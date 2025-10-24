Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tennis đỉnh cao ATP 500: Sinner căng sức đấu Bublik, Fonseca đọ tài Shapovalov

Sự kiện: ATP Tour Jannik Sinner Alexander Zverev

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Ba trận tứ kết tại Vienna và Basel Open 2025 hứa hẹn bùng nổ khi các ngôi sao hàng đầu như Jannik Sinner, Alexander Zverev và Denis Shapovalov ra sân, đối đầu loạt đối thủ tiềm năng trong hành trình chinh phục danh hiệu.

  

🎾 Jannik Sinner - Alexander Bublik: Khoảng 22h30, 24/10 (tứ kết đơn nam Vienna Open 2025)

Jannik Sinner, hạt giống số 1 của giải và đứng vị trí thứ 2 thế giới, đang trình diễn phong độ ổn định tại ATP Vienna Open 2025 sau chiến thắng thuyết phục tại vòng 2 trước Flavio Cobolli với tỷ số 6-2, 7-6. Anh đã từng thắng Bublik 5 trong 7 trận đối đầu, trong đó có chiến thắng đáng chú ý tại US Open 2025, mặc dù trước đó cũng có thất bại tại Halle 2025.

Sinner (bên trái) không thể chủ quan trước Bublik (bên phải)

Sinner (bên trái) không thể chủ quan trước Bublik (bên phải)

Bublik, tay vợt Kazakhstan hạng 16, từng gây bất ngờ khi vượt qua Sinner tại Halle 2023, nhưng rất nhiều trận khác đều chứng minh anh chưa đủ sức vượt mặt tay vợt người Ý. Bublik có lối chơi mạnh mẽ, bền bỉ, và có những đường bóng phản công sắc sảo, nhưng Sinner có khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhờ nền tảng thể lực và kỹ thuật vượt trội.

🔥 Dự đoán kết quả: Jannik Sinner sẽ thắng Alexander Bublik với tỷ số 2-1, giành vé vào bán kết.

🎾 Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: Khoảng 20h, 24/10 (tứ kết đơn nam Vienna Open)

Trận tứ kết ATP Vienna 2025 giữa Zverev và Griekspoor dự báo sẽ là một màn so tài rất hấp dẫn và đầy kịch tính. Zverev, hạng 3 thế giới, đang có phong độ ổn định và vững vàng với thành tích 50-21 trong mùa giải 2025 và nhiều lần vào sâu các giải lớn. Anh đã từng giành 24 danh hiệu trong sự nghiệp và giữ ưu thế áp đảo trong đối đầu với Griekspoor, dẫn 8-2.

Zverev (bên trái) được đánh giá vượt trội nhưng dĩ nhiên mọi thứ không dễ dàng&nbsp;

Zverev (bên trái) được đánh giá vượt trội nhưng dĩ nhiên mọi thứ không dễ dàng 

Ngược lại, Griekspoor, hạng 28 thế giới, là tay vợt luôn chơi với quyết tâm cao nhất. Mùa này anh cũng thể hiện sự tiến bộ rõ rệt với danh hiệu Mallorca và các lần vào sâu giải đấu lớn, trong đó có màn hạ gục hạt giống số 5 Karen Khachanov tại Vienna. Griekspoor đặc biệt mạnh trong các loạt đánh tie-break và điểm break, có thể khiến Zverev gặp nhiều áp lực.

Điểm mạnh của Zverev là khả năng giữ game giao bóng lên đến 85%, cùng với những cú đánh thuận tay chuẩn xác. Tuy nhiên, Griekspoor phòng thủ chắc chắn và tận dụng tốt các cơ hội đánh trả, từng gây khó dễ cho Zverev ở Indian Wells 2025.

🔥 Dự đoán kết quả. Zverev sẽ thắng với tỷ số 2-0, đi vào bán kết.

🎾 Joao Fonseca - Denis Shapovalov: Khoảng 20h30, 24/10 (tứ kết Basel Open)

Fonseca, 19 tuổi, là tài năng trẻ nổi bật của quần vợt Brazil với những bước tiến vượt bậc trong năm 2025. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm ở các giải lớn, nhưng anh đã làm mưa làm gió ở nhiều giải đấu, nổi bật với phong cách đánh uy lực và thể hiện rõ tâm lý vững vàng.

Fonseca (bên trái) lần đầu tiên đối đầu với&nbsp;Shapovalov (bên phải)

Fonseca (bên trái) lần đầu tiên đối đầu với Shapovalov (bên phải)

Shapovalov, 26 tuổi, đang đứng hạng 23 thế giới, là tay vợt dày dạn kinh nghiệm và được đánh giá cao hơn về mặt chiến thuật cũng như sự ổn định. 

Trận tứ kết ATP Vienna 2025 giữa Fonseca và Shapovalov sẽ là màn đối đầu giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Fonseca sẽ tận dụng sự hưng phấn, tinh thần sảng khoái và lối chơi áp lực để gây khó khăn cho Shapovalov. Trong khi đó, Shapovalov sẽ dựa vào sự điềm tĩnh, kiểm soát trận đấu và khai thác điểm yếu trong lối chơi chưa quá ổn định của Fonseca.

🔥 Dự đoán trận đấu. Shapovalov nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 24/10

Giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 500 - Erste Bank Open 2025 - tứ kết

Thứ sáu, 24/10/2025

18:30

Alex de Minaur

Matteo Berrettini

On Sports News

20:00

Tallon Griekspoor

Alexander Zverev

On Sports News

22:30

Jannik Sinner

Alexander Bublik

On Sports News

Thứ bảy, 25/10/2025
01:15 Corentin Moutet Lorenzo Musetti

On Sports News

Tennis ATP 500 - Swiss Indoors Basel 2025 - tứ kết

Thứ sáu, 24/10/2025
19:00 Felix Auger Aliassime Jaume Munar
20:30 Joao Fonseca Denis Shapovalov
23:00 Casper Ruud Alejandro Davidovich Fokina

Thứ bảy, 25/10/2025

00:30

Ugo Humbert

Reilly Opelka

Tennis WTA 500 - Pan Pacific Open (Tokyo) - tứ kết

Thứ sáu, 24/10/2025
08:30 Anna Kalinskaya Linda Noskova
10:00 Victoria Mboko Elena Rybakina
11:30 Ekaterina Alexandrova Sofia Kenin
15:00 Belinda Bencic Karolina Muchova

Tennis WTA 250 - Guangzhou Open - tứ kết

Thứ sáu, 24/10/2025
12:00 Lulu Sun Caty McNally
13:30 Claire Liu Ella Seidel
15:00 Elisabetta Cocciaretto Ann Li
18:00 Katie Volynets Shuai Zhang

