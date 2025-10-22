Huyền thoại MU muốn Maguire thay Fernandes làm đội trưởng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Huyền thoại Peter Schmeichel đã kêu gọi HLV Ruben Amorim cân nhắc trao lại băng đội trưởng MU cho Harry Maguire, khi cho rằng Bruno Fernandes chưa cho thấy khí chất và tinh thần lãnh đạo cần có của một thủ lĩnh thực thụ.

   

⚽ Schmeichel: “Tôi muốn Maguire là đội trưởng của MU”

Sau chiến thắng lịch sử 2-1 của MU trước Liverpool ngay tại Anfield, Peter Schmeichel đã không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho Harry Maguire. Trung vệ người Anh, trong lần hiếm hoi được đá chính tại Premier League mùa này, không chỉ ghi bàn quyết định mà còn thể hiện phong thái thủ lĩnh hiếm thấy nơi hàng phòng ngự.

Peter Schmeichel cho rằng Maguire xứng đáng đeo băng đội trưởng MU

Peter Schmeichel cho rằng Maguire xứng đáng đeo băng đội trưởng MU

Chia sẻ trên Viaplay, cựu thủ môn huyền thoại của “Quỷ đỏ” nói: “Tôi muốn Harry Maguire chơi mọi trận đấu. Tôi muốn cậu ấy là đội trưởng. Cậu ấy hội tụ đủ những phẩm chất của một thủ lĩnh đích thực của MU”.

Theo Schmeichel, Maguire không phải là cầu thủ nhanh nhất hay kỹ thuật nhất, nhưng bù lại, anh là người biết tổ chức, biết chỉ huy hàng thủ và mang đến sự tự tin cho các đồng đội. “MU cần một người như thế luôn bình tĩnh, luôn chịu trách nhiệm và luôn nói chuyện với các đồng đội. Đó là điều chúng ta đang thiếu,” ông nhấn mạnh.

🧠 Đặt dấu hỏi về “ngôn ngữ cơ thể” của Bruno Fernandes

Trái ngược với những lời khen cho Maguire, Schmeichel bày tỏ sự nghi ngờ về cách thể hiện của Bruno Fernandes trên sân. Dù đánh giá cao tài năng của tiền vệ người Bồ Đào Nha, ông cho rằng Bruno đôi khi không truyền được năng lượng tích cực cho các đồng đội.

Bruno được cho là không có tố chất "thủ lĩnh"

Bruno được cho là không có tố chất "thủ lĩnh"

Schmeichel nhận xét: “Bruno là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi không thích ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy. Có những lúc phản ứng của Bruno dễ bị hiểu lầm, như thể cậu ấy đang thất vọng với đồng đội”. Ông cho rằng trong bối cảnh nhiều cầu thủ trẻ của MU còn thiếu tự tin, việc có một đội trưởng bình tĩnh và biết khích lệ tinh thần đồng đội là điều quan trọng hơn bao giờ hết.

Schmeichel thậm chí chỉ ra ngay trên sân: “Hãy nhìn Maguire, cách cậu ấy chỉ đạo, ra hiệu cho đồng đội, hướng dẫn họ di chuyển. Đó là sự lãnh đạo thực thụ”.

💪 Ljungberg đồng cảm và khen ngợi Maguire

Không chỉ Schmeichel, huyền thoại Arsenal Freddie Ljungberg cũng bày tỏ sự tôn trọng dành cho Maguire sau những năm tháng chịu áp lực nặng nề. Ông cho rằng trung vệ người Anh là tấm gương về tinh thần chuyên nghiệp và kiên định.

Ljungberg chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy thương Maguire vì những gì anh ấy phải chịu đựng thật kinh khủng. Anh ấy chưa bao giờ than phiền, chỉ ra sân và cống hiến hết mình cho MU”.

Theo ông, phong cách phòng ngự của Maguire đặc biệt phù hợp với những trận đấu mà MU chủ động lùi sâu và chờ thời cơ phản công.

Ở tuổi 32, Maguire vẫn đang thu hút sự quan tâm từ các CLB Saudi Pro League, nhưng anh sẵn sàng từ chối những lời mời béo bở nếu MU đảm bảo vai trò và tương lai cho mình tại Old Trafford. “Với màn trình diễn như hiện tại, Maguire xứng đáng có cơ hội được trao lại niềm tin thậm chí là tấm băng đội trưởng,” Ljungberg kết luận.

22/10/2025 08:36 AM (GMT+7)
