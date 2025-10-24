Ngất ngây dàn WAGs Barcelona thiêu đốt mọi ánh nhìn trước Siêu kinh điển

💪 “Nữ chiến binh” đồng hành cùng Lewandowski

Người đẹp Ba Lan Anna Lewandowska, 36 tuổi, từng là vận động viên karate chuyên nghiệp, đại diện quốc gia tham dự nhiều giải đấu quốc tế. Bà xã của Robert Lewandowski hiện là chuyên gia dinh dưỡng và thể hình, đồng thời sáng lập thương hiệu thực phẩm Foods by Ann.

Chính Anna là người đã giúp chồng thay đổi chế độ ăn uống, cải thiện thể lực và phong độ thi đấu trong nhiều năm qua. Không chỉ xinh đẹp và giỏi giang, Anna còn được xem là một trong những WAGs giàu có bậc nhất thế giới.

Bà xã của Lewandowski, cựu vô địch karate và hiện là chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng tại Ba Lan

👠 Bóng hồng Brazil quyến rũ bên cạnh Raphinha

Natalia Belloli, 25 tuổi, là một trong những WAGs nổi tiếng nhất Brazil với hơn 450.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống sang chảnh bên cạnh cầu thủ Raphinha, cùng cậu con trai đáng yêu Gael.

Natalia là tín đồ thời trang đích thực, thường xuất hiện trong các thiết kế của Dolce & Gabbana, Louis Vuitton hay Versace. Cô không chỉ được yêu mến bởi phong cách tinh tế mà còn bởi hình ảnh người mẹ trẻ đầy năng lượng.

Bóng hồng Brazil quyến rũ bên cạnh Raphinha, luôn gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng

💋 Người mẫu Tây Ban Nha ngọt ngào của Fermin Lopez

Người mẫu kiêm influencer Berta Gallardo, 22 tuổi, công khai hẹn hò với tiền vệ trẻ Fermin Lopez vào mùa hè năm nay. Tin đồn tình cảm của cặp đôi đã xuất hiện từ một năm trước và đến Euro 2024, Berta gây “bão” khi hôn Lopez ngay trên sân sau khi Tây Ban Nha vô địch.

Hiện cô sở hữu 74.000 người theo dõi trên Instagram - con số hứa hẹn tăng mạnh khi Lopez tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Barcelona. Với phong cách thời trang tinh tế và nét đẹp hiện đại, Berta được ví như “viên ngọc mới” trong dàn WAGs xứ Catalan.

Người mẫu trẻ Berta Gallardo và tiền vệ Fermin Lopez công khai tình cảm sau nụ hôn ngọt ngào tại Euro 2024

🎬 Hot TikToker người Đức, bạn gái Dani Olmo

Sinh ra tại Berlin, Laura Abla Schmitt, 26 tuổi, là một trong những gương mặt mạng xã hội được yêu thích tại Đức. Cô sở hữu 260.000 người theo dõi trên TikTok và hơn 24 triệu lượt xem cho các video của mình.

Laura hẹn hò cùng tiền vệ Dani Olmo - ngôi sao hiện đang chơi cho Barca. Cả hai công khai tình cảm vào dịp Năm mới với bức ảnh ngọt ngào đăng trên Instagram, dù theo tờ Bild, họ đã âm thầm bên nhau nửa năm trước đó. Laura thường xuyên xuất hiện với gu thời trang đơn giản, hiện đại, mang đậm tinh thần “cool girl” châu Âu.

Bạn gái Dani Olmo, Laura Abla Schmit sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội

👗 Nàng thơ Hà Lan của Frenkie De Jong

Mikky Kiemeney, 26 tuổi, từng là vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng trước khi gặp Frenkie De Jong - ngôi sao của Barcelona. Hiện Mikky là fashion influencer đình đám với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram.

Cô sở hữu thương hiệu thời trang riêng, chuyên thiết kế dòng đồ thể thao và trang phục dạo phố. Tháng 5 vừa qua, Mikky và De Jong bí mật tổ chức lễ cưới ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết. Không chỉ là “nửa kia” của một ngôi sao bóng đá, Mikky còn được ngưỡng mộ như hình mẫu phụ nữ tự lập, cá tính và thành công.

Mikky Kiemeney và Frenkie De Jong vừa bí mật tổ chức đám cưới

🎤 Ca sĩ tài năng, vợ của thủ môn Szczesny

Marina Luczenko, 35 tuổi, là vợ của thủ môn Wojciech Szczesny, tân binh trong khung gỗ của Barcelona. Cặp đôi kết hôn năm 2016 sau khi cựu sao Arsenal cầu hôn Marina trong buổi tiệc sinh nhật lãng mạn.

Sinh ra tại Ukraine và chuyển đến Ba Lan khi mới 2 tuổi, Marina sớm theo đuổi con đường ca hát và nhanh chóng trở thành ngôi sao nhạc pop nổi tiếng. Cô từng hợp tác với James Arthur - quán quân “The X Factor” của Anh. Với vẻ đẹp thanh lịch cùng giọng hát ngọt ngào, Marina luôn nằm trong top những WAGs quyến rũ và tài năng nhất của Barca.

Ca sĩ Marina Luczenko - vợ của thủ môn Wojciech Szczesny

💞 Tình đầu trong sáng của sao trẻ Gavi

Tiền vệ trẻ Gavi không chỉ gây chú ý bởi kỹ năng thi đấu mà còn bởi chuyện tình dễ thương với Ana Pelayo, 21 tuổi. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Gavi trở lại và giúp Barca thắng Sevilla 5-1, nơi Ana trao anh nụ hôn ngọt ngào ngay sau trận.

Ana hiện là sinh viên đại học, bạn thân của em gái Gavi - Aurora, đồng thời cũng thân thiết với Sira, con gái HLV Luis Enrique. Vẻ đẹp trong trẻo và phong cách nhẹ nhàng giúp Ana trở thành “nàng thơ tuổi đôi mươi” trong mắt người hâm mộ xứ Catalan.

Ana Pelayo - cô bạn gái tuổi đôi mươi của sao trẻ Gavi

El Clasico luôn là tâm điểm của bóng đá thế giới, nhưng bên ngoài sân cỏ, ánh đèn cũng sẽ hướng về dàn WAGs của Barcelona - những người phụ nữ tài năng, xinh đẹp và đầy bản lĩnh. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại Bernabeu, không chỉ các ngôi sao trên sân mà cả những “nàng hậu phương” quyến rũ này cũng sẽ khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo.

Trận đấu giữa Real Madrid và Barcelona tại vòng 10 LaLiga sẽ diễn ra lúc 22h15 ngày 26/10 (giờ Việt Nam), hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao cả trong lẫn ngoài sân cỏ.