen sân vận động Kuala Lumpur.

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra dưới cái nắng khá gắt ở Kuala Lumpur, nhiệt độ vào khoảng 35 độ C.

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra dưới cái nắng khá gắt ở Kuala Lumpur, nhiệt độ vào khoảng 35 độ C.

Xuân Son gây chú ý khi mặc áo sát nách và khoe cơ bắp cuồn cuộn.

Xuân Son gây chú ý khi mặc áo sát nách và khoe cơ bắp cuồn cuộn.

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra dưới cái nắng khá gắt ở Kuala Lumpur, nhiệt độ vào khoảng 35 độ C.

Các tuyển thủ Việt Nam có tâm lý thoải mái, tự tin hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt nhất trước chủ nhà Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

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Việt Nam - Malaysia 19.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
Kịch bản ĐT Việt Nam ghi 3 bàn trước Malaysia, Quang Hải tỏa sáng đập tan chỉ trích (Clip 1 phút)
Kịch bản ĐT Việt Nam ghi 3 bàn trước Malaysia, Quang Hải tỏa sáng đập tan chỉ trích (Clip 1 phút)

ĐT Việt Nam rất có duyên ghi 3 bàn trước Malaysia trong những cuộc đối đầu gần đây.

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 17:18 PM (GMT+7)
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