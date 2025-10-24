El Clasico, Real Madrid – Barcelona, trận đấu đã luôn là tâm điểm của bóng đá Tây Ban Nha mỗi mùa giải. Mỗi lần 2 đội gặp nhau là những lần thước đo đẳng cấp được mang ra để đánh giá không chỉ sức mạnh chuyên môn của mỗi bên, mà còn cả trình độ của từng cầu thủ. Và hai đội này lại là những đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu ở vị trí của mình.

Từ mùa giải trước, sự bùng nổ của Lamine Yamal đã khiến tên tuổi của siêu sao tuổi teen nổi khắp thế giới, và anh đã lu mờ Kylian Mbappe trong mùa giải đầu tiên Mbappe chuyển tới Real Madrid. Mbappe vẫn ghi được nhiều bàn thắng, nhưng những thể hiện cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả của Yamal trên sân đã giúp Barcelona đánh bại Real Madrid trong cả 4 trận, thâu tóm toàn bộ các danh hiệu quốc nội lẫn đưa Yamal tới giải thưởng Quả bóng Bạc.