Nghi án đấu đá nội bộ giữa cầu thủ Real Madrid ngay trước thềm bốc thăm cúp C1

Những cái đầu có vấn đề

Ngay trước thềm lễ bốc thăm playoff cúp C1 (18h, 30/1), đang có rất nhiều tranh luận xoay quanh Real Madrid và sự rối bời ở hậu trường đội bóng. Thất bại 2-4 trước Benfica không khiến họ bị loại, nhưng Real Madrid sẽ phải đá 2 trận playoff. Bên cạnh đó trận đấu chứng kiến Raul Asencio lẫn Rodrygo bị thẻ đỏ theo những cách rất thiếu trách nhiệm.

Xem Real Madrid thi đấu lúc này không tạo ra một cảm giác tích cực nào

Một hình ảnh gây nhiều bức xúc cho fan Real Madrid là sau trận, các cầu thủ đã tìm cách bỏ vào đường hầm nhưng một số bị Thibaut Courtois kéo lại và yêu cầu ra chào và cảm ơn các fan đã lặn lộn từ Madrid sang cổ vũ. Còn trước khi trận đấu kết thúc, Arda Guler khi bị thay ra đã bày tỏ sự không hài lòng rằng mình đang giúp các đồng đội có nhiều cơ hội dứt điểm, nhưng lại là người bị “hy sinh” khi Alvaro Arbeloa quyết định thay đổi.

Fan Real Madrid giờ đang ngày một tin rằng không chỉ chất lượng đội hình của đội bóng quá kém, thái độ của các cầu thủ còn trầm trọng hơn. Vụ Xabi Alonso bị sa thải vẫn khiến nhiều fan cảm thấy bất bình, bởi rõ ràng rằng đang có những cầu thủ trong đội chỉ biết nghĩ cho bản thân và thái độ thi đấu này lây lan sang cả những cầu thủ khác ít quan trọng hơn.

Một trong những tình huống được dùng để nói về vấn đề này đến ở hiệp 2 trước Benfica. Mbappe đã bị đau và đang lăn lộn nằm bên phần sân Benfica. Benfica cầm bóng tấn công, Real Madrid đoạt lại được, nhưng Vinicius quyết định dốc bóng một mình lên trên dù Benfica đã kéo khoảng 5 cầu thủ về. Benfica rốt cuộc vẫn đoạt được bóng còn Vinicius ngã ra để đòi quả đá phạt nhưng không được.

Vinicius một mình đột phá trong lúc Benfica kéo về đông người

1-chọi-1 Vinicius cũng không thắng nổi, trong khi Mbappe vẫn đang nằm sân

Có vẻ một số cầu thủ Real Madrid cũng nổi giận, họ đã giơ tay lên và dường như Alvaro Carreras đã hô cho Vinicius đá bóng ra ngoài để Mbappe được kiểm tra. Carreras không giấu được sự bực bội của mình và máy quay truyền hình đã cho thấy rõ điều đó.

Đoàn kết giả tạo?

Fan Real tất nhiên không thể quên rằng Vinicius là kẻ đã khiến bầu không khí của đội bỗng trở nên mất vui ở trận El Clasico hồi cuối năm ngoái, Real Madrid thắng nhưng Vinicius cáu khi bị thay ra. Cho đến lúc đó Xabi Alonso vẫn có thành tích rất tốt cùng đội bóng, nhưng mọi chuyện “đổ đèo” ngay sau thắng lợi tại Bernabeu.

Điều tồi tệ ở chỗ, Vinicius càng đá càng tệ nhưng vẫn ra sân đều đặn, trong khi Guler kể cả trong những trận đá tốt vẫn bị thay ra. Và chính Vinicius đã tạo ra tiền lệ cho phép Guler dám công khai thể hiện sự bất mãn với quyết định của HLV trưởng. Sự không hài lòng của Guler là chính đáng, nhưng sự đoàn kết nội bộ rõ ràng không ổn khi nhiều cầu thủ dám bày tỏ sự không bằng lòng của mình.

Guler bị thay ra trong lúc Real Madrid cần bàn thắng, và không giấu được sự bất bình khi nói "Lúc nào cũng là tôi"

Các cầu thủ Real Madrid ngoài mặt thì trông có vẻ thân thiện với nhau, nhưng bên trong phòng thay đồ thực tế có khi không được như vậy. Quý nhau ngoài sân cỏ thì dễ vì lợi ích của nhau không va chạm, chứ khi phải đặt lợi ích tập thể lên đầu, nhiều cầu thủ Real đá hoàn toàn vì mình.

Có thể thấy rõ điều đó ở Vinicius, và cả Mbappe cũng đáng ngờ. Mbappe ghi được 2 bàn trước Benfica nhưng những khâu khác thì chẳng làm tốt, tất cả những gì người ta thấy ở cầu thủ này vẫn là một siêu sao có vẻ thích đá theo cách của mình, và sẽ hài lòng, nói những lời hay ý đẹp về HLV trưởng nếu HLV để cho anh ta đá như ý muốn.

Mùa giải của Real Madrid ngày càng thể hiện một sự rối bời, thiếu đoàn kết và thậm chí không động lực. Họ có vẻ không thể trải qua quá 1 tuần không "drama" nào, bởi luôn có những làn sóng ngầm mà dù có cố che giấu đến đâu, nó vẫn lộ ra khi Real Madrid thể hiện bộ mặt rời rạc trên sân.