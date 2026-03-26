Neymar khiến người hâm mộ lo lắng: Bỏ đá bóng để thỏa đam mê "kiếp đỏ đen"

Neymar bỏ cả đá bóng để chơi poker

Neymar vừa tiếp tục bị loại khỏi danh sách ĐTQG Brazil trong đợt tập trung tháng 3. Điều này khiến cho nhiều người lo ngại về khả năng tiền đạo này góp mặt tại World Cup 2026. Chưa nói đến vấn đề phong độ, cựu sao Barcelona và PSG còn đang trở thành tâm điểm của tranh cãi với thú vui chơi poker.

Neymar không thi đấu trận gần nhất của Santos vì... đánh poker

Theo thông tin từ AS (Tây Ban Nha), Neymar vừa trải qua giải đấu poker trực tuyến kéo dài ba ngày từ ngày 20 đến ngày 23/3 với số tiền thưởng cực lớn. Tiền đạo người Brazil chơi khá giỏi và ngồi trên bàn khoảng 24 tiếng đồng hồ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như người ta không phát hiện ra Neymar không thi đấu trong cuộc đối đầu giữa Cruzeiro và Santos diễn ra hôm 22/3 với lý do... dưỡng sức. Đây là lần thứ hai trong tháng 3, tiền đạo người Brazil lấy lý do này để không ra sân thi đấu. Trước đó là cuộc đối đầu với Mirassol, trận đấu mà HLV Ancelotti tới dự khán.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên thói quen nghiện bài bạc của tiền đạo người Brazil ảnh hưởng tới khả năng thi đấu. Năm 2023, tiền đạo người Brazil từng bị PSG kỷ luật vì đi thi đấu poker ngay trước trận đấu quan trọng với Bayern Munich tại Champions League. Để đáp lại án phạt, Neymar đi thi đấu liền 2 giải poker sau đó.

Từ thú vui trở thành "con nghiện"

Neymar bắt đầu biết chơi poker từ năm 2014 và trở thành "con nghiện" ngay lập tức. Ban đầu, cầu thủ này chỉ chơi với bạn bè trong những lúc rảnh rỗi nhưng như vậy là chưa đủ với tiền đạo người Brazil.

Neymar bắt đầu tham dự các giải đấu chuyên nghiệp chỉ 1 năm sau đó và số tiền thưởng tăng lên dần theo thời gian. Tiền đạo người Brazil được đánh giá là một tay chơi poker giỏi lại có sẵn tiền trong ví nên càng trở nên "nghiện ngập". Neymar từng thắng một số giải đấu có trị giá tiền thưởng khoảng 100.000 đến 200.000 euro nhưng cũng có lần thua 1 triệu USD chỉ sau 1 tiếng đồng hồ.

Thực ra, chơi poker là quyền cá nhân của Neymar giống như việc cầu thủ này đam mê siêu xe và mua trực thăng. Tuy nhiên, thói quen chơi thâu đêm sẽ ảnh hưởng cực nhiều tới sức khỏe của Neymar và cầu thủ này vốn có tiền sử chấn thương dày đặc. Bởi vậy, nhiều người tin rằng Neymar sẽ không được triệu tập lên ĐTQG Brazil nữa nếu còn giữ thú vui này.