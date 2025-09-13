Pep Guardiola khen Haaland đẳng cấp cao hơn Isak, tiết lộ cách dùng Donnarumma

Pep Guardiola nói về việc gắn bó bao lâu với Man City

Khi được hỏi liệu có thể gắn bó lâu dài như Sir Alex Ferguson ở MU hay không, Pep chia sẻ: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Kết quả quyết định vị trí và tôi phải có một mùa giải tốt. Tôi sẽ không ở lại nếu CLB cảm thấy cần sự thay đổi. Nhưng ngay lúc này, tôi muốn làm điều đó hơn bao giờ hết sau những gì đã xảy ra mùa trước.

Tôi không nói điều này chỉ vì những gì mình đã làm trong quá khứ. Tôi thích nhìn về phía trước. Còn tôi sẽ ở lại bao lâu ư? Khi mới đến và ký hợp đồng 3 năm, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn bó đến một thập kỷ. Tôi rất tự hào vì điều đó. Tôi muốn tiếp tục giúp đỡ đội bóng, CLB”.