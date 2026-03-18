Pep Guardiola đã dẫn dắt trận Cúp C1 cuối cùng với Man City?

Không kèn trống rời giải

Đã không có một màn ngược dòng thần kỳ nào tại Etihad, do đó sẽ không có cú ăn 4 nào cho Man City. Họ không thể lật ngược cách biệt 3 bàn đã bị Real Madrid tạo ra sau trận lượt đi vòng 1/8, mà còn thua thêm 1-2 ở lượt về trên sân nhà.

Cherki xử lý bóng trong vòng vây các cầu thủ Real Madrid

Dù vậy, ít nhất họ đã cho thấy tinh thần chiến đấu khá cao trong tình thế khó. Tấm thẻ đỏ của Bernardo Silva và quả penalty đi kèm là một đòn giáng mạnh vào hy vọng ngược dòng, nhưng Man City với 10 người vẫn tấn công khá sắc, vẫn ghi được 1 bàn, thậm chí đáng lẽ ghi thêm nếu không vì Thibaut Courtois bắt quá hay.

Thậm chí đây có thể xem là một bài kiểm tra để Man City xác định xem những ai trông cậy được trong tương lai lâu dài của CLB. Erling Haaland hay được xem là cầu thủ chắc suất nhất của đội, nhưng thể hiện của những Cherki, Doku và Khusanov cho thấy những nhân tố này cũng có đủ trình độ và sự gan lì để thi đấu trong môi trường nhiều áp lực.

Tất nhiên thách thức lớn cho những cầu thủ vừa đề cập, đó là đội bóng sẽ đi theo hướng nào về mặt chiến thuật để thích ứng với phong cách của họ. Ví như mùa này, Cherki đã nhanh chóng nổi lên thành nhà kiến thiết hàng đầu của CLB, nhưng đã có nhiều vòng đấu Cherki vẫn phải ngồi dự bị vì cách bố trí đội hình của Pep.

Pep đã đi tới cuối con đường?

Nhưng Pep Guardiola liệu có còn dẫn dắt Man City vào năm sau? Mặc dù hợp đồng thời hạn tới 2027, lúc này Pep đã có nhiều dấu hiệu cho thấy ông muốn nghỉ ngơi. Thậm chí khi trận đấu đêm qua an bài, camera đã hướng về Pep và bắt gặp ánh mắt xa xăm, thậm chí có phần xúc động, như thể Pep đã dẫn dắt trận đấu Champions League cuối cùng với “The Citizens”.

Cả Real Madrid lẫn Man City trong loạt đấu knock-out vừa qua đã thể hiện rằng họ là những tập thể đang trong giai đoạn chuyển giao, lối chơi còn xộc xệch. Real vẫn chưa làm quen được với thời đại hậu Ancelotti và đã sa thải HLV Xabi Alonso, trong khi Man City sa sút từ mùa trước và phải chi nhiều tiền mua cầu thủ mới.

Guardiola phải chăng đã dẫn dắt trận cuối cùng ở Cúp C1 cùng Man City?

Nhưng Man City vẫn chưa có những nhân tố siêu việt để định đoạt trận đấu như cách Vinicius & Valverde đã làm, đó là sự khác biệt của cặp đấu knock-out lần này. Man City cần thời gian để những Doku, Cherki phát triển lên tầm những cầu thủ như 2 ngôi sao lớn của Real, nhưng có vẻ sự phát triển của họ sẽ diễn ra không phải dưới cặp mắt theo dõi của Pep Guardiola.

Pep và Cúp C1 đã luôn có một mối quan hệ phức tạp: Những thất bại của ông ở đấu trường này hay được xem là minh chứng rằng ông không phải HLV vĩ đại nhất. Khi các danh hiệu VĐQG đã trở nên dư thừa, người ta đều nhìn vào Cúp C1 như một “điểm đen” để phân tích vì sao sự nghiệp HLV của Pep không hoàn hảo, dù chỉ 2 HLV có bảng thành tích ở Cúp C1 như ông và chỉ 1 người (Ancelotti) giỏi hơn.

Đây đã là mùa thứ 2 liên tiếp Pep Guardiola không cùng Man City vào đến tứ kết ở Champions League, điều chưa từng xảy ra trước đây. Nếu đêm qua đã là trận cuối cùng của Pep tại Cúp C1 cùng Man City, đáng tiếc thay khi đội bóng rời giải trong sự lặng lẽ.