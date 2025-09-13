Pep Guardiola khen Haaland đẳng cấp cao hơn Isak, tiết lộ cách dùng Donnarumma
HLV Pep Guardiola của Man City đã có những phát biểu đáng chú ý trong cuộc họp báo trước trận đại chiến MU tại Etihad ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.
Khi được hỏi liệu có thể gắn bó lâu dài như Sir Alex Ferguson ở MU hay không, Pep chia sẻ: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Kết quả quyết định vị trí và tôi phải có một mùa giải tốt. Tôi sẽ không ở lại nếu CLB cảm thấy cần sự thay đổi. Nhưng ngay lúc này, tôi muốn làm điều đó hơn bao giờ hết sau những gì đã xảy ra mùa trước.
Tôi không nói điều này chỉ vì những gì mình đã làm trong quá khứ. Tôi thích nhìn về phía trước. Còn tôi sẽ ở lại bao lâu ư? Khi mới đến và ký hợp đồng 3 năm, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn bó đến một thập kỷ. Tôi rất tự hào vì điều đó. Tôi muốn tiếp tục giúp đỡ đội bóng, CLB”.
“Isak là cầu thủ xuất sắc, nhưng Haaland ở một đẳng cấp cao hơn. Các bạn hỏi tôi về Haaland, và cậu ấy thực sự là số một.
Isak chắc chắn phải là cầu thủ hàng đầu nếu nhìn vào số tiền mà Liverpool bỏ ra. Người khác có thể nói về Mbappe, Messi hay Ronaldo… nhưng tôi sẽ không đổi Haaland lấy bất kỳ ai. Tôi hiểu Haaland và tôi rất thích cậu ấy”.
HLV Pep Guardiola đã thực hiện cuộc thay máu lớn tại Man City trong năm 2025. Khi được hỏi liệu ông có cảm giác giống như giai đoạn đầu mới đến CLB năm 2016 hay không, Pep dí dỏm đáp: “Hồi đó tôi vẫn còn tóc. Mười năm là quãng thời gian dài. Nhưng đúng vậy, cảm giác cũng tương tự khi bạn thay đổi tới 10 cầu thủ quan trọng.
CLB đã hỗ trợ để chúng tôi thực hiện bước đi đầu tiên cho sự thay đổi này trong nhiều năm. Ở bất kỳ đội bóng nào cũng luôn có sự thay đổi, và khi bạn thay tới 10 cầu thủ chỉ trong bốn, năm tháng thì mọi thứ đều cần được sắp xếp, ổn định và tạo ra sự nhất quán.
Chúng tôi vẫn đang làm nhiều điều tốt, nhưng rõ ràng vẫn cần sự ổn định hơn so với hiện tại. Từng bước, chúng tôi sẽ đạt được điều đó”.
“Trước hết, tôi muốn dành vài lời cho Ederson, cũng như Gundogan và Akanji. Thật khó để tưởng tượng chúng tôi sẽ thế nào nếu thiếu họ. Ederson đã giúp đỡ đội bóng theo cách đặc biệt. Gundogan cũng vậy, cậu ấy đến khi tôi vừa nhậm chức, một cầu thủ thông minh và giàu kinh nghiệm. Akanji cũng để lại dấu ấn theo cách riêng. Tôi chúc tất cả họ những điều tốt đẹp nhất.
Ederson đã nghĩ đến việc tìm kiếm trải nghiệm mới trong một hoặc hai mùa qua, và thị trường mang đến cho chúng tôi cơ hội ký hợp đồng với Donnarumma khi mới 26 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm dày dạn ở đội tuyển quốc gia”.
“Marmoush trở về từ ĐT Ai Cập với chấn thương. Rayan Ait Nouri và Rayan Cherki đều sẽ vắng mặt. John Stones vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân nhưng không phải vấn đề nghiêm trọng. Còn lại các cầu thủ đều ổn.
Chúng tôi sẽ phải chờ kết quả kiểm tra của Marmoush, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ phải nghỉ vài tuần. Trước kỳ nghỉ đội tuyển quốc tế lần tới, cậu ấy sẽ sẵn sàng trở lại”.
“Gigi (Donnarumma) rất cao lớn, thực sự là chốt chặn có tầm ảnh hưởng ở những sân khấu lớn. Mùa trước, cậu ấy đã thể hiện điều đó tại Champions League. Tất nhiên, thủ môn nào cũng sẽ phải nhận bàn thua, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là luôn cố gắng hỗ trợ cậu ấy.
James Trafford hiện là thủ môn của Man City, nhưng ở vị trí này chúng tôi chỉ có thể chọn một người bắt chính. Mùa giải kéo dài với rất nhiều trận đấu, vì vậy tất cả thủ môn đều sẽ có cơ hội góp mặt”.
“Tôi sẽ không yêu cầu Gigi (Donnarumma) làm những điều mà cậu ấy không cảm thấy thoải mái. Chúng tôi không mang Gigi về để cậu ấy làm những gì Ederson đã làm. Gigi có những phẩm chất khác biệt. Với các thủ môn hiện có, chúng tôi hoàn toàn có tiềm năng để khai thác và sử dụng họ một cách hiệu quả”.
“Chúng tôi vừa trở lại tập luyện hôm 11/9, các cầu thủ đều ổn. Tôi hiểu trận đấu này quan trọng thế nào với người hâm mộ Man City. Đây thực sự là một trận đấu rất quan trọng và tôi đặt niềm tin rất lớn vào các cầu thủ của mình”.
