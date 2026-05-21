Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Neymar sẽ dự World Cup, và ‘tâm kịch’ bắt đầu

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Một lần nữa, Neymar trở thành chủ đề lớn nhất Brazil trước một kỳ World Cup. Ngay trong hoàn cảnh tưởng như khó trở thành hiện thực nhất, số 10 sẽ tiếp tục theo bước Selecao và một màn “tâm kịch” bắt đầu.

Đêm Rio lạ kỳ

Hãy dừng khúc nhạc tiễn đưa. Cất những bài điếu văn vào ngăn kéo. Bảo tay violin hôm nay có thể nghỉ sớm.

Neymar sẽ dự World Cup.

Trong một đêm ấm áp, chậm rãi và ồn ào đến kỳ lạ ở Rio de Janeiro, Carlo Ancelotti đã đẩy đội tuyển Brazil - và cả những cuộc tranh luận công khai ở xứ sở samba - sang một chương mới.

Suốt sáu tháng qua, cả Brazil bị hút vào câu chuyện Neymar: Cuộc trưng cầu dân ý, một vở tâm lý kịch kéo dài với dấu hỏi khổng lồ ở trung tâm. Bằng một thoáng ngập ngừng và nụ cười mỉa nhẹ, Ancelotti khép lại câu chuyện ấy, rồi trao cho tất cả một kịch bản khác. Chào mừng đến với Neymar: Canh bạc cuối cùng, một dạng tâm lý kịch hơi khác, có thể làm nên mùa hè rực rỡ cho Brazil - hoặc phá hỏng tất cả.

Đây sẽ là World Cup thứ tư của Neymar. Và gần như chắc chắn cũng là lần cuối, trừ khi y học đạt bước tiến phi thường trước năm 2030. Với anh, đó là cơ hội sửa lại vài điều dang dở, khép lại câu chuyện cùng Selecao bằng một dấu chấm đẹp. Với Brazil, đó là một canh bạc lớn, nơi họ đẩy cả chồng phỉnh vào tài năng của Neymar - thứ tài năng phi phàm, không cần chứng minh - đồng thời nhắm mắt trước mọi rủi ro đi kèm.

Chiều gió đã đổi trước ngày công bố danh sách. Ancelotti, sau gần 12 tháng âm thầm bực bội vì họp báo nào cũng bị hỏi về Neymar, dường như đã mềm lòng.

Không phải Neymar, người bước sang tuổi 34 hồi tháng Hai, đang chơi quá hay cho Santos. Anh có ra sân, điều vốn đã là đáng kể sau quá nhiều nỗi khổ chấn thương, nhưng cũng vướng chuyện xích mích với đồng đội trẻ và nổi nóng sau khi bị thay ra vì nhầm lẫn. Sự thay đổi trong giọng điệu, vì thế, đến từ nơi khác.

Phe ủng hộ Neymar, trước đây được dẫn dắt bởi các cựu danh thủ như Romario, Cafu hay Zico, có thêm nhiều tiếng nói mới, trong đó không ít người giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của Ancelotti. “Với tư cách đồng đội, người Brazil và người hâm mộ, chúng tôi muốn anh ấy dự World Cup”, đội trưởng Marquinhos nói với UOL hồi tháng Ba. Casemiro và Raphinha cũng lặp lại quan điểm đó trong những cuộc phỏng vấn đáng chú ý. “Anh ấy là người có thể đưa chúng tôi đến chức vô địch World Cup thứ sáu”, Raphinha nói với TV Globo đầu tháng này.

Ancelotti luôn khẳng định ông là người duy nhất đưa ra quyết định cuối cùng về Neymar. Nhưng tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông đã để lộ một tín hiệu lớn. “Tôi hiểu rất rõ Neymar được yêu mến thế nào, không chỉ bởi công chúng mà cả các cầu thủ”, ông nói. “Đây cũng là một yếu tố, bởi chúng tôi phải cân nhắc bầu không khí xoay quanh việc triệu tập Neymar. Không phải tôi sẽ ném một quả bom vào phòng thay đồ”.

