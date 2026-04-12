Kết quả bóng đá Liverpool - Fulham: 4 phút bùng nổ, Salah và sao 17 tuổi tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã tràn lên phần sân của Fulham và dồn ép nghẹt thở. Hàng loạt cơ hội được dàn sao tấn công "Lữ đoàn đỏ" tạo ra, thậm chí không ít lần khiến hàng thủ đội khách lúng túng dẫn tới sai lầm.

Ngumoha và Salah mang về chiến thắng cho Liverpool

Tuy nhiên phải chờ tới phút 36, người hâm mộ Liverpool mới có cơ hội ăn mừng sau khi tình huống xử lí và dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ 17 tuổi, Rio Ngumoha.

4 phút sau, Ngumoha tiếp tục góp công vào bàn nhân đôi cách biệt. Pha đột phá của "Sao Mai" này thu hút hậu vệ, trước khi Gakpo kiến tạo để Salah lập công.

Bước sang hiệp 2, Fulham vùng lên mạnh mẽ hòng tìm đường vào khung thành Liverpool. Dù vậy, những gì họ làm được chỉ là bàn thắng không được công nhận ở phút 47 vì lỗi việt vị. Phía đối diện, Liverpool cũng không thể tận dụng các cơ hội đáng chú ý.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về "Lữ đoàn đỏ". Kết quả này giúp thầy trò HLV Arne Slot củng cố vị trí thứ 5 (52 điểm/32 trận) - vị trí vừa đủ để giành suất dự Champions League - hơn đội xếp sau Chelsea 4 điểm.