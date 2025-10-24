Real Madrid ủ mưu đấu Barcelona: Ngỡ ngàng Yamal bị xem là "mắt xích yếu nhất"

Alonso chọn đánh vào Yamal

Theo trang tin Defensa Central thân Real Madrid, HLV Alonso đã bắt đầu vạch chiến lược cho Siêu kinh điển, thậm chí trước cả trận thắng Getafe ở La Liga và thắng Juventus với cùng tỷ số ở Champions League.

Alonso coi Yamal là “điểm yếu” của Barcelona

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cao Yamal cùng với Pedri là hai cầu thủ có kỹ năng và tiềm năng nổi bật nhất trong đội hình của Barcelona hiện tại. Tuy nhiên, ông tin rằng khả năng phòng ngự hạn chế của Yamal là điểm có thể khai thác.

Đánh giá này không dựa trên cảm tính, mà xuất phát từ quá trình phân tích chi tiết các trận đấu gần đây của Barcelona. Ban huấn luyện Real Madrid nhận thấy Yamal thường xuyên dâng cao và ít lùi về hỗ trợ phòng ngự, khiến cánh phải của Barcelona trở nên mong manh, và HLV Alonso coi đây là “mắt xích yếu nhất” trong hệ thống phòng ngự của đồng nghiệp Hansi Flick.

Trong một cuộc họp chiến thuật tại trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid, HLV Alonso được cho là đã nhấn mạnh với các học trò: “Chúng ta phải tấn công vào khu vực đó, chúng ta có thể gây tổn thương cho họ”.

Đây được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Real Madrid đang lên kế hoạch tập trung khoan phá cánh phải của Barcelona.

Theo tiết lộ, nhà cầm quân 43 tuổi muốn Vinicius và Alvaro Carreras tận dụng khoảng trống khi Yamal bỏ quên Jules Kounde, tạo ưu thế quân số trong các tình huống lên bóng bên cánh trái của Real Madrid.

Nguồn tin này còn khẳng định, HLV Alonso xem Yamal là cầu thủ phòng ngự yếu nhất của Barcelona, và tin rằng Vinicius hoàn toàn có thể vượt qua và làm lu mờ ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha.

Ngoài ra, Kylian Mbappe, người thường đá trung phong, cũng có thể dạt sang cánh trái để cùng Vinicius gây thêm áp lực và khiến hàng thủ Barcelona, đặc biệt là Kounde, rơi vào tình thế quá tải trong các tình huống chồng biên của Real Madrid.

Yamal vẫn có thể khiến Real Madrid khốn đốn

Dù Real Madrid được cho là sẽ nhắm vào Yamal như “điểm yếu” của Barcelona, họ cũng phải đặc biệt cảnh giác trước mối đe dọa mà ngôi sao trẻ 18 tuổi có thể gây ra ở đầu bên kia sân.

Yamal là cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của Barcelona

Yamal có thể là “mắt xích mong manh” khi phòng ngự, nhưng lại là nghệ sĩ thực thụ khi có bóng trong chân. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha sở hữu khả năng rê dắt mượt mà, dễ dàng vượt qua nhiều hậu vệ trước khi cắt vào trung lộ bằng chân trái “ma thuật” để cứa lòng hoặc kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Sự xuất hiện của Marcus Rashford trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của anh ở màu áo Barcelona cũng là điều được giới mộ điệu đặc biệt chờ đợi. Ngôi sao người Anh, gia nhập theo dạng cho mượn từ MU trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, đã ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo sau 11 trận cho đội bóng xứ Catalunya.

Barcelona được cho là có tùy chọn mua đứt Rashford với giá 30 triệu euro, nhưng thương vụ này sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính của đội chủ sân Nou Camp.