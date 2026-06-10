Vợ Tiến Minh thắng không tưởng 21-1 ở giải cầu lông quốc tế, đối thủ sốc nặng

Tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Trang vừa khiến người hâm mộ cầu lông quốc tế ngỡ ngàng khi tạo nên một tỷ số hủy diệt tại giải đấu đang diễn ra ở Thái Lan.

Vũ Thị Trang chỉ cho đối thủ Malaysia ghi 1 điểm ở set 1

Set đấu "không tưởng" và chiến thắng tốc hành

Ngay tại trận ra quân vòng 1 nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang 34 tuổi (hạng 126 thế giới) chạm trán đối thủ trẻ 19 tuổi người Malaysia, Ashlyn Chee (hạng 304 thế giới). Dù kém đàn chị tới 15 tuổi, tay vợt Malaysia được đánh giá là một tài năng tiềm năng của khu vực. Tuy nhiên, trước sự kinh nghiệm và lối đánh áp đảo của ngôi sao gốc Bắc Giang, Ashlyn Chee hoàn toàn bị sụp đổ.

Trong set đấu đầu tiên, Vũ Thị Trang thi đấu như dạo chơi nhưng ghi điểm liên tiếp, chỉ để đối phương có được duy nhất một điểm danh dự và kết thúc với tỷ số không tưởng 21-1. Sang set hai, dù đã cố gắng bắt nhịp, tay vợt trẻ người Malaysia vẫn không thể ngăn cản đà hưng phấn của Vũ Thị Trang và tiếp tục nhận thất bại cách biệt 21-7. Trận đấu khép lại nhanh chóng chỉ sau 18 phút thi đấu, đưa Vũ Thị Trang thẳng tiến vào vòng 2.

Quy mô giải đấu và đối thủ tiếp theo

Giải đấu mà Vũ Thị Trang đang tham gia là Phuket International Challenge 2026, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 6 tại Phuket, Thái Lan. Đây là giải đấu uy tín nằm trong hệ thống chính thức của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) và Liên đoàn Cầu lông Châu Á, quy tụ hàng loạt tay vợt tên tuổi từ các quốc gia mạnh như Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, hay Đài Bắc Trung Hoa. Giải đấu có tổng giá trị tiền thưởng là 20.000 USD, là cơ hội quan trọng để các vận động viên tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng thế giới.

Sau chiến thắng chấn động ở vòng mở màn, Vũ Thị Trang đã bước vào vòng 2. Nếu tiếp tục duy trì phong độ để tiến sâu vào vòng 16 tay vợt, đối thủ tiếp theo của cô được xác định là tay vợt chủ nhà Thái Lan Nattanant Kulamat (dự kiến diễn ra chiều 10/6), một đối thủ được đánh giá là vừa sức để đại diện Việt Nam có thể tiếp tục tiến xa.

Lực lượng cầu lông Việt Nam tại giải đấu

Bên cạnh lão tướng Vũ Thị Trang, đội tuyển cầu lông Việt Nam đem tới giải đấu lần này một lực lượng hùng hậu, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của tài năng trẻ 14 tuổi vừa vô địch giải trẻ quốc gia 2026, Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai). Ngay trong trận ra quân, Thu Huyền (hạng 330 thế giới) cũng đã thi đấu xuất sắc để "phục thù" thành công trước đối thủ xếp trên mình gần 100 bậc người Singapore (hạng 237).

Bên cạnh hai đại diện đơn nữ, cầu lông Việt Nam vẫn còn những cái tên sáng giá khác đang tranh tài tại Phuket như tay vợt đơn nam Lê Đức Phát, cùng các cặp vận động viên chủ lực ở nội dung đánh đôi gồm Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng và Phạm Thị Khánh.