Điều đáng chú ý là HLV người Italy trở lại chủ đề ấy hôm thứ Hai, sau khi công bố danh sách. Ông viện dẫn sự cải thiện thể trạng của Neymar như tiêu chí then chốt, nhưng cũng nhắc đến động lực trong tập thể. “Với kinh nghiệm của cậu ấy ở những giải đấu kiểu này, và tình cảm cả đội dành cho cậu ấy, chúng tôi nghĩ mình có thể tạo ra bầu không khí tốt hơn”, Ancelotti nói.

Canh bạc của Ancelotti

Trên lý thuyết, lập luận ấy không có gì sai. Nhưng nó sẽ phải vượt qua ba câu hỏi. Thứ nhất, liệu sự ngưỡng mộ rộng khắp dành cho Neymar, đôi khi gần như thành thái độ kính nể ngay cả trong nhóm cầu thủ đàn anh, có khiến trách nhiệm lại bị dồn sang anh như nhiều lần trước? Thứ hai, liệu chính Neymar có sẵn sàng chỉ là một người lính trong đội, thay vì nhân vật trung tâm?

Rồi còn cả “tổ hợp công nghiệp Neymar”: những phân tích và siêu phân tích về từng hơi thở của anh, những cơn hoảng loạn đạo đức lúc bật lúc tắt, những màn phụ diễn lòe loẹt nhưng có lực hấp dẫn riêng. Liệu Brazil có thể tốt hơn nếu không phải mang theo tất cả những thứ đó?

“Cậu ấy có cùng vai trò, cùng nghĩa vụ như 25 cầu thủ còn lại”, Ancelotti nói hôm thứ Hai. “Cậu ấy có thể đá chính, có thể không. Có thể ngồi dự bị rồi vào sân”.

Nhưng Neymar luôn được đặt trên bệ cao. Và khi những ngày tháng của anh ở đẳng cấp này đã được đếm ngược, có thể tin chắc rằng Neymar sẽ xem World Cup này là chuyện cá nhân.

Có thể gọi đó là món nợ chưa trả. Neymar là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Brazil, không thể phủ nhận là một trong những cầu thủ lớn. Nhưng World Cup chưa bao giờ thật sự dịu dàng với anh. Anh lẽ ra đã có mặt tại giải năm 2010 khi mới 18 tuổi, nhưng không được gọi và trở thành nạn nhân của cách quản lý khô khan và thiếu cảm hứng từ Dunga.

Năm 2014, trên sân nhà, Neymar là nguồn cảm hứng lớn cho đến khi bị Juan Camilo Zuniga của Colombia đá thẳng vào giường bệnh. Năm 2018, anh chỉ đạt một nửa thể trạng tốt nhất. Bốn năm sau tại Qatar, anh tạo ra khoảnh khắc thiên tài khiến tim người xem như ngừng đập trong trận tứ kết với Croatia, nhưng rốt cuộc Selecao vẫn là kẻ thua cuộc sau loạt đá luân lưu định mệnh.

Đó không phải thành tích tệ. Tám bàn và bốn kiến tạo sau 13 trận World Cup là con số đáng nể. Nhưng Neymar có lý do để cảm thấy nó vẫn chưa tương xứng với tầm vóc tài năng của mình. Ít nhất là chưa.

Neymar mới chỉ bốn lần khoác áo Brazil kể từ trận thua Croatia. Lần gần nhất anh ra sân cho đội tuyển là trước Uruguay ngày 17/10/2023. Nếu góp mặt trong trận giao hữu với Panama ngày 31/5, đó sẽ là lần trở lại sau 956 ngày vắng bóng. Với những chấn thương anh đã trải qua, sự thận trọng là điều cần thiết. Neymar sẽ đầy động lực hè này, nhưng hơn ai hết, anh cũng hiểu chỉ riêng việc đi được tới đây đã là một thành tựu.

“Giấc mơ của tôi là dự World Cup”, Neymar nói hôm Chủ nhật, sau khi chơi cho Santos trước Coritiba. “Tôi luôn rõ ràng về điều đó. Đó là điều tôi đã nỗ lực hướng tới. Tôi muốn có mặt ở đó”.

Hôm thứ Hai, Ancelotti trao cho Neymar điều ước ấy. Quyết định đó khôn ngoan hay sai lầm, từ giờ sẽ trở thành chủ đề trung tâm trong hành trình World Cup của Brazil, dù theo hướng tốt hay xấu. Còn hiện tại, chỉ có một điều chắc chắn: nó sẽ không nhàm chán.

