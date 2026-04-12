Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atalanta vs Juventus 12/04/26 - Trực tiếp
0
0
Sevilla vs Atlético de Madrid 12/04/26 - Trực tiếp
1
0
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
-
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
-
-
Osasuna vs Real Betis
-
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Crystal Palace vs Newcastle United
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
-
-
Parma vs Napoli
-
-
Toulouse vs Lille
-
-
Chelsea vs Manchester City
-
-
Stuttgart vs Hamburger SV
-
-
Como vs Inter Milan
-
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
-
-
Athletic Club vs Villarreal
-
-
Fiorentina vs Lazio
-
-
Manchester United vs Leeds United
-
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
-
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
-
-
Bayern Munich vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Sporting CP
-
-
Celta de Vigo vs Freiburg
-
-
Real Betis vs Sporting Braga
-
-
Nottingham Forest vs Porto
-
-
Aston Villa vs Bologna
-
-

Kết quả bóng đá Liverpool - Fulham: 4 phút bùng nổ, Salah và sao 17 tuổi tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool

(Vòng 32) Khoảnh khắc bùng nổ của "công thần" và "Sao Mai" tạo nên bước ngoặt cho trận đấu trên Anfield.

   

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã tràn lên phần sân của Fulham và dồn ép nghẹt thở. Hàng loạt cơ hội được dàn sao tấn công "Lữ đoàn đỏ" tạo ra, thậm chí không ít lần khiến hàng thủ đội khách lúng túng dẫn tới sai lầm.

Ngumoha và Salah mang về chiến thắng cho Liverpool

Tuy nhiên phải chờ tới phút 36, người hâm mộ Liverpool mới có cơ hội ăn mừng sau khi tình huống xử lí và dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ 17 tuổi, Rio Ngumoha.

4 phút sau, Ngumoha tiếp tục góp công vào bàn nhân đôi cách biệt. Pha đột phá của "Sao Mai" này thu hút hậu vệ, trước khi Gakpo kiến tạo để Salah lập công.

Bước sang hiệp 2, Fulham vùng lên mạnh mẽ hòng tìm đường vào khung thành Liverpool. Dù vậy, những gì họ làm được chỉ là bàn thắng không được công nhận ở phút 47 vì lỗi việt vị. Phía đối diện, Liverpool cũng không thể tận dụng các cơ hội đáng chú ý.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về "Lữ đoàn đỏ". Kết quả này giúp thầy trò HLV Arne Slot củng cố vị trí thứ 5 (52 điểm/32 trận) - vị trí vừa đủ để giành suất dự Champions League - hơn đội xếp sau Chelsea 4 điểm.

Chung cuộc: Liverpool 2-0 Fulham

Video bóng đá Brentford - Everton: Rượt đuổi 4 bàn nghẹt thở (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 32 Ngoại hạng Anh) Các cầu thủ Brentford và Everton tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh

Nguồn:

-12/04/2026 00:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN