Arbeloa non nớt khiến Real Madrid trả giá: "Ông trùm" Perez sẽ lại thay tướng?

Sự kiện: Real Madrid Cup C1 - Champions League 2025/26 La liga 2025-26

Để cứu nguy cho phần còn lại của mùa giải, Real Madrid liệu có "thay tướng" một lần nữa và cái tên nào hợp lý nhất?

  

Real Madrid bất ngờ tham gia vào cuộc chiến thay tướng giữa mùa khi quyết định sa thải HLV Xabi Alonso. Đó là thời điểm ngay sau khi Real Madrid thua trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trước Barcelona. Nhiều người cho rằng quyết định này của chủ tịch Florentino Perez và các đồng sự có phần cảm tính.

Quyết định thay Xabi Alonso bằng Arbeloa đang lộ rõ vấn đề theo thời gian

Quyết định thay Xabi Alonso bằng Arbeloa đang lộ rõ vấn đề theo thời gian

Theo thời gian, ý kiến này đang dần trở nên đúng hơn. Việc đưa một HLV chưa có kinh nghiệm gì như Alberto Arbeloa lên nắm quyền dần lộ ra vấn đề. Real Madrid bị loại khỏi cúp Nhà vua Tây Ban Nha ngay trong trận ra mắt của Arbeloa.

Còn mới đây, “Kền kền trắng” đánh mất suất vào thẳng vòng 1/8 Champions League khi thua 2-4 trước Benfica ở lượt cuối. Đó là những trận đấu không đáng thua và cũng không được thua của đội chủ sân Bernabeu.

Một bên là đội đang vật lộn ở nửa sau bảng xếp hạng giải hạng hai của Tây Ban Nha, còn một bên là CLB thua tới 5/7 trận trước đó tại Champions League. Thực tế, Real Madrid chỉ cần hòa Benfica thôi là lọt vào Top 8 rồi nhưng họ lại để thua theo cách bạc nhược nhất có thể.

Sự non nớt của Arbeloa khiến Real phải trả giá

Hai trận thua này cho thấy sự non nớt của Arbeloa trong những cuộc chiến “một mất một còn”. Trận đấu với Albacete có thể coi là tai nạn nhưng rõ ràng, thất bại trước Benfica của Mourinho cho thấy HLV người Tây Ban Nha còn “non” về mặt chiến thuật so với vị đồng nghiệp bên kia chiến tuyến hay chính là ông thầy cũ của Arbeloa tại Real Madrid.

Real Madrid dẫn trước Benfica rồi thua ngược với sự non nớt của Arbeloa

Real Madrid dẫn trước Benfica rồi thua ngược với sự non nớt của Arbeloa

Đáng lẽ Arbeloa nên chơi phòng thủ phản công và sử dụng Camavinga ngay từ đầu để đá cặp cùng Tchouameni, thay vì sử dụng cả Guler và Mastantuono ngay từ đầu. Real Madrid có bàn dẫn trước nhưng không phòng ngự nổi trước sự liều lĩnh của Benfica.

Những cầu thủ có kinh nghiệm như Alaba hay Carvajal cũng nên được tung vào sân ngay từ đầu. Phong độ của họ có thể không tốt như trước nhưng trong những trận cầu kiểu như thế này, kinh nghiệm là điều rất cần thiết. Real Madrid cần cầm bóng thật chắc và triển khai chậm, phòng thủ kín kẽ thay vì dồn lên như vậy.

Phòng thủ không tốt, Real Madrid phải nhận tới 3 bàn thua chỉ sau hơn 50 phút thi đấu. Khi bị đẩy vào thế như vậy, “Kền kền trắng” không lật được thế cờ cũng là chuyện dễ hiểu.

Nếu như trách sự non nớt của Arbeloa một, người ta sẽ phải trách sự vội vã của Florentino Perez mười. “Ông trùm” của Real Madrid nổi tiếng với sự “cáo già” nhưng điều đó dường như không được thể hiện trong lần “thay tướng” này. Câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu Real Madrid có nên đổi HLV thêm một lần nữa?

Ai sẽ là người tiếp quản "ghế nóng" từ Arbeloa?

Arbeloa rõ ràng là không đạt yêu cầu rồi và “Kền kền trắng” vẫn còn hai mục tiêu ở trước mắt là La Liga và Champions League. Ở giải quốc nội, Real Madrid chỉ còn kém Barcelona đúng 1 điểm, tức là cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Andoni Iraola là cái tên hợp lý nhất cho Real Madrid nếu như họ tiếp tục muốn thay tướng

Andoni Iraola là cái tên hợp lý nhất cho Real Madrid nếu như họ tiếp tục muốn thay tướng

Còn tại Champions League, Real Madrid không được phép sai sót thêm một lần nào nữa. Họ có thể gặp lại Benfica hoặc Bodø/Glimt ở lượt playoff. Và đương nhiên, đội chủ sân Bernabeu cần phải thể hiện tốt hơn so với màn trình diễn vừa qua. Bởi vậy, không lạ nếu Florentino Perez quyết định đưa về một HLV.

Từ đó, câu hỏi khác được đặt ra là ai sẽ là người thay thế Arbeloa. Zinedine Zidane là cái tên được nhắc tới nhiều nhất nhưng có lẽ ông thầy người Pháp đã từ chối. Bởi vậy, Zidane chính là “lính cứu hỏa” đầu tiên mà Perez nghĩ tới sau khi sa thải Alonso.

Trong nhóm những HLV đang rảnh rỗi, Ruben Amorim có lẽ là cái tên đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha liệu có phù hợp với phong cách của Real Madrid hay không lại là vấn đề đáng lưu tâm. Tương tự như vậy là Xavi Hernandez, người cũ của Barcelona. Jurgen Klopp cũng có vẻ như không hứng thú với cuộc chơi tại Bernabeu.

Andoni Iraola có lẽ là cái tên hợp lý nhất. Ông thầy người Tây Ban Nha đã chứng minh được tài năng tại Bournemouth và sẵn sàng hồi hương bất kỳ lúc nào. Phong cách lấy tấn công làm chủ đạo của Iraola cũng sẽ được các CĐV Real Madrid ủng hộ và vấn đề phí phá vỡ hợp đồng cũng không phải là vấn đề với đội chủ sân Bernabeu.

Vấn đề là chủ tịch Perez có muốn “cứu” mùa giải này hay chờ tới mùa giải sau để cải tổ toàn diện. Hãy cùng chờ xem!

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/01/2026 12:30 PM (GMT+7)
