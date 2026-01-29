Phòng thay đồ Real dậy sóng: Bellingham & loạt sao bị chủ tịch Perez "dằn mặt"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Salzburg
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Celtic vs Utrecht
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Porto vs Rangers
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Nottingham Forest vs Ferencváros
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Panathinaikos vs Roma
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Real Betis vs Feyenoord
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-

Phòng thay đồ Real dậy sóng: Bellingham & loạt sao bị chủ tịch Perez "dằn mặt"

Sự kiện: Real Madrid La liga 2025-26 Jude Bellingham

Chủ tịch Florentino Perez đã trực tiếp vào cuộc, tổ chức các buổi gặp riêng với Jude Bellingham cùng bốn ngôi sao khác để yêu cầu thay đổi thái độ thi đấu.

  

🏟️ Chủ tịch Perez ra tay, đòi hỏi thay đổi văn hóa ngay lập tức

Cadena SER tiết lộ, Chủ tịch Florentino Perez đã quyết định can thiệp trực tiếp vào phòng thay đồ của Real, ngay sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Ông cho rằng đội bóng thiếu cường độ thi đấu và tinh thần tự đòi hỏi bản thân.

Florentino Perez trực tiếp chấn chỉnh&nbsp;phòng thay đồ Real sau cú sốc sa thải Xabi Alonso

Florentino Perez trực tiếp chấn chỉnh phòng thay đồ Real sau cú sốc sa thải Xabi Alonso

Trong số những cuộc gặp, quan trọng nhất là buổi nói chuyện riêng với Jude Bellingham. Dù tiền vệ người Anh là nhân tố then chốt kể từ khi gia nhập Real, Perez vẫn yêu cầu anh thể hiện nhiều hơn vai trò thủ lĩnh và tinh thần chiến đấu trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: phong độ của toàn đội đã rơi xuống dưới tiêu chuẩn và “thái độ” phải thay đổi ngay lập tức.

🌱 Guler và Mastantuono bị cảnh báo sau cuộc gặp riêng

Không chỉ nhắm tới các trụ cột, Chủ tịch 78 tuổi còn trực tiếp nói chuyện với hai tài năng trẻ Arda Guler và Franco Mastantuono. Dưới thời Alonso, cả hai được cho là đã đánh mất sự sắc bén và cảm hứng thi đấu.

Sau những lời động viên và yêu cầu rõ ràng từ Perez, Mastantuono được mô tả là đã dần tìm lại hình ảnh bùng nổ như đầu mùa giải, trong khi Guler dần tiệm cận phong độ mà "Kền kền tráng" kỳ vọng khi quyết định chiêu mộ anh. 

Một vấn đề khác cũng được Perez xử lý dứt điểm là kỷ luật vị trí. Federico Valverde và Eduardo Camavinga, hai tiền vệ đa năng, từng được cho là tỏ thái độ không hài lòng khi phải đá hậu vệ biên do khủng hoảng chấn thương.

Thông điệp của chủ tịch dành cho bộ đôi này rất cứng rắn: sở thích cá nhân phải nhường chỗ cho lợi ích tập thể. 

🚀 Arbeloa còn nhiều việc phải làm

Kể từ khi thay Alonso, Alvaro Arbeloa nhanh chóng mang lại làn gió mới. Real Madrid thắng liền 3 trận, trong đó có màn vùi dập Monaco 6-1 và chiến thắng 2-0 đầy bản lĩnh trên sân Villarreal. Sau 4 trận đầu dưới thời Arbeloa, đội bóng ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Alvaro Arbeloa đang cố gắng giúp Real

Alvaro Arbeloa đang cố gắng giúp Real

Tuy nhiên mới đây Real đã gục ngã trước Benfica ở lượt cuối vòng bảng cúp C1 và không thể giành vé vào thẳng vòng 1/8. Dù đang tạo dần được niềm tin nhưng trận thua vừa qua cho thấy Arbeloa vẫn còn nhiều việc phải làm với Real. 

Video bóng đá Benfica - Real Madrid: Cú sốc kinh điển, Mourinho "hóa điên" phút 90+8 (Cúp C1)
Video bóng đá Benfica - Real Madrid: Cú sốc kinh điển, Mourinho "hóa điên" phút 90+8 (Cúp C1)

(Vòng bảng Champions League) Benfica phải thắng để có cửa đi tiếp, trong khi Real Madrid cũng cần thắng để giữ suất top 8.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/01/2026 14:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN