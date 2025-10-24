Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Kylian Mbappe là đối thủ đáng sợ cho Barcelona, nhưng Barca đã thắng Real Madrid cả 4 trận mùa trước, và Lamine Yamal đang trong chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước cá nhân Mbappe. Dù vậy tối Chủ nhật này, Mbappe và Real Madrid đang có thanh thế để chấm dứt chuỗi trận thất bại của họ.
2 ngôi sao lớn đụng độ
El Clasico, Real Madrid – Barcelona, trận đấu đã luôn là tâm điểm của bóng đá Tây Ban Nha mỗi mùa giải. Mỗi lần 2 đội gặp nhau là những lần thước đo đẳng cấp được mang ra để đánh giá không chỉ sức mạnh chuyên môn của mỗi bên, mà còn cả trình độ của từng cầu thủ. Và hai đội này lại là những đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu ở vị trí của mình.
Từ mùa giải trước, sự bùng nổ của Lamine Yamal đã khiến tên tuổi của siêu sao tuổi teen nổi khắp thế giới, và anh đã lu mờ Kylian Mbappe trong mùa giải đầu tiên Mbappe chuyển tới Real Madrid. Mbappe vẫn ghi được nhiều bàn thắng, nhưng những thể hiện cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả của Yamal trên sân đã giúp Barcelona đánh bại Real Madrid trong cả 4 trận, thâu tóm toàn bộ các danh hiệu quốc nội lẫn đưa Yamal tới giải thưởng Quả bóng Bạc.
Nhưng thời thế dường như đang thay đổi. Real Madrid trong mùa này đã khởi đầu tốt hơn, và Mbappe đã ghi bàn ở gần như mọi trận đấu. Phong độ của Mbappe đã đặt anh vào danh sách ứng cử viên cho giải Quả bóng Vàng tiếp theo từ khá sớm, và Mbappe mùa qua cũng đã thường xuyên sút tung lưới Barca dù đội nhà thua.
Cuộc đấu đêm Chủ nhật tới (22h15, 26/10) do vậy có thể xem là một cuộc so tài thực sự giữa 2 siêu sao đã đạt đỉnh cao phong độ. Họ có thể tạo nên dấu ấn theo những cách nào?
Lamine Yamal – Gánh nặng của thần đồng
Y
amal đã chiếm được vị trí đá cánh phải tại Barcelona trong 2 mùa giải qua nên ngay sau khi khỏi chấn thương, HLV Hansi Flick đã đưa anh trở lại trong trận gặp Girona. Dù vậy Yamal không có thể trạng tốt do vẫn chưa bình phục hoàn toàn cơn đau háng, nên anh chơi tương đối nhạt nhòa trước khi bị thay ra sau 60 phút.
Dù vậy, ngay cả trong trạng thái không đạt 100%, Yamal vẫn có thể tung một cú chạm 1 sát biên rất nhạy cảm, đưa bóng xoáy vòng qua lưng hậu vệ Alex Moreno để vượt lên. Khả năng đột phá qua người của Yamal bây giờ đã được so sánh với tiền bối Ronaldinho & Neymar: Khi bóng tới chân, Yamal có thể vượt qua bất kỳ ai theo bất kỳ cách nào.
Yamal hiện đã qua người thành công 26 lần từ đầu mùa ở La Liga để đứng trong top 5 danh sách các cầu thủ qua người hay nhất đang đá ở 5 giải VĐQG hàng đầu. Tổng số lần của Yamal ngang bằng Haissem Hassan của Real Oviedo, trong khi Ander Barrenetxea của Real Sociedad nhiều hơn 1 lần, Kylian Mbappe nhiều hơn 2 lần, và dẫn đầu là Mohammed Kudus của Tottenham với 30 lần.
Nhưng số phút thi đấu của Yamal lại là thấp nhất trong 5 cầu thủ đó vì anh đã nghỉ một số trận do chấn thương, nếu tính top 15 thì anh cũng là cầu thủ có số phút ít nhấ. Do đó thay vì tính tổng số, khi chia tần suất thì Yamal mới đang là cầu thủ có tỷ lệ qua người thành công thường xuyên nhất.
Y
amal mùa trước ghi bàn hơi ít, chỉ 9 bàn ở La Liga. Dường như Yamal không tốt trong dứt điểm nên mùa qua anh đã sút bóng không thường xuyên, đặc biệt là đầu mùa. Giai đoạn nửa cuối mùa 2024/25, Yamal cũng bỏ lỡ khá nhiều, nổi bật nhất là trước Inter Milan ở Cúp C1.
Các pha ghi bàn của Yamal chủ yếu là cắt từ cánh vào và sút chân trái. Cách dứt điểm đó lại hay mang đến bàn thắng cho cầu thủ 18 tuổi, thậm chí là những bàn thắng cực kỳ đẹp. Từ pha ghi bàn trước ĐT Pháp ở bán kết EURO 2024, cho tới pha solo và đánh bại Thibaut Courtois 9 tháng trước.
Thế mạnh của Yamal hiện tại vẫn là đột phá và sau đó chuyền bóng dọn cỗ, và vì khả năng thoát đi của anh quá tốt nên đối thủ vẫn phải dùng 2-3 người kèm anh. Nhưng Yamal khi biết sút sẽ càng nguy hiểm hơn nữa, khi cuộc đối thủ phải tập trung hết vào anh và chấp nhận rủi ro trong kèm người ở vị trí khác.
Thực ra Yamal của hiện tại cũng không khác Messi năm 18-19 tuổi là bao, bởi Messi khi đó sút hỏng cũng nhiều, kể cả các cú đá ở vị trí thuận lợi. Kinh nghiệm thi đấu tích lũy sẽ dần khiến Yamal bình tĩnh và chính xác hơn khi sút bóng.
M
ặc dù là một tiền đạo xuất sắc, Yamal vẫn chỉ là một cá nhân trong đội hình Barca của HLV Hansi Flick. Kể cả Robert Lewandowski ở vị trí trung phong cắm vẫn có lúc được Flick gọi về vòng cấm đội nhà để đánh đầu phá các quả bóng bổng, còn Yamal cũng được gọi về để kèm người ở cột xa trong các quả phạt góc.
Chưa thực sự tập trung tối đa cho trách nhiệm này, dẫn tới bỏ người, khiến Yamal do đó cũng không tránh được sự chê trách của HLV Flick trong mùa này. Yamal không chỉ phải cố gắng ở các tình huống kèm người, anh còn phải chịu khó hơn nữa để bọc lót cho hậu vệ biên đội nhà.
Mùa này, cánh phải của Barca không còn ổn khi Jules Kounde hay mắc lỗi. Việc Real Madrid tập trung hỏa lực tấn công chủ yếu vào cánh trái, với sự góp mặt của Mbappe và Vinicius, đồng nghĩa Kounde sẽ chịu áp lực rất lớn từ 2 cầu thủ này, do đó Yamal càng phải hỗ trợ đồng đội người Pháp hơn. Chỉ 1-2 sai lầm từ khu vực này sẽ khiến Barca trả giá đắt, và họ mùa này đã mắc lỗi ở hàng thủ rất nhiều.
Kylian Mbappe & vai trò mới
T
rong mùa giải đầu tiên của mình tại Real Madrid, Mbappe đã khởi đầu không thực sự ấn tượng, nhưng rốt cuộc vẫn kết thúc mùa với 44 bàn trên mọi đấu trường, bao gồm 31 bàn ở La Liga để đoạt giải Pichichi cho ngôi Vua phá lưới. Dù vậy, Carlo Ancelotti đã xoay sở đội hình Real để cung phụng cách chơi của Mbappe, trong khi những Vinicius, Jude Bellingham và Rodrygo đều bị ảnh hưởng dù góp công lớn trong cú đúp danh hiệu mùa 2023/24.
Do đó câu chuyện được chú ý nhất khi Real Madrid bước vào mùa 2024/25, là Xabi Alonso sẽ sắp xếp ra sao để vừa duy trì sự cân bằng cho tập thể, vừa phát huy mạnh khả năng của Mbappe. Alonso quyết định rằng Real Madrid sẽ dâng cao, chơi ép sân và Mbappe cũng phải tham gia pressing, nhưng ông cho anh được miễn lùi về, khi đội không có bóng thì Mbappe sẽ quanh quẩn ở giữa sân để chờ nhận bóng phản công.
Trong vai trò và cách sắp xếp mới, Mbappe hiện đã ghi 10 bàn chỉ sau 9 vòng La Liga mùa này. Trước đây chỉ có đàn anh Cristiano Ronaldo có phong độ khủng khiếp hơn (17 bàn trong 9 vòng đầu của mùa 2014/15). Anh cũng đã có 5 bàn trong chỉ 2 trận ở Champions League.
A
lonso có công thức “Người thứ 3 chạy chỗ” trong cách bố trí tấn công cho Real Madrid. Ta hình dung một tình huống như sau: Hậu vệ phải Dani Carvajal chuyền về cho một đồng đội, có thể là trung vệ hoặc tiền vệ, trong khi Mbappe dạt sang sát biên phải nhận bóng, kéo hậu vệ trái của đối phương bám theo. Trong lúc bóng sắp tới chân Mbappe, chính Carvajal bắt đầu mở tốc vào không gian mà hậu vệ trái đối phương vừa rời khỏi và Mbappe sẽ chuyền vào chỗ đó để Carvajal chạy xuống.
Đây chỉ là một trong những khía cạnh mà Alonso xây dựng trên mặt trận tấn công của Real Madrid, nhưng cho thấy sự quan trọng của Mbappe. Anh thường xuyên di chuyển rộng và dùng sự thu hút hậu vệ đối phương của mình để tạo ra khoảng trống cho đồng đội chạy chỗ, trước khi chính anh di chuyển vảo trong chờ cơ hội dứt điểm. Mbappe do đó không chỉ là mối đe dọa từ các pha đột phá, anh kiêm luôn cả vai trò kiến thiết khi đối phương cô đặc không gian phòng ngự.
Nhưng đó mới chỉ là công thức để Real Madrid tấn công dễ hơn, vậy còn phong độ ghi bàn của Mbappe vì sao tốt như vậy? Việc mùa này Xabi Alonso tin dùng Arda Guler đã tạo ra một sự kết hợp cực kỳ ăn ý: đã có 6 bàn thắng trong 5 trận mùa này của Real Madrid được tạo nhờ sự phối hợp giữa bộ đôi Guler – Mbappe. Tổng cộng họ đã kết hợp với nhau để làm nên 9 bàn thắng từ khi khoác áo Real Madrid.
Dù Guler và Jude Bellingham có cùng khu vực hoạt động, Guler là một cầu thủ rất tinh ranh trong việc di chuyển vào khoảng trống để nhận bóng và cảm nhận được Mbappe khi nào mở tốc, lẫn khoảng trống phía trước ra sao. Guler là một nhà kiến thiết thật sự theo phong cách Mesut Ozil, trong khi Bellingham giống một “máy ủi” có xu hướng xông vào vòng cấm để tham gia tấn công hơn.
T
rong 8 trận đấu gặp Barcelona trong sự nghiệp, Mbappe đã ghi được tới 11 bàn thắng. Trong 4 trận mùa trước, Real Madrid thua cả 4 nhưng Mbappe vẫn ghi được bàn trước Barca trong 3 trận, bao gồm một cú hat-trick ở lượt về La Liga.
Mbappe hiện đang có thành tích 2 thắng – 1 hòa – 5 thua trước Barcelona, tức trước khi về Real Madrid, siêu sao người Pháp đã thắng nhiều hơn hòa/thua khi gặp đội bóng xứ Catalunya. Paris Saint-Germain gặp Barca ở vòng knock-out Cúp C1 các mùa 2020/21 và 2023/24, trong 4 trận đó Mbappe ghi tới 6 bàn, và trận duy nhất anh không ghi bàn cũng là trận duy nhất PSG thua.
Dù Barca đang ở thời nào, dưới đời HLV nào, Mbappe cũng có cách chọc thủng lưới đội bóng này. Khả năng mở tốc của anh trước đội hình thường dâng cao của Barca được xem là lý do chính, và khi đá bên cạnh một Arda Guler có khả năng kiến thiết xuất sắc, lẫn Vinicius chia sẻ sự chú ý của đối thủ, Mbappe sẽ càng có điều kiện chọc thủng lưới Barca.
Mbappe sẽ lật ngược thế cờ?
Kể từ cuộc gặp tại UEFA Nations League hồi tháng 6, Chủ nhật này sẽ là lần đầu tiên Yamal lại đối đầu Mbappe. Trước đó Yamal đã toàn thắng cả 6 trận gặp Mbappe từ EURO 2024 trở đi, nhưng thời thế đang thay đổi. Mbappe đã chắc chân tại Madrid, anh đang vào phom ở mọi đấu trường và tập thể của anh cũng đang thể hiện sự vững chãi.
Barcelona chơi thực sự không có gì ấn tượng từ đầu mùa giải, họ có đôi trận thắng đậm nhưng còn lại là những kết quả khá chật vật, thậm chí thua đậm trước đối thủ yếu hơn. Cá nhân Yamal đã phải ngồi ngoài dưỡng thương một thời gian, và khi trở lại anh vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất.
Đây sẽ là thời cơ tốt nhất của Mbappe để chấm dứt chuỗi trận thua trước cá nhân Yamal. Cả hai đều đang gánh trên vai gánh nặng trụ cột cho đội bóng của mình, nhưng trong khi Yamal bắt đầu cảm nhận sức ép từ nhiều phía và hiểu được mình còn phải tiến bộ điều gì, bộ kỹ năng của Mbappe đã định hình và anh cũng đã đủ trải nghiệm để đón nhận trách nhiệm to lớn ở Real Madrid một cách không sợ hãi.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/10/2025 23:05 PM (GMT+7)