Phòng thay đồ Real dậy sóng: Bellingham & loạt sao bị chủ tịch Perez "dằn mặt"

🏟️ Chủ tịch Perez ra tay, đòi hỏi thay đổi văn hóa ngay lập tức

Cadena SER tiết lộ, Chủ tịch Florentino Perez đã quyết định can thiệp trực tiếp vào phòng thay đồ của Real, ngay sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Ông cho rằng đội bóng thiếu cường độ thi đấu và tinh thần tự đòi hỏi bản thân.

Florentino Perez trực tiếp chấn chỉnh phòng thay đồ Real sau cú sốc sa thải Xabi Alonso

Trong số những cuộc gặp, quan trọng nhất là buổi nói chuyện riêng với Jude Bellingham. Dù tiền vệ người Anh là nhân tố then chốt kể từ khi gia nhập Real, Perez vẫn yêu cầu anh thể hiện nhiều hơn vai trò thủ lĩnh và tinh thần chiến đấu trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: phong độ của toàn đội đã rơi xuống dưới tiêu chuẩn và “thái độ” phải thay đổi ngay lập tức.

🌱 Guler và Mastantuono bị cảnh báo sau cuộc gặp riêng

Không chỉ nhắm tới các trụ cột, Chủ tịch 78 tuổi còn trực tiếp nói chuyện với hai tài năng trẻ Arda Guler và Franco Mastantuono. Dưới thời Alonso, cả hai được cho là đã đánh mất sự sắc bén và cảm hứng thi đấu.

Sau những lời động viên và yêu cầu rõ ràng từ Perez, Mastantuono được mô tả là đã dần tìm lại hình ảnh bùng nổ như đầu mùa giải, trong khi Guler dần tiệm cận phong độ mà "Kền kền tráng" kỳ vọng khi quyết định chiêu mộ anh.

Một vấn đề khác cũng được Perez xử lý dứt điểm là kỷ luật vị trí. Federico Valverde và Eduardo Camavinga, hai tiền vệ đa năng, từng được cho là tỏ thái độ không hài lòng khi phải đá hậu vệ biên do khủng hoảng chấn thương.

Thông điệp của chủ tịch dành cho bộ đôi này rất cứng rắn: sở thích cá nhân phải nhường chỗ cho lợi ích tập thể.

🚀 Arbeloa còn nhiều việc phải làm

Kể từ khi thay Alonso, Alvaro Arbeloa nhanh chóng mang lại làn gió mới. Real Madrid thắng liền 3 trận, trong đó có màn vùi dập Monaco 6-1 và chiến thắng 2-0 đầy bản lĩnh trên sân Villarreal. Sau 4 trận đầu dưới thời Arbeloa, đội bóng ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Alvaro Arbeloa đang cố gắng giúp Real

Tuy nhiên mới đây Real đã gục ngã trước Benfica ở lượt cuối vòng bảng cúp C1 và không thể giành vé vào thẳng vòng 1/8. Dù đang tạo dần được niềm tin nhưng trận thua vừa qua cho thấy Arbeloa vẫn còn nhiều việc phải làm với Real.